Nora Fatehi Accident: नोरा फतेहीचा अपघात! मद्यधुंद चालकाने धडक दिल्याने जखमी

Nora Fatehi Accident: बॉलिवूड अभिनेत्री नोरा फतेहीचा अपघात झाला आहे. शनिवारी दुपारी 4 वाजण्याच्या सुमारास नोरा फतेहीच्या कारचा अपघात झाला. नोरा फतेही मुंबईतील डेव्हिड ग्वेट्टाच्या कॉन्सर्टसाठी सनबर्न फेस्टिव्हलला जात असताना तिच्या गाडीचा अपघात झाला. मिळालेल्या माहितीनुसार, नोरा फतेहीच्या डोक्याला दुखापत झाली आहे. मद्यधुंद अवस्थेत असणाऱ्या एका चालकाने नोराच्या कारला धडक दिल्याने अपघात झाला.
मुंबई पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मद्यधुंद चालकाने नोरा फतेहीच्या कारला धडक दिली. सुदैवाने नोरा फतेहीला फार दुखापत झाली नाही. अपघातानंतर प्राथमिक उपचारासाठी तिला स्थानिक रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. अपघातानंतरही नोरा फतेहीने कार्यक्रमाला जाण्याचा हट्ट धरला होता. अपघातानंतरही तिने कार्यक्रमात जाऊन परफॉर्म केलं.
अपघातानंतर नोरा फतेहीच्या टीमने तिला जवळच्या रुग्णालयात नेलं होतं. यावेळी काही अंतर्गत रक्तस्त्राव झाला आहे का याची तपासणी करण्यासाठी सीटी स्कॅन करण्यात आलं. नोरा फतेहीला अपघातानंतर मानसिक धक्का बसल्याचं डॉक्टरांनी सांगितलं. डॉक्टरांनी तिला विश्रांतीचा सल्ला दिला होता. मात्र नोराने बांधिलकी पूर्ण करण्याच्या हेतूने परफॉर्म करण्याचा निर्णय घेतला.
मुंबई पोलिसांनी सांगितलं आहे की, "तिला तात्काळ रुग्णालयात नेलं होतं. चालकाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसंच त्याला ताब्यात घेण्यात आलं आहे".