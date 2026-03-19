  • मला सनातन धर्मात... आईच्या अस्थी विसर्जनासाठी वाराणसीला पोहोचली जॅकलिन फर्नांडिस, एका वर्षानंतर का केला अंत्यविधी?

'मला सनातन धर्मात...' आईच्या अस्थी विसर्जनासाठी वाराणसीला पोहोचली जॅकलिन फर्नांडिस, एका वर्षानंतर का केला अंत्यविधी?

Jacqueline Fernandez: जॅकलिन फर्नांडिसच्या आईचे गेल्या वर्षी ६ एप्रिल रोजी निधन झाले. जवळपास वर्षभरानंतर, ही अभिनेत्री आपल्या आईच्या अस्थी घेऊन काशीला पोहोचली, जिथे तिने त्यांचे विसर्जन केले. तिने हिंदू पुजाविधीने अंत्यसंस्कार का केले? असे विचारताच तिने स्पष्ट आणि भावनिक उत्तर दिलं.

प्रिती वेद | Updated: Mar 19, 2026, 03:31 PM IST
'मला सनातन धर्मात...' आईच्या अस्थी विसर्जनासाठी वाराणसीला पोहोचली जॅकलिन फर्नांडिस, एका वर्षानंतर का केला अंत्यविधी?
(photo Credit- Social Media)

Jacqueline Fernandez: जॅकलिन फर्नांडिस ही बॉलिवूडमधील सर्वात लोकप्रिय अभिनेत्रींपैकी एक मानली जाते. तिने अनेक हिंदी चित्रपटंमध्ये काम केलं आहे. अलीकडेच ती तिच्या बॉयफ्रेंडसंबंधित वादामुळे चर्चेत आली होती.  सोशल मीडिवर अभिनेत्री नेहमीच गेल्या वर्षी 6 एप्रिल रोजी तिने आपल्या आईला गमावले. या धक्क्यातून ती अजूनही पूर्णपणे सावरलेली नाही. दरम्यान, 15 मार्च रोजी तिने तिचे वडील एल्रॉय फर्नांडिस यांच्यासोबत काशीला भेट दिली.

काशीला येण्याचं कारण...

काशीला पोहोचल्यावर अभिनेत्रीने तिच्या आई किम फर्नांडिस यांच्या अस्थींचे गंगेत विसर्जन केले. यावेळी जॅकलिन फर्नांडिस विधीवत पूजा करतानाही दिसली. दैनिक भास्करच्या वृत्तानुसार, जॅकलिन फर्नांडिस वाराणसीमध्ये अंदाजे दीड तास थांबली होती. जॅकलिनला अस्थींचे विसर्जन शांततेत करायचे होते.

अभिनेेत्रीने चेहरा झाकला होता...

ती सर्वप्रथम ताज हॉटेलमध्ये गेली, तिथून ती मणिकर्णिका घाटाकडे रवाना झाली. या दरम्यान जॅकलिन फर्नांडिसने आपला चेहरा झाकला होता, जेणेकरून तिला कोणी ओळखू नये. आपल्या आईच्या अस्थींचे विसर्जन शांततेत पार पडावे, अशी जॅकलिनची इच्छा होती.

ती तिच्या वडिलांसोबत बोटीने गंगेच्या मध्यभागी पोहोचली आणि तिने तिच्या आईच्या अस्थींचे विसर्जन केले. आम्ही तुम्हाला सांगतो की, 24 मार्च 2025 रोजी जॅकलिन फर्नांडिसच्या आई किम यांना हृदयविकाराचा झटका आला होता, त्यानंतर त्यांना तातडीने मुंबईतील लीलावती रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते.

किम फर्नांडिस यांचे निधन

मात्र, त्यांनी जीवनाची लढाई गमावली आणि 6 एप्रिल रोजी त्यांचे निधन झाले. जॅकलिनच्या आई 13 दिवस आयसीयूमध्ये होत्या, त्या काळात त्यांची प्रकृती चिंताजनक होती. 2022 पूर्वी, 2025  मध्ये जॅकलिनच्या आईला हृदयविकाराचा झटकाही आला होता.

त्या काळात तिच्यावर बहरीनमध्ये उपचार सुरू होते. जॅकलिनने तिच्या आईच्या अस्थी विसर्जनासाठी काशीची निवड का केली, हेदेखील स्पष्ट केले. अभिनेत्री म्हणाली की, तिला सनातन धर्माबद्दल खूप आदर आहे. म्हणूनच ती तिच्या आईच्या अस्थी विसर्जनासाठी काशीला आली. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, जॅकलिन श्रीलंकेची रहिवासी असून ती ख्रिश्चन आहे. 

About the Author

Priti Ved

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

