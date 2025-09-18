1000 कोटींचा चित्रपट दिल्यानंतरही दीपिकाला 'कल्कि 2' मधून बाहेरचा रस्ता, नेमकं काय घडलं?

Deepika Padukone : नाग अश्विन दिग्दर्शित आणि प्रभास, अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण यांच्या अभिनयाने सजलेला ‘कल्कि 2898 AD’ चित्रपट 2024 मध्ये प्रदर्शित झाला होता. मोठ्या बजेटमध्ये बनलेल्या या चित्रपटाने जागतिक स्तरावर मोठी कमाई केली होती. विशेषतः प्रभास–दीपिका यांची ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री प्रेक्षकांना भावली होती. त्यामुळे सिक्वेलमध्येही ही जोडी पाहायला मिळेल अशी चाहत्यांची अपेक्षा होती. मात्र आता निर्मात्यांनी अधिकृत घोषणा करत दीपिका पादुकोण या चित्रपटाच्या सिक्वेलचा भाग नसणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
चित्रपटाचे प्रॉडक्शन हाऊस विजयंती मूवीज यांनी 18 सप्टेंबर रोजी ट्विटरवर पोस्ट करत म्हटले की, 'आम्ही अधिकृतरीत्या सांगू इच्छितो की बॉलिवूड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ‘कल्कि 2898 AD’ च्या सिक्वेलचा भाग नसणार आहे. बराच विचारविनिमय करून आम्ही वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला आहे. पहिल्या भागाचा प्रवास खूप लांब होता पण आम्ही पार्टनरशिप पुढे नेऊ शकलो नाही. अशा प्रोजेक्टला कमिटमेंटसोबतच आणखी बऱ्याच गोष्टींची गरज असते. आम्ही दीपिकाला तिच्या भविष्याच्या कामासाठी शुभेच्छा देतो.' असं त्यांनी म्हटलं आहे.
ही घोषणा होताच सोशल मीडियावर प्रचंड चर्चा रंगली आहे. चाहते विचारत आहेत की आता दीपिकाच्या भूमिकेत कोण दिसणार? मात्र, निर्मात्यांनी अद्याप कोणत्या अभिनेत्रीला घेणार याबद्दल कोणतीही माहिती दिलेली नाही.
यापूर्वीच दीपिका पादुकोण हिने दिग्दर्शक संदीप रेड्डी वांगा यांचा ‘स्पिरिट’ प्रोजेक्ट सोडला होता. रिपोर्ट्सनुसार, दीपिकाने काही अटी ठेवल्या होत्या. त्यामध्ये दररोज फक्त 8 तासांची वर्किंग शिफ्ट आणि त्यात फक्त 6 तासांचे शूटिंग असावे अशी मागणी तिने केली होती. त्यावर वांगा यांनी तिला अनप्रोफेशनल डिमांड्स करणारी अभिनेत्री असे संबोधले होते. त्यानंतर मोठा वाद निर्माण झाला आणि दीपिका प्रोजेक्टमधून बाहेर पडली.
काही महिन्यांपूर्वीच चर्चा रंगली होती की दीपिका ‘कल्कि 2’ साठीही कमी तासांची मागणी करत आहे. त्याच कारणावरून तिला प्रोजेक्टमधून वगळले जाऊ शकते अशी बातमी आली होती. अखेर आता विजयंती मूवीजने केलेल्या अधिकृत घोषणेने यावर शिक्कामोर्तब झाला आहे. दीपिका पादुकोण सिक्वेलचा भाग नसल्याने चित्रपटाच्या कथानकात मोठे बदल अपेक्षित आहेत. चाहत्यांमध्ये मात्र निराशा आहे. आता प्रॉडक्शन हाऊस तिच्या जागी कोणत्या अभिनेत्रीला घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
FAQ
1. ‘कल्कि 2898 AD’ सिक्वेलमधून दीपिका पादुकोण का बाहेर पडली?
विजयंती मूवीजने 18 सप्टेंबर 2025 रोजी अधिकृत घोषणा केली की, दीपिका पादुकोण सिक्वेलचा भाग नसणार आहे. कारण: कमिटमेंट आणि पार्टनरशिपच्या मुद्द्यांवरून दोन्ही बाजूंनी निर्णय घेतला. पहिल्या भागाच्या लांबलचक प्रोजेक्टनंतरही सिक्वेलसाठी योग्य संनाद सापडला नाही. चित्रपटाला "कमिटमेंट आणि त्याहून अधिक" गरज असल्याचे सांगितले गेले.
2. विजयंती मूवीजची अधिकृत घोषणा काय आहे?
"अधिकृतरीत्या सांगू इच्छितो की दीपिका पादुकोण ‘कल्कि 2898 AD’ च्या सिक्वेलचा भाग नसणार आहे. बराच विचारविनिमय करून आम्ही वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला आहे. पहिल्या भागाचा प्रवास खूप लांब होता पण आम्ही पार्टनरशिप पुढे नेऊ शकलो नाही. अशा प्रोजेक्टला कमिटमेंटसोबतच आणखी बऱ्याच गोष्टींची गरज असते. आम्ही दीपिकाला तिच्या भविष्याच्या कामासाठी शुभेच्छा देतो." हे वक्तव्य X (ट्विटर) वर शेअर करण्यात आले.
3. दीपिका पादुकोणची भूमिका सिक्वेलमध्ये काय असणार होती?
दीपिका सुम-80 (सुमती) ही भूमिका साकारत होती, जी कल्कीची आई आणि प्रोजेक्ट K चा विषय आहे. चाहत्यांना प्रभास-दीपिका जोडीची अपेक्षा होती, पण आता कथानकात मोठे बदल अपेक्षित आहेत. नव्या अभिनेत्रीची घोषणा अद्याप झालेली नाही.