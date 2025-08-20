वेश्याव्यवसायातून कमावलेले 1000000000 रुपये बाथरुमच्या भिंतीत लपवले आणि... पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित बड्या बॉलिवूड अभिनेत्रीचे भयानक सत्य

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
वनिता कांबळे | Updated: Aug 20, 2025, 07:14 PM IST
Actress Claimed Rs 100 Crore Earned Through Prostitution :   ग्लॅमर, प्रसिद्धीच्या जोरावर अभिनेत्रीचे  चित्रपट करिअर एकेकाळी शिखरावर होते. अशातच एका चुकीमुळे आयुष्य उद्धवस्त झाले. या अभिनेत्रीने   वेश्याव्यवसायातून कमावलेले 1000000000 रुपये बाथरुमच्या भिंतीत लपवले होते.  पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित बड्या बॉलिवूड अभिनेत्रीचे भयानक सत्य समोर आले. ही अभिनेत्री कोण? या आभिनेत्रीच्या आयुष्यात असे काय काय घडले जाणून घेऊया. 

1950 ते 1990 पर्यंत, भारतीय चित्रपटसृष्टीत असे एक नाव होते चर्चेत होते ज्याने अभिनेत्रींची व्याख्या बदलून टाकली. माला सिन्हा असे या अभिनेत्रीचे नाव. माला सिन्हाने अप्रतिम सौंदर्य आणि अभिनयाच्या जोरावर चार दशके हिंदी चित्रपटसृष्टीवर राज्य केले. 'प्यासा', 'धूल का फूल', 'परवरिश', 'फिर सुबह होगी', 'नया जमाना', 'बादशाह' यांसारख्या चित्रपटांमधील तिचा अभिनय अजूनही क्लासिक मानला जातो.  धर्मेंद्र, मनोज कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन यांसारख्या दिग्गजांसोबतची तिची जोडी खूप कौतुकास्पद होती. पण प्रत्येक स्टारचे नशीब कायमचे चमकत नाही. एक वेळ अशी आली जेव्हा माला सिन्हा यांचे नाव एका मोठ्या वादात अडकले. तिच्या आयुष्यात  एक असा टर्निंग पाऊंट आला ज्यामुळे तिची प्रतिमा, करिअर आणि वैयक्तिक आयुष्य पूर्णपणे बदलून टाकले.

1992  मध्ये पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित माला सिन्हाच्या आयुष्यात यशाच्या शिखरावर पोहोचल्यानंतर, सर्वांना आश्चर्यचकित करणारे एक वळण आले. त्यानंतर या अभिनेत्रीवर खूप टीका झाली. माला सिन्हाचे वैयक्तिक आयुष्य तिच्या चित्रपटांच्या कथांइतकेच रंजक होते. तिने नेपाळी अभिनेता चिदंबरम प्रसाद लोहानीशी तीन वेळा लग्न केले, तेही प्रथम कोर्ट मॅरेज, नंतर चर्चमध्ये ख्रिश्चन लग्न आणि शेवटी हिंदू परंपरेनुसार.  लग्नाच्या प्रत्येक टप्प्यामागे सामाजिक आणि कौटुंबिक अपेक्षा होत्या, ज्या तिने आदराने पूर्ण केल्या. त्यांची मुलगी प्रतिभा सिन्हा देखील चित्रपटांमध्ये आली, परंतु तिला तिच्या आईसारखे यश मिळू शकले नाही. हळूहळू माला सिन्हाने स्वतःला इंडस्ट्रीपासून दूर केले. माला सिन्हा लाईमलाईटपासून खूपच दूर गेली कोणत्याही कार्यक्रमात ती दिसली नाही. 

माला सिन्हाच्या आयुष्यात नेमकं काय घडलं?

1964 मध्ये, आयकर विभागाने माला सिन्हाच्या घरावर छापा टाकला. या छापेमारीमुळे संपूर्ण देशात खळबळ माजली. माला सिन्हाच्या घरात बाथरूमच्या भिंतींच्या मागे नोटांचे गठ्ठे सापडले. 100 कोटींच्या आसपास ही रक्कम होती.  हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले. कोर्टात माला सिन्हा यांनी हे पैसे कसे कमावले याबाबत जे सांगितले ते अत्यंत धक्कादायक होते.  हे सर्व पैसे वेश्याव्यवसायातून कमावले आहेत असा दावा माला सिन्हाने केला. या विधानाने केवळ न्यायालयाला धक्काच बसला नाही तर देशभरात खळबळ उडाली.

यानंतर यामागील खरे सत्य समोर आले. कायदेशीर सल्ल्याने ही कबुली दिली आहे, जेणेकरून ती कोणत्याही कठोर शिक्षेपासून वाचू शकेल. तिच्या वकिलांनी सल्ला दिला होता की हे विधान करून ती करचोरी किंवा बेकायदेशीर मालमत्तेच्या आरोपांपासून स्वतःला वाचवू शकेल, परंतु ही रणनीती उलटी ठरली. या विधानानंतर, इंडस्ट्रीमधील तिची प्रतिमा पूर्णपणे मलिन झाली. निर्माते आणि दिग्दर्शकांनी तिच्याकडे पाठ फिरवली, चित्रपटांचे दरवाजे बंद झाले आणि तिच्यावर बहिष्कार टाकण्यात आला. सर्व स्टारडम माला सिन्हा यांनी एका झटक्यात गमावला.

FAQ

1. माला सिन्हा कोण होती?

माला सिन्हा ही 1950 ते 1990 या काळातील भारतीय चित्रपटसृष्टीतील एक प्रसिद्ध अभिनेत्री होती. तिने 'प्यासा', 'धूल का फूल', 'परवरिश', 'फिर सुबह होगी', 'नया जमाना', 'बादशाह' यांसारख्या चित्रपटांमधून आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांची मने जिंकली. तिचे सौंदर्य आणि अभिनय कौशल्य यामुळे ती हिंदी चित्रपटसृष्टीत चार दशके प्रभुत्व गाजवत होती.

2. माला सिन्हा यांना कोणता पुरस्कार मिळाला होता?

माला सिन्हा यांना 1992 मध्ये पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते, जो भारतातील एक प्रतिष्ठित नागरी पुरस्कार आहे.

3. माला सिन्हा यांच्या आयुष्यातील वाद कोणता होता?

1964 मध्ये आयकर विभागाने माला सिन्हा यांच्या घरावर छापा टाकला. या छापेमारीत त्यांच्या बाथरूमच्या भिंतींमागे सुमारे 100 कोटी रुपये रोख सापडले. कोर्टात त्यांनी हे पैसे वेश्याव्यवसायातून कमावल्याचा धक्कादायक दावा केला, ज्यामुळे देशभर खळबळ उडाली.

 

 

