ईशा मालवीय करणार मोठ्या पडद्यावर धमाका, या चित्रपटातून करणार ग्रँड डेब्यू

Isha Malviya : टीव्ही विश्वात आपल्या अभिनयाने आणि व्यक्तिमत्त्वाने ओळख निर्माण करणारी अभिनेत्री ईशा मालवीय आता थेट चित्रपटसृष्टीत पदार्पण करण्यासाठी सज्ज झाली आहे. रिअॅलिटी शोज आणि लोकप्रिय टीव्ही मालिकांमधून प्रचंड लोकप्रियता मिळवलेल्या ईशाने आता पंजाबी फिल्म इंडस्ट्रीत एन्ट्री घेतली असून तिच्या पहिल्या पंजाबी चित्रपटाचं पोस्टर प्रदर्शित होताच सोशल मीडियावर चर्चेला उधाण आलं आहे.
ईशा मालवीयचा पहिला पंजाबी चित्रपट ‘इश्कां दे लेखे’ असून या चित्रपटात ती प्रसिद्ध पंजाबी गायक आणि अभिनेता गुरनाम भुल्लरसोबत झळकणार आहे. ही जोडी पहिल्यांदाच मोठ्या पडद्यावर एकत्र रोमान्स करताना दिसणार असल्याने चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्सुकता आहे. हा चित्रपट 6 मार्च 2026 रोजी चित्रपटगृहात प्रदर्शित होणार आहे.
ईशाने स्वतः सोशल मीडियावर या चित्रपटाचं पोस्टर शेअर करत आपल्या पंजाबी चित्रपटातील पदार्पणाची अधिकृत घोषणा केली. पोस्टरसोबत ईशा आणि गुरनाम यांनी एक मजेशीर व्हिडिओही शेअर केला आहे. या व्हिडिओमध्ये दोघेही ‘स्मार्ट तो मैं बचपन से ही हूं’ या गाण्यावर धमाल करताना दिसत आहेत. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये त्यांनी ‘समझी पगली, समर आणि जसनीत’ असं लिहिलं असून, हेच त्यांच्या चित्रपटातील पात्रांची नावं असल्याचं सांगितलं जात आहे.
‘इश्कां दे लेखे’ हा एक रोमँटिक लव्ह स्टोरी प्रकारातील चित्रपट असून, याचं दिग्दर्शन मनवीर बराड़ यांनी केलं आहे तर कथा जस्सी लोहका यांनी लिहिली आहे. या चित्रपटात ईशा जसनीत तर गुरनाम समर या भूमिकेत दिसणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. नवीन जोडी, रोमँटिक कथा आणि लोकप्रिय कलाकार यामुळे चित्रपटाबाबत चाहत्यांमध्ये आधीपासूनच मोठी उत्सुकता पाहायला मिळत आहे.
ईशा मालवीय मूळची मध्य प्रदेशातील होशंगाबाद येथील आहे. लहानपणापासूनच तिला अभिनय आणि नृत्याची आवड होती. अवघ्या तीन वर्षांची असतानाच तिने नृत्याचं प्रशिक्षण घ्यायला सुरुवात केली होती. पुढे तिने बूगी वूगी, डान्स इंडिया डान्स आणि डान्स प्लस यांसारख्या अनेक लोकप्रिय डान्स रिअॅलिटी शोजसाठी ऑडिशन दिलं होतं.
आता टीव्हीवर यश मिळवल्यानंतर ईशा मालवीय मोठ्या पडद्यावर काय कमाल करते, याकडे तिच्या चाहत्यांचं लक्ष लागून राहिलं आहे. पंजाबी सिनेमातील तिचं हे पदार्पण तिच्या करिअरसाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरणार असल्याचं बोललं जात आहे.