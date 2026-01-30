English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  मनोरंजन
  • मनोरंजन
'Not done दादा, not done!', मला आता फक्त चक्कर यायची बाकी होती म्हणत अभिनेत्रीची भावनिक पोस्ट

Hemangi Kavi's Emotional Post : मराठी अभिनेत्रीने अजित पवारांच्या आठवणींना उजाळा देत लिहिले, की फक्त ४-५ भेटीतही त्यांच्या मिश्किल स्मितहास्याने “काय कवी” म्हणत हळू हळू हृदयात स्थान मिळवले.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 30, 2026, 09:51 AM IST
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या आकस्मिक निधनाने संपूर्ण राज्य शोकाकुल झाले आहे. बुधवारी सकाळी बारामतीजवळ त्यांच्या विमानाचा अपघात झाला. लँडिंगच्या वेळी विमान क्रॅश झाले आणि मोठा स्फोट झाला. या दुर्घटनेत अजित पवारांसह आणखी चार जणांचा मृत्यू झाला, ज्यात त्यांचे सुरक्षारक्षक, दोन पायलट आणि एक फ्लाइट अटेंडंट यांचा समावेश होता.

गुरुवारी दुपारी बारामतीत हजारो शोकाकुल नागरिकांच्या उपस्थितीत अजित पवार यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार झाले. या वेळी अनेक राजकीय नेते, कार्यकर्ते, कुटुंबीय आणि नागरिक उपस्थित होते. पवार कुटुंबीयांवर दु:खाचा मोठा डोंगर कोसळला आहे, तर सोशल मीडियावरून प्रेक्षक, नागरिक आणि कलाकार यांनी श्रद्धांजली वाहिली.

या शोकसागराच्या काळात मराठी अभिनेत्री हेमांगी कवी हिनेही आपल्या सोशल मीडिया अकाउंटवर भावनिक पोस्ट शेअर केली. तिच्या पोस्टमध्ये तिने अजित पवारांसोबतच्या आठवणी उजाळा दिला आणि त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाची आठवण सांगितली.

हेमांगीने पोस्टमध्ये लिहिले 'काल सकाळी मी नेहमीप्रमाणे शूटिंगसाठी गेलो. स्क्रिप्ट वाचनाला बसलो, तेवढ्यात आमच्या दिग्दर्शक जयंत पवारांचा फोन वाजला. त्यांनी हसत हसत कॉल घेतला, आणि लगेच सांगितलं, ‘अजित पवार गेले’. ऐकतानाच आमचा धक्का शब्दांत सांगता येणार नाही. आम्ही लगेच social media वर पाहू लागलो, पण विश्वास बसत नव्हता, वाटत होतं काहीतरी चुकीचे ऐकलो असेल किंवा नावाचा गोंधळ झाला असेल. पण सगळीकडे तीच दु:खद बातमी होती.'

हेमांगीने 10 वर्षांपूर्वीच्या एका कार्यक्रमाच्या आठवणी सांगितल्या, जिथे ती अजित पवारांसोबत फोटोसाठी स्टेजवर उभी राहिली होती. ती म्हणाली: 'ग्रुप फोटोसाठी सर्व कलाकार स्टेजवर उभे होतो, मागून आवाज आला, ‘काय कवी?’ मी आश्चर्याने मागे वळले, तर अजित दादा उभे होते. मी दचकून म्हणालो ‘Sir, तुम्ही?’ त्यांचं मिश्किल हसतमुख स्मितहास्य आणि ‘काय कवी’ म्हणत मला ओळखणं, माझ्या गावाचा उल्लेख करणं, हे सर्व अद्वितीय होते. फोटो संपताच त्यांनी sharp नमस्कार करून ‘चला’ म्हणत निघून गेले.'

हेमांगीने तिच्या बाबांसोबतही ही घटना शेअर केली. तिने सांगितले की, 'अजित दादा इतक्या व्यस्त असतानाही लहान कलाकाराचं नाव लक्षात ठेवतात, त्यांचे तपशील मनात ठेवतात. हेच खरे नेता होण्याचं लक्षण आहे.'

हेमांगीच्या पोस्टमध्ये दिसते की अजित पवार फक्त राजकारणी नव्हते, तर साध्या माणसाशी सहज संवाद साधणारा, तळागळापासून कनेक्ट होणारा दादा होते. हेमांगीने शेवटी भावनिक शब्दांत लिहिले: 'अजित दादा गेला… Not done दादा, not done!'

त्यांच्या अकाली निधनाने मराठी मनोरंजन आणि राजकारण दोन्ही क्षेत्रात शोकाची लाट पसरली आहे. कलाकार, नेते, आणि नागरिक अजित पवारांच्या माणुसकीला, त्यांच्या नेतृत्व शैलीला आणि तळागळातल्या संबंधांना आदराने आठवत आहेत.

