English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

48 व्या वर्षीही जगतेय सिंगल आयुष्य, सांगितलं लग्न न करण्याचं कारण, अभिनेत्रीला ओळखलं का?

Bollywood Actress: 'छावा' चित्रपटातील प्रसिद्ध अभिनेत्री जी वयाच्या 48 व्या वर्षी देखील जगतेय सिंगल आयु्ष्य. स्वत: सांगितलं लग्न न करण्याचं कारण.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Sep 25, 2025, 06:09 PM IST
48 व्या वर्षीही जगतेय सिंगल आयुष्य, सांगितलं लग्न न करण्याचं कारण, अभिनेत्रीला ओळखलं का?

Bollywood Actress: बॉलिवूडमध्ये अनेक प्रसिद्ध अभिनेत्री आहेत ज्यांनी 40 वर्षांनंतरही लग्न केलेलं नाही. त्यामध्ये सुष्मिता सेन, तनीषा मुखर्जी, शमिता शेट्टी, तब्बू यांचा समावेश आहे. अशाच अभिनेत्रींपैकी एक म्हणजे दिव्या दत्ता. शाहरुख खानपासून ते अमिताभ बच्चनपर्यंत मोठ्या कलाकारांसोबत काम करून तिने स्वतःची खास ओळख निर्माण केली. 

Add Zee News as a Preferred Source

अभिनयातून यश आणि पैसा कमावूनही आज ती सिंगल आयुष्य जगत आहे. आज दिव्या दत्ता आपला 48 वा वाढदिवस साजरा करत आहे. या खास दिवशी तिच्या आयुष्याचा प्रवास जाणून घेऊयात.

करिअरची सुरुवात

दिव्या दत्ताचा जन्म 25 सप्टेंबर 1977 रोजी लुधियाना येथे झाला आहे. तिला इंडस्ट्रीमध्ये येण्यासाठी प्रेरणा तिचा मामा दीपक बाहरी (दिग्दर्शक) यांच्याकडून मिळाली. 1994 मध्ये तिने ‘इश्क में जीना इश्क में मरना’ या चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पाऊल ठेवले. आज तिला चित्रपटसृष्टीत तब्बल 31 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या कालावधीत तिने प्रत्येक भूमिकेत आपल्या अभिनयाची छाप सोडली आणि एक वेगळी ओळख निर्माण केली.

दिव्या दत्ताने लग्न न करण्यामागील कारण स्वतः सांगितले आहे. एका मुलाखतीत तिने सांगितले की, 'कुठल्याही टॉक्सिक रिलेशनशिपमध्ये राहण्यापेक्षा सिंगल राहणं जास्त चांगलं. एकटं राहा आणि सुंदर आयुष्य जगा' असं तिने म्हटलं आहे.  त्यासोबतच तिने पुढे असेही सांगितले की, तिला नेहमीच पुरुषांकडून लक्ष मिळालं. मात्र, तिचं कधीच लग्नावर लक्ष नव्हतं. रिअल लाइफमध्ये अशा जोडीदाराची गरज असते जो तुमच्या कामाला समजून घेईल. जबरदस्तीने तडजोड करण्यापेक्षा तिने स्वतःच्या अटींवर जीवन जगणं पसंत केलं.

कुटुंब आणि संघर्ष

दिव्या दत्ता केवळ सात वर्षांची होती तेव्हा तिचे वडील तिला सोडून गेले. तिची आई नलिनी दत्ता (डॉक्टर) यांनी एकट्याने दिव्या आणि त्यांच्या भावाला राहुलला वाढवलं. आईच्या आधारामुळेच दिव्या आयुष्यात पुढे सरकत गेली. दिव्या दत्ताने तिच्या करिअरमध्ये अनेक चित्रपट केले आहेत. 

ज्यामध्ये वीर-झारा, भाग मिल्खा भाग, बदलापुर, स्पेशल 26, स्टॅन्ली का डब्बा, मोनिका, अपने, धाकड, मस्ती एक्सप्रेस,  स्लीपिंग पार्टनर, शर्माजी की बेटी आणि छावा. या चित्रपटांमधील तिच्या अभिनयाने प्रेक्षकांची मनं जिंकली आहेत.

FAQ

दिव्या दत्ता यांचा जन्म कधी आणि कुठे झाला?

दिव्या दत्ता यांचा जन्म २५ सप्टेंबर १९७७ रोजी लुधियाना, पंजाब येथे झाला. २०२५ मध्ये त्या आपला ४८ वा वाढदिवस साजरा करत आहेत.

दिव्या दत्ता यांचे बॉलिवूडमधील पदार्पण कधी झाले?

त्या १९९४ मध्ये ‘इश्क में जीना इश्क में मरना’ या चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण करत. आता त्यांना ३१ वर्षे पूर्ण झाली आहेत.

दिव्या दत्ता यांनी लग्न का केले नाही?

त्या म्हणतात, ‘टॉक्सिक रिलेशनशिपपेक्षा सिंगल राहणं चांगलं. एकटे राहा आणि सुंदर आयुष्य जगा.’ त्या पुरुषांकडून लक्ष मिळवतात पण लग्नासाठी तडजोड करत नाहीत.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
Divya Duttadivya dutta birthdayActress Divya DuttaDivya Dutta MoviesDivya Dutta Hit Movies

इतर बातम्या

Viral Video : तिचा पहिल्या मासिक पाळीचा पहिली दिवस अन्... प...

भारत