हरवलेलं प्रेम पुन्हा मिळवण्याच्या नादात अभिनेत्री अडकली भोंदूबाबाच्या जाळ्यात, नंतर काय घडलं?

Hindi TV Actress: सिनेसृष्टीत प्रेम आणि ब्रेकअपच्या कथा नेहमीच चर्चेत असतात. पण कधी कधी काही घटना इतक्या अनपेक्षित असतात की त्या चाहत्यांनाही चकित करून टाकतात. अशाच एका प्रसिद्ध अभिनेत्रीची जुनी प्रेमकहाणी पुन्हा चर्चेत आली आहे. आपल्या मोडलेल्या नात्याला परत मिळवण्यासाठी तिने केलेले प्रयत्न ऐकून अनेकजण हैराण झाले होते. या सगळ्या प्रसंगामुळे तिच्या आयुष्यात मोठा भावनिक वळण आला होता, ज्याचा परिणाम तिच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक आयुष्यावरही झाला.
हिंदी मालिकांमधील लोकप्रिय चेहरा ‘दिव्यांका त्रिपाठी’ आणि ‘शरद मल्होत्रा’ यांची ओळख ‘बनूं मैं तेरी दुल्हन’ या मालिकेच्या सेटवर झाली. ऑनस्क्रीन जोडी हिट ठरली आणि लवकरच त्यांचं नात मैत्रीतून प्रेमात बदललं. जवळपास 8 वर्षे त्यांनी एकमेकांसोबत वेळ घालवला आणि चाहत्यांमध्ये ते आवडते कपल बनले.
सगळं सुरळीत सुरू असताना त्यांच्या नात्यात अचानक अंतर निर्माण झालं. चाहत्यांना त्यांच्या लग्नाची अपेक्षा असताना हे दोघं वेगळे झाले. या ब्रेकअपने ‘दिव्यांका त्रिपाठी’ खूपच खचली होती. या काळात ती स्वतःला सावरण्यासाठी झगडत होती आणि भावनिकदृष्ट्या पूर्णपणे तुटून गेली होती.
एका मुलाखतीत ‘दिव्यांका त्रिपाठी’ने तिच्या त्या कठीण काळाबद्दल सांगितलं होतं. ती म्हणाली होती, "मी प्रेमात इतकी वेडी झाले होते की, शरदला परत मिळवण्यासाठी मी अंधश्रद्धेचा मार्ग स्वीकारला होता. मला वाटायचं की कोणातरी त्याच्यावर काळा जादू केला आहे. त्याला वाचवण्यासाठी आणि माझ्याकडे परत आणण्यासाठी मी शक्य ते सर्व केलं." तिच्या या कबुलीजबाबाने अनेकांना आश्चर्य वाटलं.
या सगळ्या परिस्थितीचा परिणाम तिच्या कामावरही दिसून आला. शूटिंगदरम्यान ती अनेकदा भावूक व्हायची आणि अश्रू आवरू शकत नव्हती. हळूहळू तिला जाणवलं की जबरदस्तीने टिकवलेलं नात खरं नसतं आणि स्वतःसाठी पुढे जाणं गरजेचं आहे.
हे ही वाचा: Dhurandhar 2: संजय दत्तने धुरंधरमध्ये साकारलेल्या SP अस्लम चौधरीचा खरा व्हिडीओ समोर, Live गोळीबार कॅमेऱ्यात कैद
नव्या आयुष्याची सुरुवात
यानंतर ‘ये है मोहब्बतें’ मालिकेच्या सेटवर तिची भेट ‘विवेक दहिया’शी झाली. सुरुवातीला मैत्री आणि नंतर प्रेम अशा प्रवासातून दोघं एकमेकांच्या जवळ आले. 2016 मध्ये त्यांनी लग्न करत नव्या आयुष्याची सुरुवात केली. आज दोघंही त्यांच्या आयुष्यात आनंदाने पुढे जात आहेत.