हरवलेलं प्रेम पुन्हा मिळवण्याच्या नादात अभिनेत्री अडकली भोंदूबाबाच्या जाळ्यात, नंतर काय घडलं?

TV Actress: हिंदी मालिकांतील लोकप्रिय अभिनेत्रीने एक मोठा खुलासा केला आहे. ही अभिनेत्री वयाच्या 41 व्या वर्षी आई होणार आहे. या दरम्यान तिने तिच्या भुतकाळातील भयानक आठवणी सांगितल्या. त्यापैकी एक म्हणजे ती अचानकच भोंदुबाबाच्या आहारी गेली. नंतर काय घडलं? जाणून घ्या.

प्रिती वेद | Updated: Mar 26, 2026, 03:29 PM IST
(photo Credit- Social Media)

Hindi TV Actress: सिनेसृष्टीत प्रेम आणि ब्रेकअपच्या कथा नेहमीच चर्चेत असतात. पण कधी कधी काही घटना इतक्या अनपेक्षित असतात की त्या चाहत्यांनाही चकित करून टाकतात. अशाच एका प्रसिद्ध अभिनेत्रीची जुनी प्रेमकहाणी पुन्हा चर्चेत आली आहे. आपल्या मोडलेल्या नात्याला परत मिळवण्यासाठी तिने केलेले प्रयत्न ऐकून अनेकजण हैराण झाले होते. या सगळ्या प्रसंगामुळे तिच्या आयुष्यात मोठा भावनिक वळण आला होता, ज्याचा परिणाम तिच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक आयुष्यावरही झाला.

कशी झाली भेट?

हिंदी मालिकांमधील लोकप्रिय चेहरा ‘दिव्यांका त्रिपाठी’ आणि ‘शरद मल्होत्रा’ यांची ओळख ‘बनूं मैं तेरी दुल्हन’ या मालिकेच्या सेटवर झाली. ऑनस्क्रीन जोडी हिट ठरली आणि लवकरच त्यांचं नात मैत्रीतून प्रेमात बदललं. जवळपास 8 वर्षे त्यांनी एकमेकांसोबत वेळ घालवला आणि चाहत्यांमध्ये ते आवडते कपल बनले.

क्षणांतच होत्याचं नव्हतं झालं

सगळं सुरळीत सुरू असताना त्यांच्या नात्यात अचानक अंतर निर्माण झालं. चाहत्यांना त्यांच्या लग्नाची अपेक्षा असताना हे दोघं वेगळे झाले. या ब्रेकअपने ‘दिव्यांका त्रिपाठी’ खूपच खचली होती. या काळात ती स्वतःला सावरण्यासाठी झगडत होती आणि भावनिकदृष्ट्या पूर्णपणे तुटून गेली होती.

अभिनेत्री भोंदूबबाच्या आहारी गेली अन्...

एका मुलाखतीत ‘दिव्यांका त्रिपाठी’ने तिच्या त्या कठीण काळाबद्दल सांगितलं होतं. ती म्हणाली होती, "मी प्रेमात इतकी वेडी झाले होते की, शरदला परत मिळवण्यासाठी मी अंधश्रद्धेचा मार्ग स्वीकारला होता. मला वाटायचं की कोणातरी त्याच्यावर काळा जादू केला आहे. त्याला वाचवण्यासाठी आणि माझ्याकडे परत आणण्यासाठी मी शक्य ते सर्व केलं." तिच्या या कबुलीजबाबाने अनेकांना आश्चर्य वाटलं.

कामावर झाला मोठा परिणाम

या सगळ्या परिस्थितीचा परिणाम तिच्या कामावरही दिसून आला. शूटिंगदरम्यान ती अनेकदा भावूक व्हायची आणि अश्रू आवरू शकत नव्हती. हळूहळू तिला जाणवलं की जबरदस्तीने टिकवलेलं नात खरं नसतं आणि स्वतःसाठी पुढे जाणं गरजेचं आहे.

हे ही वाचा: Dhurandhar 2: संजय दत्तने धुरंधरमध्ये साकारलेल्या SP अस्लम चौधरीचा खरा व्हिडीओ समोर, Live गोळीबार कॅमेऱ्यात कैद

नव्या आयुष्याची सुरुवात

यानंतर ‘ये है मोहब्बतें’ मालिकेच्या सेटवर तिची भेट ‘विवेक दहिया’शी झाली. सुरुवातीला मैत्री आणि नंतर प्रेम अशा प्रवासातून दोघं एकमेकांच्या जवळ आले. 2016 मध्ये त्यांनी लग्न करत नव्या आयुष्याची सुरुवात केली. आज दोघंही त्यांच्या आयुष्यात आनंदाने पुढे जात आहेत.

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

divyanka tripathisharad malhotravivek dahiyaTV actress

इतर बातम्या

Petrol Diesel Price Hike: सर्वसामन्यांना मोठा धक्का! पेट्रो...

भारत