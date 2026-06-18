/संचिता उगलेपाठोपाठ आणखीन एका 35 वर्षीय अभिनेत्रीचा मृत्यू, कारण विचार करायला लावणारं?

मराठमोळी अभिनेत्री संचिता उगले हिने आत्महत्या केल्यामुळे चाहत्यांना मोठा धक्का बसला आहे. राहत्या घरात गळफास लावून घेतल्यामुळे संचिताचे कुटुंबिय मोठ्या धक्यात आहेत. असं असताना 35 वर्षीय अभिनेत्रीने डेवी चेजच्या मृत्यूची बातमी समोर आली आहे. वयाच्या अवघ्या 35 व्या वर्षी तिच्या निधनाच्या बातमीने संपूर्ण चित्रपटसृष्टी आणि तिच्या चाहत्यांना मोठा धक्का बसला आहे. चाहते सोशल मीडियावर अभिनेत्रीला भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहत आहेत.
मिळालेल्या वृत्तानुसार, डेव्ही चेस काही काळापासून आरोग्याच्या समस्यांशी झुंज देत होती. तिला मेनिनजायटिस आणि रक्ताचा गंभीर संसर्ग झाल्याचे वृत्त आहे. या जीवघेण्या संसर्गामुळे गंभीर गुंतागुंत निर्माण झाली, ज्यामुळे तिचा अकाली मृत्यू झाला. इतक्या तरुण वयात इतक्या आश्वासक कलाकाराला गमावल्याने सर्वांना धक्का बसला आहे.
डेव्ही चेस त्या काही मोजक्या कलाकारांपैकी एक होती, जिने अगदी लहान वयातच आपली ओळख निर्माण केली. तिने बालकलाकार म्हणून आपल्या कारकिर्दीला सुरुवात केली. २००० च्या दशकात, तिला हॉलिवूडच्या उदयोन्मुख ताऱ्यांपैकी एक मानले जात होते. ती केवळ तिच्या अभिनयासाठीच नव्हे, तर तिच्या जादुई आवाजासाठीही प्रसिद्ध होती.
डेव्ही चेसच्या लोकप्रियतेचा अंदाज यावरून लावता येतो की, तिने साकारलेली पात्रे आजही प्रेक्षकांच्या मनात ताजी आहेत. 'द रिंग' या भयपटातील तिच्या अभिनयाने सर्वांना घाबरवले होते, तर 'लिलो अँड स्टिच' या ॲनिमेटेड चित्रपटातील 'लिलो'च्या आवाजाने तिला जागतिक ओळख मिळवून दिली. तथापि, अलीकडच्या काळात, तिने मनोरंजन उद्योगापासून स्वतःला दूर ठेवले आहे आणि ती प्रसिद्धीपासून दूर राहिली आहे.
RIP Daveigh Chase.— Shiv Aroor (@ShivAroor) June 18, 2026
Famous as the 9-year-old who crawled through a TV screen and terrified a whole generation as Samara Morgan in The Ring.
Died of sepsis from meningitis. Was admitted to a hospital in LA fully malnourished. She was 35. pic.twitter.com/qX6yepBzeC
डेव्ही चेस त्या काही मोजक्या कलाकारांपैकी एक होती, जिने अगदी लहान वयातच आपली ओळख निर्माण केली. तिने बालकलाकार म्हणून आपल्या कारकिर्दीला सुरुवात केली. २००० च्या दशकात, तिला हॉलिवूडच्या उदयोन्मुख ताऱ्यांपैकी एक मानले जात होते. ती केवळ तिच्या अभिनयासाठीच नव्हे, तर तिच्या जादुई आवाजासाठीही प्रसिद्ध होती.
डेव्ही चेसच्या लोकप्रियतेचा अंदाज यावरून लावता येतो की, तिने साकारलेली पात्रे आजही प्रेक्षकांच्या मनात ताजी आहेत. 'द रिंग' या भयपटातील तिच्या अभिनयाने सर्वांना घाबरवले होते, तर 'लिलो अँड स्टिच' या ॲनिमेटेड चित्रपटातील 'लिलो'च्या आवाजाने तिला जागतिक ओळख मिळवून दिली. तथापि, अलीकडच्या काळात, तिने मनोरंजन उद्योगापासून स्वतःला दूर ठेवले आहे आणि ती प्रसिद्धीपासून दूर राहिली आहे.