'मला तीन मुलांची आई व्हायचंय', लग्न न करताच आई होण्यासाठी तयार आहे 'ही' अभिनेत्री? चाहते थक्क!

Bollywood Actress : बॉलिवूड अभिनेत्री जान्हवी कपूर ही नेहमी तिच्या चित्रपट आणि लुकमुळे सोशल मीडियावर चर्चेत असते. मात्र, आता ती एक वेगळ्याच विधानाने चर्चेत आली आहे. तिने नुकत्याच आपल्या बेबी प्लॅनिंगबाबत केलेल्या खुलाशाने चाहत्यांना आश्चर्याचा धक्का बसला आहे.
सध्या ती तिच्या आगामी चित्रपटांमुळे चर्चेत आहे. ‘परम सुंदरी’ आणि वरुण धवनसोबतचा ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ या चित्रपटांच्या प्रमोशनदरम्यान तिने भविष्यकालीन फॅमिली प्लॅनिंगवर दिलेल्या प्रतिक्रियेमुळे सोशल मीडियावर तिची चर्चा रंगली आहे.
जान्हवी कपूर अलीकडेच अभिनेता सिद्धार्थसोबत ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीझन 3’ च्या सेटवर पोहोचली होती. यावेळी मजा-मस्तीच्या वातावरणात तिच्याकडे फॅमिली प्लॅनिंगबाबत प्रश्न विचारला गेला. त्यावर तिने दिलेला झटपट उत्तर ऐकून सगळेच थक्क झाले.
जान्हवी म्हणाली की, 'मला तीन मुलांची आई व्हायचंय'. तिच्या या वक्तव्याने उपस्थित प्रेक्षक आणि चाहत्यांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली. आपली भूमिका स्पष्ट करताना जान्हवीने सांगितलं, 'घरात जर फक्त दोन मुलं असली तर त्यांच्यात भांडणं जास्त होतात. पण तिसरं मूल असेल तर ते दोघांमध्ये बॅलन्स ठेवतं. हे एकप्रकारचं सपोर्ट सिस्टीम असतं असं ती म्हणाली.
जान्हवीच्या या वक्तव्यानंतर सोशल मीडियावर चर्चांना उधाण आलं आहे की, अभिनेत्री लवकरच लग्नाच्या तयारीत आहे का? मात्र, तिने आपल्या लग्नाविषयी अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही. जान्हवीच्या वैयक्तिक आयुष्याकडे पाहिल्यास तिचं नाव अनेकदा शिखर पहाडियासोबत जोडले गेले आहे. दोघांना अनेक वेळा एकत्र पाहिलं गेलं असून सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्येही ते जोडीने हजेरी लावताना दिसतात.
त्यांच्या सोशल मीडिया पोस्ट्सवरून त्यांचं रिलेशनशिप बराच काळ सुरू असल्याचं स्पष्ट होतं. त्यामुळे चाहत्यांचा अंदाज आहे की, जान्हवी लग्न करेल तर ती शिखर पहाडियाशीच करेल. जान्हवी कपूरचा हा खुलासा सध्या सर्वत्र चर्चेत आहे. आता पाहावं लागेल की, हा फक्त मजेमध्ये दिलेला प्रतिसाद होता की खरंच अभिनेत्री लवकरच लग्न आणि फॅमिली प्लॅनिंगबाबत मोठी घोषणा करणार आहे.