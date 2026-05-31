'माझ्या गर्भपातासाठी आण्णा जबाबदार', प्रसिद्ध अभिनेत्रीचा मुख्यमंत्री विजय यांच्यावर गंभीर आरोप!

Julie Bigg Boss: तामिळ मनोरंजन विश्वातील चर्चित अभिनेत्री आणि ‘बिग बॉस तामिळ’मधून प्रसिद्ध झालेली जुली मारिया ज्युलियाना पुन्हा एकदा वादाच्या केंद्रस्थानी आली आहे. जुलीने तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री विजय यांच्याविरोधात गंभीर आरोप करत मोठी खळबळ उडवली आहे. सततच्या मानसिक त्रासामुळे आणि सामाजिक दबावामुळे आपला गर्भपात झाल्याचा दावा तिने केला आहे. या प्रकरणामुळे तामिळनाडूच्या राजकारणासोबतच मनोरंजन क्षेत्रातही मोठी चर्चा रंगली आहे. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
जुलीने माध्यमांसमोर बोलताना आपल्यासोबत घडलेला प्रसंग सांगितला. गेल्या काही दिवसांत तिच्याविरोधात अनेक अफवा पसरवल्या गेल्या. काही लोकांनी तिची प्रतिमा जाणीवपूर्वक खराब करण्याचा प्रयत्न केला. या घटनांमुळे ती प्रचंड मानसिक तणावाखाली गेली होती. याच तणावाचा परिणाम तिच्या आरोग्यावर झाला आणि अखेरीस गर्भपात झाल्याचा दावा तिने केला. काही व्हिडिओ मुलाखतींमध्ये तिने मुख्यमंत्री विजय यांच्या समर्थकांमुळे स्वतःवर दबाव निर्माण झाल्याचेही म्हटले आहे.
अलीकडेच जुलीचे नाव एका कथित आर्थिक फसवणूक आणि किडनी दान प्रकरणाशी जोडले गेले होते. सोशल मीडियावर तिच्याबाबत विविध दावे व्हायरल झाले. मात्र जुलीने हे सर्व आरोप फेटाळून लावत पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली. तिच्याविरोधात खोटे प्रचार करून बदनामी केली जात असल्याचा आरोप तिने केला आहे. या प्रकरणानंतरच तिच्या भावनिक वक्तव्याची अधिक चर्चा सुरू झाली.
जुलीने चेन्नई पोलिस आयुक्त कार्यालयात जाऊन अधिकृत तक्रार दिली आहे. सोशल मीडियावर खोट्या बातम्या आणि दिशाभूल करणारे संदेश पसरवणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी तिने केली. महिलांविषयी चुकीची माहिती पसरवणे आणि चारित्र्यहनन करणे थांबवावे, असेही ती म्हणाली. तिने संबंधित व्यक्तींविरोधात चौकशी करून सत्य बाहेर आणण्याची मागणी केली आहे.
जुलीच्या आरोपांनंतर राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली असली तरी मुख्यमंत्री विजय किंवा त्यांच्या कार्यालयाकडून या आरोपांवर अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे जुलीचे आरोप हे सध्या एकतर्फी दावे म्हणूनच पाहिले जात आहेत. संबंधित प्रकरणाची अधिकृत चौकशी किंवा पुरावे समोर आलेले नसल्याने आरोपांची स्वतंत्र पडताळणी झालेली नाही.
या प्रकरणानंतर सोशल मीडियावर समर्थक आणि विरोधक अशा दोन्ही गटांकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काही जण जुलीच्या दाव्यांना पाठिंबा देत आहेत, तर काही जण तिच्या आरोपांवर प्रश्न उपस्थित करत आहेत. त्यामुळे हा विषय केवळ मनोरंजन क्षेत्रापुरता मर्यादित न राहता राजकीय चर्चेचाही भाग बनला आहे. पुढील काही दिवसांत पोलिस तपास आणि अधिकृत भूमिका स्पष्ट झाल्यानंतरच या प्रकरणाचे खरे चित्र समोर येण्याची शक्यता आहे.