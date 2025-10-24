English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
जान्हवी कपूरच्या सौंदर्याचं रहस्य काय? अभिनेत्रीचा मोठा खुलासा, म्हणाली-'आईच्या सांगण्यावरून...'

Janhvi Kapoor : सोशल मीडियावर नेहमी चाहते जान्हवी कपूरच्या सौंदर्याचे कौतुक करताना दिसत असतात. पण तिच्या सौंदर्यामागे नेमकं रहस्य काय? जाणून घ्या सविस्तर   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Oct 24, 2025, 03:32 PM IST
जान्हवी कपूरच्या सौंदर्याचं रहस्य काय? अभिनेत्रीचा मोठा खुलासा, म्हणाली-'आईच्या सांगण्यावरून...'

Janhvi Kapoor : बॉलिवूड अभिनेत्री जान्हवी कपूर नुकतीच वरुण धवनसोबत ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ या चित्रपटात झळकली होती. या चित्रपटाने 100 कोटींचा टप्पा पार केला. आता जान्हवी लवकरच प्रसिद्ध अभिनेत्री काजोल आणि ट्विंकल खन्ना यांच्या चर्चित शो ‘टू मच विथ काजोल अँड ट्विंकल’ मध्ये झळकणार आहे. या एपिसोडमध्ये करण जोहर देखील तिच्यासोबत सहभागी होणार आहे.

या कार्यक्रमादरम्यान चौघांनी अनेक विषयांवर चर्चा केली. त्यात फिजिकल आणि इमोशनल चीटिंग तसेच प्लास्टिक सर्जरीवर देखील खुली चर्चा झाली. यावेळी जान्हवीने पहिल्यांदाच स्पष्टपणे सांगितले की तिने काही सर्जरी केल्या आहेत आणि त्यामागे तिच्या आई श्रीदेवींचे मार्गदर्शन होते.

जान्हवी कपूरचा प्रामाणिक खुलासा

जान्हवी म्हणाली, 'मी आतापर्यंत माझ्या लूकमध्ये जे काही बदल केले आहेत ते पूर्ण विचारपूर्वक आणि माझ्या आईच्या सल्ल्याने केले आहेत. आई नेहमी माझ्या पाठीशी उभी राहिली. लोक सोशल मीडियावर वेगवेगळे कमेंट्स करतात. काही व्हिडिओ पाहून मुलींनाही वाटू शकतं की त्यांना आपले लुक्स बदलायला हवेत. पण जर काही चुकलं तर त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. म्हणूनच या गोष्टीत पारदर्शकता फार गरजेची आहे.

सोशल मीडियावर अनेकदा असा दावा केला जातो की जान्हवीने आपलं रूप अधिक सुंदर दिसण्यासाठी ‘बफेलो-प्लास्टी’ सर्जरी केली आहे. या चर्चांना उत्तर देताना तिने ही गोष्ट स्पष्ट केली.

'परफेक्ट दिसणं गरजेचं नाही'

जान्हवी पुढे म्हणाली, 'मी गेटकीपिंगवर विश्वास ठेवत नाही. सुरुवातीच्या काळात मी सुद्धा सोशल मीडियाने खूप प्रभावित झाले होते. प्रत्येकाला जज केलं जातं, कोण कसं दिसावं हे ठरवलं जातं. हे पाहून मी त्रस्त व्हायचे. म्हणून मी ठरवलं की मी स्वतःला जसं आहे तसं स्वीकारणार आणि इतर तरुण मुलींनाही हा संदेश द्यायचा आहे की परफेक्ट दिसणं आवश्यक नाही. तुम्ही जे करता ते तुम्हाला आनंद देणारं असावं एवढंच महत्त्वाचं आहे.

जान्हवी कपूरने 2018 मध्ये ‘धडक’ या चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केलं. अवघ्या सात वर्षांच्या करिअरमध्ये तिने ‘रूही’, ‘गुंजन सक्सेना: द कारगिल गर्ल’, ‘मिली’, ‘उलझ’ आणि ‘बवाल’ अशा विविध प्रकारच्या चित्रपटांमध्ये काम केलं आहे. 

