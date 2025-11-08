पायऱ्यांवर पडली अभिनेत्री; व्हिडिओ व्हायरल! जाणून घ्या, कोण आहे ही अभिनेत्री?

मुंबईत नुकताच लोकप्रिय आणि बहुप्रतिक्षित वेबसीरिज ‘द फॅमिली मॅन 3’ चा ट्रेलर एका भव्य कार्यक्रमात लाँच करण्यात आला. या कार्यक्रमाला मालिकेचे मुख्य कलाकार मनोज वाजपेयी, प्रियमणी, शरीब हाश्मी, तसेच संपूर्ण स्टारकास्ट उपस्थित होती. चाहत्यांमध्ये या ट्रेलरची प्रचंड उत्सुकता होती, आणि लॉन्च इव्हेंटला माध्यमांनीही मोठ्या संख्येने हजेरी लावली होती. मात्र, या भव्य कार्यक्रमादरम्यान घडलेली एक छोटीशी घटना सध्या सोशल मीडियावर सर्वाधिक चर्चेत आली आहे. या कार्यक्रमादरम्यान स्टेजवरून खाली उतरताना अभिनेत्री अश्लेषा ठाकूर हिचा तोल गेला आणि ती थेट पायऱ्यांवर कोसळली.
‘द फॅमिली मॅन’ मालिकेत मनोज वाजपेयींच्या मुलीची (धृतीची) भूमिका साकारणारी अश्लेषा, कार्यक्रमादरम्यान स्टेजवर तिच्या ऑन-स्क्रीन आई प्रियमणीसोबत होती. दोघी एकमेकींचा हात धरून स्टेजवरून खाली उतरत होत्या. अश्लेषाने त्या दिवशी स्ट्रॅपलेस ब्लॅक गाऊन आणि हाय हील्स परिधान केले होते. उतरताना तिच्या हील्समुळे बॅलन्स बिघडला आणि ती पायऱ्यांवर जोरात पडली. अचानक घडलेल्या या प्रसंगामुळे क्षणभर सर्वजण थक्क झाले. पण तत्काळ प्रियमणी आणि शरीब हाश्मी यांनी धाव घेत अश्लेषाला सावरलं. काही क्षण ती पायऱ्यांवर बसून होती, पण नंतर तिने स्वतःला सावरलं आणि स्मितहास्याने उठून पुन्हा कार्यक्रमात सहभागी झाली.
अश्लेषा पडताना तिच्या ड्रेसमुळे थोडीशी अस्वस्थता निर्माण झाली होती, मात्र प्रियमणी आणि इतर कलाकारांनी तत्काळ तिची मदत केली. त्यांनी तिचा ड्रेस नीट करून तिला उभं राहण्यास मदत केली, त्यामुळे मोठी अडचण टळली. या घटनेदरम्यान कलाकारांचा आपुलकीचा आणि एकमेकांना साथ देणारा भाव स्पष्ट दिसून आला.
हा संपूर्ण प्रसंग पापाराझींनी त्यांच्या कॅमेरात कैद केला आणि काही मिनिटांतच तो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. अनेक चाहत्यांनी कमेंट करत अश्लेषाची काळजी व्यक्त केली. काहींनी लिहिलं 'ती ठीक आहे ना?', तर काहींनी 'हाय हील्समध्ये कम्फर्टेबल नसाल, तर त्या घालायच्याच कशाला?' अशा टीका केल्या. तर काही नेटिझन्सनी प्रियमणी आणि शरीब हाश्मी यांच्या तात्काळ प्रतिसादाचं कौतुक केलं. त्यांच्या मते, या घटनेतून कलाकारांमधील खरी टीम स्पिरिट आणि मैत्री दिसून आली.
घटनेनंतर अश्लेषाने स्वतःचा व्हिडिओ शेअर करत चाहत्यांना आश्वस्त केलं की ती पूर्णपणे ठणठणीत आहे. तिने म्हटलं, “थोडासा धक्का बसला, पण मी ठीक आहे. प्रियमणी मॅम आणि शरीब सर यांनी जेवढं मदत केली, त्याबद्दल मी खूप आभारी आहे.” दरम्यान, ‘द फॅमिली मॅन सीझन ३’ ही बहुप्रतिक्षित वेब सीरिज २१ नोव्हेंबर २०२५ पासून Amazon Prime Video वर स्ट्रीम होणार आहे. मालिकेत पुन्हा एकदा मनोज वाजपेयी ‘श्रीकांत तिवारी’च्या भूमिकेत, तर प्रियमणी त्यांची पत्नी म्हणून दिसणार आहे.
