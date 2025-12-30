English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • मनोरंजन
ईशा मालवीय करणार मोठ्या पडद्यावर धमाका, या चित्रपटातून करणार ग्रँड डेब्यू

टीव्ही इंडस्ट्रीत आपली ओळख निर्माण केल्यानंतर आता ईशा मालवीय मोठ्या पडद्यावर धमाका करण्यासाठी सज्ज झाली आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Dec 30, 2025, 08:50 PM IST
Isha Malviya : टीव्ही विश्वात आपल्या अभिनयाने आणि व्यक्तिमत्त्वाने ओळख निर्माण करणारी अभिनेत्री ईशा मालवीय आता थेट चित्रपटसृष्टीत पदार्पण करण्यासाठी सज्ज झाली आहे. रिअ‍ॅलिटी शोज आणि लोकप्रिय टीव्ही मालिकांमधून प्रचंड लोकप्रियता मिळवलेल्या ईशाने आता पंजाबी फिल्म इंडस्ट्रीत एन्ट्री घेतली असून तिच्या पहिल्या पंजाबी चित्रपटाचं पोस्टर प्रदर्शित होताच सोशल मीडियावर चर्चेला उधाण आलं आहे.

ईशा मालवीयचा पहिला पंजाबी चित्रपट ‘इश्कां दे लेखे’ असून या चित्रपटात ती प्रसिद्ध पंजाबी गायक आणि अभिनेता गुरनाम भुल्लरसोबत झळकणार आहे. ही जोडी पहिल्यांदाच मोठ्या पडद्यावर एकत्र रोमान्स करताना दिसणार असल्याने चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्सुकता आहे. हा चित्रपट 6 मार्च 2026 रोजी चित्रपटगृहात प्रदर्शित होणार आहे.

ईशाची इन्स्टाग्राम पोस्ट

ईशाने स्वतः सोशल मीडियावर या चित्रपटाचं पोस्टर शेअर करत आपल्या पंजाबी चित्रपटातील पदार्पणाची अधिकृत घोषणा केली. पोस्टरसोबत ईशा आणि गुरनाम यांनी एक मजेशीर व्हिडिओही शेअर केला आहे. या व्हिडिओमध्ये दोघेही ‘स्मार्ट तो मैं बचपन से ही हूं’ या गाण्यावर धमाल करताना दिसत आहेत. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये त्यांनी ‘समझी पगली, समर आणि जसनीत’ असं लिहिलं असून, हेच त्यांच्या चित्रपटातील पात्रांची नावं असल्याचं सांगितलं जात आहे.

‘इश्कां दे लेखे’ हा एक रोमँटिक लव्ह स्टोरी प्रकारातील चित्रपट असून, याचं दिग्दर्शन मनवीर बराड़ यांनी केलं आहे तर कथा जस्सी लोहका यांनी लिहिली आहे. या चित्रपटात ईशा जसनीत तर गुरनाम समर या भूमिकेत दिसणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. नवीन जोडी, रोमँटिक कथा आणि लोकप्रिय कलाकार यामुळे चित्रपटाबाबत चाहत्यांमध्ये आधीपासूनच मोठी उत्सुकता पाहायला मिळत आहे.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

लहानपणापासूनच अभिनयाची आवड

ईशा मालवीय मूळची मध्य प्रदेशातील होशंगाबाद येथील आहे. लहानपणापासूनच तिला अभिनय आणि नृत्याची आवड होती. अवघ्या तीन वर्षांची असतानाच तिने नृत्याचं प्रशिक्षण घ्यायला सुरुवात केली होती. पुढे तिने बूगी वूगी, डान्स इंडिया डान्स आणि डान्स प्लस यांसारख्या अनेक लोकप्रिय डान्स रिअ‍ॅलिटी शोजसाठी ऑडिशन दिलं होतं.

आता टीव्हीवर यश मिळवल्यानंतर ईशा मालवीय मोठ्या पडद्यावर काय कमाल करते, याकडे तिच्या चाहत्यांचं लक्ष लागून राहिलं आहे. पंजाबी सिनेमातील तिचं हे पदार्पण तिच्या करिअरसाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरणार असल्याचं बोललं जात आहे.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
Isha Malviyaishqan de lekhaisha malviya first filmisha malviya punjabi filmisha malviya film ishqan de lekhe

