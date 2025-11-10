English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'Are you...?' इंटिमेट सीनबाबत मराठमोळ्या अभिनेत्रीनं का म्हटलं, 'मी आता...' असं काय घडलं?

Entertainment News : आता मी मोकळेपणानं.... इंटिमेट दृश्यांबाबत हिंदी कलाजगतात चर्चेत असणाऱ्या या मराठी अभिनेत्रीनं काय म्हटलं? कलाजगतात एकच चर्चा...   

सायली पाटील | Updated: Nov 10, 2025, 11:53 AM IST
'Are you...?' इंटिमेट सीनबाबत मराठमोळ्या अभिनेत्रीनं का म्हटलं, 'मी आता...' असं काय घडलं?
actress entertainment news girija oak talks about performing intimate scene says this actor asked me many time are you ok

Entertainment News : कलाविश्वामध्ये आजवर अशा कैक कलाकृती पाहायला मिळतात ज्यामध्ये कथानकाला अनुसरून काही प्रणयदृश्य किंवा तत्सम दृश्य जोडली जातात. कधी कथानकाची गरज किंवा कधी कलाकृती अधिक चर्चेत आणण्यासाठी म्हणूनही अशी दृश्य साकारण्यात येतात. मुख्य म्हणजे गेल्या काही वर्षांमध्ये मागे वळून पाहिल्यास या Intimate Scene चा वापर बहुतांश कलाकृतींमध्ये करण्यात आला असून, त्याला चांगलीच प्रेक्षकपसंतीसुद्धा मिळत असल्याची बाब नाकारता येत नाही. यामध्ये सर्वात आव्हानात्मक परिस्थितीचा सामना करतात ते म्हणजे ही दृश्य साकारणारे आणि पडद्यावर दिसणारे कलाकार. 

Add Zee News as a Preferred Source

आजवर कैक मुलाखती किंवा मुलाखतपर कार्यक्रमांमध्ये शारीरिक जवळीक साधतानाच्या दृश्यांबाबत अभिनेते आणि अभिनेत्यांनी भाष्य करत आपल्याला अनेकदा असहज वाटल्याचं मोकळेपणानं सांगितलं असून, फक्त Script च्या मागणीखातरही काहींनी अनेकदा अशा दृश्यांना होकार दिल्याचं स्पष्ट झालं आहे. अशाच दृश्यांसंदर्भात एका मराठमोळ्या आणि सध्या हिंदी कलाजगतामध्ये चौकटीबाहेरच्या भूमिका साकारणाऱ्या अभिनेत्री गिरिजा ओकनं तिचीही भूमिका मांडत अनेकदा काही कलाकारांसोबत 'इंटिमेट सीन' करताना अडचणी येतात असं सांगितलं. हो, मात्र काही कलाकार असेही असतात जे या दृश्यादरम्यान समोरच्या कलाकाराला असहजता भासणार नाही याची काळजी घेतात ही बाबसुद्धा स्पष्ट केली. 

इंटिमेट सीनबाबत काय म्हणाली गिरिजा ओक? 

गिरिजा लवकरच गुलशन देवैयासोबत  ‘थेरपी शेरेपी' नावाच्या एका सीरिजमध्ये झळकणार आहे. या सीरिजमध्ये तिचे काही इंटिमेट सीन  असून, याच दृश्यांच्या चित्रीकरणासंदर्भातील अनुभव तिनं एका मुलाखतीदरम्यान सांगितला. गुलशनचं कौतुक करत तो एक असा अभिनेता आहे, ज्याच्यासोबत अशी दृश्य चित्रीत करताना असहजता जाणवली नाही किंबहुना त्यांनंच आपल्याला अधिक Confertable केल्याचं तिनं सांगितलं. प्रचंड तत्तवनिष्ठपणे काम करण्याच्या गुलशनच्या गुणाचं तिनं कौतुकसुद्धा केलं. (girija oak talks about performing intimate scene)

'तू ठीक आहेस ना?...'

कितीही तयारी केली तरीही काही कलाकार असे असतात त्यांच्यासोबत तुम्हाला असहजता वाटत नाही. गुलशन त्यापैकीच एक आहे असं गिरिजानं सांगितलं. 'त्यानं आपल्या वॅनिटी वॅनमधून 3 ते 4 उशा आणल्या, ज्यामध्ये एक लहान, एक मऊ उशी आणि एक काशीही कडक उशी होती. तुला जी वाटेत ती निवड... असं म्हणत त्यानं मला चित्रीकरणादरम्यान जवळपास 16-17 वेळा विचारलं की तू ठिक आहेस ना...?', अशा शब्दांत तिनं गुलशनसोबतचा अनुभव सांगितला. 

इंटिमेट सीनच्या चित्रीकरणादरम्यान जेव्हा उशीमुळं अडचण आली तेव्हा, तुला गरज वाटल्यास ती काढ... असं म्हणत आपल्याला यात काहीच हरकत नसल्याचं गुलशननं गिरीजाला सांगितलं. महिलांप्रती त्याची ही वागणूक आणि काळजी करण्याचा स्वभाव तिलाही भावला. 'कोणी दुसरं असतं तर बहुधा त्या दृश्याचं चित्रीकरण कठीण असतं. मात्र गुलशनसोबत मला कोणतीही असहजता वाटली नाही आणि म्हणूनच आता मी त्यावर मोकळेपणानं बोलू शकते. कारण, त्यानं मला Scene दरम्यान Comfertable केलं', असं सांगत तिनं एक अनोखा अनुभव सर्वांसोबत शेअर केला.

FAQ

कलाकृतींमध्ये इंटिमेट सीनचा वापर का होतो आणि कलाकारांना त्याबाबत कसे वाटते?
कलाकृतींमध्ये कथानकाला अनुसरून किंवा चर्चा वाढवण्यासाठी इंटिमेट सीन जोडले जातात. गेल्या काही वर्षांत अशा दृश्यांचा वापर वाढला असून, प्रेक्षकांची पसंतीही मिळत आहे. 

गिरिजा ओकने इंटिमेट सीनबाबत काय सांगितले?
गिरिजा ओक ही मराठी अभिनेत्री सध्या हिंदी कलाजगतात चौकटीबाहेरच्या भूमिका साकारत आहे. तिने सांगितले की, काही कलाकारांसोबत इंटिमेट सीन करताना अडचणी येतात, पण काहीजण समोरच्या कलाकाराला असहजता होणार नाही याची काळजी घेतात. 

गिरिजा ओक आणि गुलशन देवैयाच्या सीरिजबाबत काय माहिती आहे?
गिरिजा लवकरच गुलशन देवैयासोबत 'थेरपी शेरेपी' नावाच्या सीरिजमध्ये दिसणार आहे. या सीरिजमध्ये तिचे काही इंटिमेट सीन आहेत. तिने गुलशनचे कौतुक केले की, त्याने चित्रीकरणादरम्यान तिला कम्फर्टेबल केले आणि प्रचंड तत्त्वनिष्ठपणे काम केले. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
entertainment newsnewsgirija oakGirija Oak GodboleGulshan Devaiah

इतर बातम्या

लग्नाचे दागिने खरेदी करायचा विचार करताय, आज सोनं स्वस्त झाल...

भारत