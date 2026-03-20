41वर्षीय 'या' प्रसिद्ध अभिनेत्रीचा प्रेग्नन्सी फोटोशूट चर्चेत ; लग्नानंतर 10 वर्षांनी होणार आई

टीव्हीच्या लोकप्रिय जोडी दिव्यंका त्रिपाठी आणि विवेक दहिया चाहत्यांसाठी एक अत्यंत आनंदाची बातमी समोर आली आहे. लग्नाच्या 10 वर्षांनंतर ही जोडी आता आई-बाबा होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
दिव्यंकाने सोशल मीडियावर पती विवेकसोबतचे काही खास फोटो शेअर केले असून, त्या पोस्टद्वारे तिने चाहत्यांसोबत आपली गरोदरपणाची ‘गुड न्यूज’ शेअर केली. या फोटोमध्ये दोघे पांढऱ्या रंगाचे मॅचिंग कपडे परिधान केलेले दिसत आहेत. एका फोटोमध्ये विवेक आणि दिव्यंकाच्या हातात चिमुकली शूज दिसून येत आहेत, तर विवेक प्रेमाने दिव्यंकाच्या बेबी बंपवर हात ठेवताना दिसतोय.
दिव्यंकाने आपल्या पोस्टमध्ये लिहिले, 'जेव्हा तुम्हाला वाटतं की आयुष्य आता परिपूर्ण आहे, तेव्हाच आयुष्यात एक नवीन चाप्टर येतो,' अशा शब्दांत तिने मनातील आनंद व्यक्त केला आहे. या पोस्टवर चाहत्यांनी भरपूर शुभेच्छा दिल्या असून अनेकांनी त्यांच्या भावी आई-बाबा झाल्याचा आनंद साजरा केला आहे.
दिव्यंका त्रिपाठी ही ‘ये है मोहब्बतें’ मालिकेतील ‘इशिता’च्या भूमिकेमुळे घराघरात पोहोचली होती. तिने टेलिव्हिजनवर अनेक हिट मालिका साकारल्या आहेत. तर विवेक दहियानेही अनेक प्रसिद्ध टीव्ही मालिकांमध्ये काम केले असून, त्याला टेलिव्हिजनवर एक विश्वासार्ह आणि लोकप्रिय अभिनेता म्हणून मान्यता मिळाली आहे.
दिव्यंका आणि विवेक यांचे लग्न 2016 मध्ये झाले होते. तेव्हापासून ही जोडी टेलिव्हिजनवरील सर्वात आवडत्या जोड्यांपैकी एक मानली जाते. अनेकदा चाहत्यांकडून त्यांना मुलाबाबत प्रश्न विचारले जात होते, परंतु दोघांनी नेहमी योग्य वेळेची वाट पाहत असल्याचे सांगितले होते. आता लग्नाच्या १० वर्षांनंतर त्यांच्या आयुष्यात या नव्या पाहुण्याचे आगमन होणार असल्यामुळे त्यांच्या कुटुंबात आणि चाहत्यांमध्येही उत्साहाचे वातावरण आहे.
गर्भधारणेच्या या आनंदाच्या क्षणी, दिव्यंका आणि विवेकने त्यांच्या जीवनातील या नव्या टप्प्याचे स्वागत प्रेमाने आणि उत्साहाने केले आहे. चाहत्यांना या बातमीने खूप आनंद दिला असून सोशल मीडियावर या पोस्टला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला आहे.
दिव्यंका आणि विवेकच्या चाहत्यांसाठी ही बातमी एक खास आनंदाची गोष्ट ठरली आहे, आणि त्यांच्या आगामी बाळाच्या आगमनाची उत्सुकता आता सर्वत्र चर्चेचा विषय बनली आहे.