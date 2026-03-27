बोमन इराणींवर अभिनेत्रीची टीका; फाशीच्या मुद्द्यावरून वाद

पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या तणावपूर्ण परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर अभिनेत्री आणि मॉडेल मंदाना करीमी हिने अभिनेते बोमन इराणी यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे. तेहरानमध्ये जन्मलेल्या मंदानाने इराणमधील राजकीय आणि सामाजिक परिस्थितीबाबत याआधीही अनेकदा आपली भूमिका स्पष्टपणे मांडली आहे. त्यामुळेच बोमन इराणी यांच्या अलीकडील व्हिडिओवर तिने तीव्र प्रतिक्रिया दिल्याने हा वाद अधिकच चर्चेत आला आहे.
नुकतंच बोमन इराणी यांनी त्यांच्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवर एक विनोदी व्हिडिओ पोस्ट केला होता. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणशी शांततापूर्ण संवाद साधण्याची इच्छा व्यक्त केल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी हा व्हिडिओ तयार केला होता. या व्हिडिओमध्ये त्यांनी ट्रम्प यांच्या वक्तव्याची हलक्या-फुलक्या शैलीत खिल्ली उडवली. तसेच स्मृती इराणी, अरुणा इराणी आणि स्वतःचा उल्लेख करत त्यांनी विनोद रंगवला.
व्हिडिओमध्ये बोमन इराणी म्हणतात की, 'ट्रम्प यांना इराणी लोकांशी बोलायचं आहे, म्हणून तीन इराणी स्मृती इराणी, अरुणा इराणी आणि मी यांना बोलावलं आहे.” पुढे ते म्हणतात, 'शांततेसाठी मी काहीही करायला तयार आहे. पण जर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष मोठा गॅस सिलिंडर घेऊन आले, तर एलपीजी तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर मी त्यांना दादर पारसी कॉलनीतील माझ्या घरी पारशी जेवण देईन.' त्यांच्या या विधानातून त्यांनी देशातील एलपीजी तुटवड्यावरही उपरोधिक भाष्य केलं.
मात्र या व्हिडिओवरून मंदाना करीमी संतप्त झाली. बोमन इराणी यांच्या पोस्टवर प्रतिक्रिया देताना तिने दीर्घ कमेंट लिहित त्यांच्यावर थेट प्रश्न उपस्थित केले. 'अचानक तुम्ही इराणबद्दल बोलू लागलात, पण ही वेळ खूप विचित्र आहे. अनेक वर्षांपासून इराणी लोकांवर अन्याय होत आहे अटक, फाशी, दडपशाही, हजारो लोकांचा मृत्यू, कुटुंबं उद्ध्वस्त झाली. आम्ही या वेदनेतून गेलो आहोत आणि याबद्दल सातत्याने बोललो आहोत,' असं ती म्हणाली.
तिने पुढे लिहिलं, 'आता मात्र एक व्हिडिओ येतो आणि गॅस, ट्रम्प यांसारख्या मुद्द्यांवर विनोद केला जातो. तुम्ही पारशी समुदायाचे असून तुमचं मूळ इराणशी जोडलेलं आहे. त्या इतिहासाची जाणीव तुम्हाला असायला हवी. मग जेव्हा इराणी लोक मरत होते, तेव्हा तुमचा आवाज कुठे होता?' अशा शब्दांत तिने बोमन इराणी यांच्यावर निशाणा साधला.
मंदानाने आणखी एक मुद्दा उपस्थित करत 'मौनापासून उपहासापर्यंतचा हा प्रवास खूप जलद झाला,' असा टोला लगावला. तिच्या या वक्तव्यामुळे सोशल मीडियावर मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणावर बोमन इराणी यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मात्र नेटकऱ्यांनी या वादावर विविध प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. काहींनी मंदानाच्या भूमिकेला समर्थन देत तिच्या भावना योग्य असल्याचं म्हटलं, तर काहींनी बोमन इराणी यांचा व्हिडिओ हा केवळ विनोदी असल्याचं सांगत मंदानालाच ट्रोल केलं.
काही यूजर्सनी “हा फक्त उपहास होता” असं म्हणत हा वाद अनावश्यक असल्याचं मत व्यक्त केलं. तर काहींनी “जे लोक अनेक वर्षांपासून इराणमध्ये राहत नाहीत, ते अचानक आंतरराष्ट्रीय राजकारणावर भाष्य करू लागतात,” अशी टीका केली.