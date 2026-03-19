'मला सनातन धर्मात...' आईच्या अस्थी विसर्जनासाठी वाराणसीला पोहोचली जॅकलिन फर्नांडिस, एका वर्षानंतर का केला अंत्यविधी?

Jacqueline Fernandez: जॅकलिन फर्नांडिस ही बॉलिवूडमधील सर्वात लोकप्रिय अभिनेत्रींपैकी एक मानली जाते. तिने अनेक हिंदी चित्रपटंमध्ये काम केलं आहे. अलीकडेच ती तिच्या बॉयफ्रेंडसंबंधित वादामुळे चर्चेत आली होती. सोशल मीडिवर अभिनेत्री नेहमीच गेल्या वर्षी 6 एप्रिल रोजी तिने आपल्या आईला गमावले. या धक्क्यातून ती अजूनही पूर्णपणे सावरलेली नाही. दरम्यान, 15 मार्च रोजी तिने तिचे वडील एल्रॉय फर्नांडिस यांच्यासोबत काशीला भेट दिली.
काशीला पोहोचल्यावर अभिनेत्रीने तिच्या आई किम फर्नांडिस यांच्या अस्थींचे गंगेत विसर्जन केले. यावेळी जॅकलिन फर्नांडिस विधीवत पूजा करतानाही दिसली. दैनिक भास्करच्या वृत्तानुसार, जॅकलिन फर्नांडिस वाराणसीमध्ये अंदाजे दीड तास थांबली होती. जॅकलिनला अस्थींचे विसर्जन शांततेत करायचे होते.
ती सर्वप्रथम ताज हॉटेलमध्ये गेली, तिथून ती मणिकर्णिका घाटाकडे रवाना झाली. या दरम्यान जॅकलिन फर्नांडिसने आपला चेहरा झाकला होता, जेणेकरून तिला कोणी ओळखू नये. आपल्या आईच्या अस्थींचे विसर्जन शांततेत पार पडावे, अशी जॅकलिनची इच्छा होती.
ती तिच्या वडिलांसोबत बोटीने गंगेच्या मध्यभागी पोहोचली आणि तिने तिच्या आईच्या अस्थींचे विसर्जन केले. आम्ही तुम्हाला सांगतो की, 24 मार्च 2025 रोजी जॅकलिन फर्नांडिसच्या आई किम यांना हृदयविकाराचा झटका आला होता, त्यानंतर त्यांना तातडीने मुंबईतील लीलावती रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते.
मात्र, त्यांनी जीवनाची लढाई गमावली आणि 6 एप्रिल रोजी त्यांचे निधन झाले. जॅकलिनच्या आई 13 दिवस आयसीयूमध्ये होत्या, त्या काळात त्यांची प्रकृती चिंताजनक होती. 2022 पूर्वी, 2025 मध्ये जॅकलिनच्या आईला हृदयविकाराचा झटकाही आला होता.
त्या काळात तिच्यावर बहरीनमध्ये उपचार सुरू होते. जॅकलिनने तिच्या आईच्या अस्थी विसर्जनासाठी काशीची निवड का केली, हेदेखील स्पष्ट केले. अभिनेत्री म्हणाली की, तिला सनातन धर्माबद्दल खूप आदर आहे. म्हणूनच ती तिच्या आईच्या अस्थी विसर्जनासाठी काशीला आली. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, जॅकलिन श्रीलंकेची रहिवासी असून ती ख्रिश्चन आहे.