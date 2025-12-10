विमानात अभिनेत्री बेशुद्ध! जेवणानंतरचा धक्कादायक अनुभव; एअरलाइनवर गंभीर आरोप

बॉलीवूड अभिनेत्री नीलम कोठारी हिने टोरंटोहून मुंबईला येताना झालेला अतिशय मनस्तापदायक अनुभव सोशल मीडियावर शेअर केला असून त्यानंतर हा मुद्दा मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आला आहे. फ्लाइटचे नऊ तासांपेक्षा जास्त उशिरा सुटणे, प्रवासादरम्यान तब्येत बिघडणे आणि एअरलाइन कर्मचाऱ्यांकडून कोणतीही मदत न मिळणे—या सर्व घटनेमुळे नीलमने एतिहाद एअरवेजच्या सेवेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
नीलमने सांगितले की, फ्लाइट नऊ तास उशिरा सुटण्यामुळे ती आधीच अत्यंत थकली होती. दीर्घ प्रतीक्षेनंतर विमानात बसल्यानंतरही तिला जेवण घेतल्यावर अचानक चक्कर आली आणि ती बेशुद्ध पडली. या संकटाच्या क्षणी एका सहप्रवाशाने तिला आधार देत सीटवर बसवले. मात्र, तिच्या म्हणण्यानुसार, विमान क्रूने तिची तब्येत जाणून घेण्याचा कोणताही प्रयत्न केला नाही. कोणत्याही कर्मचाऱ्याने तिच्याकडे येऊन ती ठीक आहे का, तिला औषध, पाणी किंवा वैद्यकीय मदत लागते का—हे विचारलेही नाही.
नीलमने तिच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर एक सविस्तर पोस्ट शेअर करत संपूर्ण घटना उघड केली. तिने लिहिले 'प्रिय एतिहाद, टोरंटोहून मुंबईला येताना माझा अनुभव अतिशय भीषण होता. फ्लाइट नऊ तास उशिरा होती. प्रवासादरम्यान जेवल्यानंतर माझी तब्येत इतकी बिघडली की मी बेशुद्ध पडले. एका प्रवाशाने मदत केली. पण तुमच्या क्रूने माझ्या तब्येतीची विचारपूस केली नाही. ग्राहक सेवेला संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला पण कुठलाही प्रतिसाद मिळाला नाही. अशा प्रकारची निष्काळजीपणा पूर्णपणे अस्वीकार्य आहे.' नीलमच्या या पोस्टवर काही तासांतच हजारो प्रतिक्रिया आल्या आणि प्रकरणाने सोशल मीडियावर मोठा वळण घेतले.
नीलमची पोस्ट व्हायरल होताच अनेकांनी एतिहाद एअरवेजवर सेवेतील कमतरतेबाबत टीका केली. अनेक वापरकर्त्यांनी “सेफ्टी प्रोटोकॉल”, “ग्राहक सेवा” आणि “मानवी संवेदना” यावर प्रश्न उपस्थित केले. एतिहाद एअरवेजने या पोस्टला उत्तर देत नीलमला डायरेक्ट मेसेजद्वारे संपर्क साधण्याचे आवाहन केले आणि प्रकरण तपासण्याची तयारी दर्शवली.
सोशल मीडियावर जिथे अनेक चाहत्यांनी आणि प्रवाशांनी नीलमच्या धाडसाचे कौतुक केले, तिथे काहींनी तिच्या तक्रारींवर शंका उपस्थित केल्या. एका ट्रोलला उत्तर देताना नीलम म्हणाली 'जर हे तुमच्यासोबत किंवा तुमच्या जवळच्या व्यक्तीसोबत घडले असते, तर तुम्ही अशी टिप्पणी केली नसती.' तिच्या या प्रत्युत्तरालाही मोठा प्रतिसाद मिळाला.
अलिकडच्या काळात भारतातील विमान प्रवासाविषयी अनेक तक्रारी समोर येत आहेत. अलीकडेच इंडिगोच्या अनेक उड्डाणे रद्द झाल्याने प्रवाशांची मोठी गैरसोय झाली होती. प्रवाशांना तासन्तास विमानतळावर अडकून बसावे लागले होते. नंतर इंडिगोने प्रवाशांना पैसे परत करण्याची घोषणा केली, पण दरम्यानच्या गैरसोयीमुळे विमान कंपन्यांविषयी मोठा असंतोष व्यक्त करण्यात आला.
80 आणि 90 च्या दशकातील लोकप्रिय अभिनेत्रींपैकी एक असलेल्या नीलम कोठारीने “हम साथ साथ हैं”, “लव 86”, “खुदगर्ज” यांसारख्या अनेक चित्रपटांत काम केले. अभिनयातून दूर झाल्यानंतर तिने दागिन्यांचा व्यवसाय सुरू केला आणि ‘Neelam Jewels’ या नावाने ती ओळखली जाऊ लागली.
Dear @etihad, I am extremely disappointed with the treatment I received on my recent flight from Toronto to Mumbai. Not only was my flight delayed by over 9 hours, but I also fell seriously ill onboard, fainting after a meal. Despite a fellow passenger helping me back to my seat,…
— neelam kothari soni (@neelamkothari) December 8, 2025
FAQ
नीलम कोठारीला विमान प्रवासात काय त्रास झाला?
नीलम टोरंटोहून मुंबईला जाताना फ्लाइटमध्ये जेवल्यानंतर अचानक तब्येत बिघडली आणि ती बेशुद्ध पडली. विमान कर्मचाऱ्यांनी तिला मदत केली नाही, त्यामुळे तिला खूप त्रास झाला.
नीलमने सोशल मीडियावर काय म्हटले?
नीलमने पोस्टमध्ये लिहिले की, फ्लाइट नऊ तास उशिरा झाली, जेवल्यानंतर तब्येत बिघडली आणि विमान क्रूने तिच्याकडे लक्ष दिले नाही. तिने एअरलाइनच्या निष्काळजीपणावर संताप व्यक्त केला.
लोकांची प्रतिक्रिया काय होती?
नीलमच्या पोस्टवर चाहत्यांनी पाठिंबा दिला, तर काहींनी तिला प्रश्नही उपस्थित केले. एतिहाद एअरवेजने तिला डायरेक्ट मेसेजद्वारे संपर्क साधण्याचे आवाहन केले.