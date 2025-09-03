English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'त्याला माझं वजन वाढणं मान्यच नव्हतं...'; हेमा मालिनी यांच्या मुलीनं सांगितलेली पतीची अजब अट

Esha Deol on her Ex-Husband: काही दिवसांपूर्वीच अभिनेत्री ईशा देओलचा Ex-Husband भरत तख्तानी सोशल मीडियावरील काही फोटोंमुळं चर्चेत आला होता.   

सायली पाटील | Updated: Sep 3, 2025, 12:14 PM IST
'त्याला माझं वजन वाढणं मान्यच नव्हतं...'; हेमा मालिनी यांच्या मुलीनं सांगितलेली पतीची अजब अट
actress Esha Deol once Said Her Ex Husband Bharat Takhtani Didnt Want her to geain Weight After Marriage

Esha Deol on her Ex-Husband: हेमा मालिनी आणि धर्मेंद्र यांची मुलगी ईशा देओल ही सध्या तिच्या वैयक्तिक जीवनातील काही गोष्टींमुळं चर्चेत आली आहे. कारण ठरतोय तिचा पूर्वाश्रमीचा पती, अर्थात Ex-Husband भरत तख्तानी (Bharat Takhtani). हल्लीच भरतनं उद्योजिका मेघना लखानीसोबतचे फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले आणि इथं त्यानं मेघनासोबतच्या आपल्या नात्याची कबुलीच दिली. ज्यामुळं पुन्हा भरत आणि ईशाच्या नात्यानंही नजरा वळवल्या. 

वर्षभरापूर्वीच ईशा- भरतचा घटस्फोट... 

जवळपास 12 वर्षांच्या वैवाहिक नात्याला पूर्णविराम देत 2024 मध्येच भरत आणि ईशानं घटस्फोट घेत आपल्या वेगळ्या वाटा निवडल्या होत्या. अनेक माध्यमांच्या माहितीनुसार ज्या ईशाला लग्नाआधी साधा चहासुद्धा बनवता येत नव्हता त्याच ईशानं लग्नानंतरच्या वर्षांमध्ये पतीच्या घरच्या सर्व चालीरितींची सवय लावून घेतली होती. 

लग्नानंतर ईशा आणि भरतनं एका प्रतिष्ठीत सिनेमासिकाला मुलाखत दिली जिथं तिनं नात्यासह कामाबाबतही भाष्य केलं होतं. ईशानं त्यावेळी आपली तुलना मोठी सून, अर्थात 'सत्ते पे सत्ता' या चित्रपटातील हेमा मालिनी यांनी साकारलेल्या पात्राशी केली होती.  भरतला आपलं वजन वाढणं मान्य नव्हतं, त्याला ते होणंच नको हवं होतं असंही तिनं सांगितलं. 'माझं वजन वाढावं असं भरतला वाढत नाही, त्यामुळं मी लवकरच अष्टांग योगसाधना सुरू करणार आहे', असं ईशा त्या मुलाखतीदरम्यान म्हणाली होती. 

ईशाच्या गुणांची प्रशंसा खुद्द तिच्या पतीनंही केली होती. 'ईशा एक स्वावलंबी  महिला असण्यासोबतच तिचं घराकडेही फार लक्ष असतं. ती माझ्या आईची काळजी घेते, कुटुंबात ती फार छान मिसळली आहे. मला छानछान पदार्थ खाण्याची आवड असल्यानं ईशा ही आवड पाहून माझ्या आवडीचे पजार्थ बनवते..' असं भरत तेव्हा मुलाखतीदरम्यान ईशाचं कोडकौतुक करताना म्हणाला होता. 

नात्यात वादळ आलं आणि वाटा वेगळ्या झाल्या... 

12 वर्षांच्या वैवाहिक नात्यानंतर ईशा आणि भरतनं एका अधिकृत पोस्टद्वारे आपण या नात्याला पूर्णविराम देत असल्याचं स्पष्ट केलं होतं. आपल्या मुलांचं भविष्य सर्वतोपरि असल्याची बाबही त्यांनी त्यावेळी अधोरेखित केली होती. हल्लीच एका मुलाखतीदरम्यान ईशानं एक अतिशय महत्त्वाची गोष्ट स्पष्ट केली, ती म्हणजे पती आणि पत्नीच्या नात्याच्या समीकरणात होणाऱ्या बदलांचा मुलांवर त्यांच्या भवितव्यावर काहीही परिणाम होता कामा नये. 

actress Esha Deol once Said Her Ex Husband Bharat Takhtani Didnt Want her to geain Weight After Marriage

किंबहुना पालकांनी अशा स्थितीत मुलांच्या दृष्टीकोनातून आपण एकसंध घटक आहोत असंच समजलं पाहिजे हा मुद्दाही तिनं मांडला. ईशाच्या मते हा एक असा एकसंध घटक असला पाहिजे जो कधीच वेगळा होणार नाही. ईशा आणि भरतला त्यांच्या वैवाहिक नात्यातून दोन मुली असून, एकिचं नाव राध्या आणि दुसऱ्या मुलीचं नाव आहे मिराया. 

FAQ

ईशा आणि भरत यांचा घटस्फोट का झाला?
ईशा आणि भरतनं अधिकृत कारण सांगितलं नाही, पण त्यांचं निवेदन परस्पर आणि मैत्रीपूर्ण निर्णयाचं असल्याचं सांगतं. काही अहवालांनुसार, नात्यातील बदल आणि कथित बाहेरील संबंध कारण असू शकतात.

ईशा आणि भरत मुलांसाठी काय करत आहेत?
ईशा आणि भरत सध्या मुलींचं सहपालन करत आहेत आणि मुलींच्या कल्याणाला प्राधान्य देत आहेत. ईशाने मुलाखतीत सांगितलं की, मुलांसाठी पालकांनी एकसंध राहावं.

मेघना लखानी कोण आहे?
मेघना एक उद्योजिका आहे, जी One Modern World आणि Sisimol ची संस्थापिका आहे. ती स्पेनमध्ये जन्मली असून, तिच्याकडे आंतरराष्ट्रीय व्यवसायाचा 15 वर्षांचा अनुभव आहे.

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

