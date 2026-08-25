'भावाला राखी बांधताना बिकिनी...' कृती सेननच्या रक्षाबंधन जाहिरातीवर कंगना संतापली; जाहिरातीला म्हटले 'घृणास्पद'

अभिनेत्री कृती सेनन सध्या तिच्या ‘कॉकटेल 2’ या चित्रपटामुळे चर्चेत आहे. त्याचबरोबर रक्षाबंधनाच्या निमित्ताने केलेल्या एका ज्वेलरी जाहिरातीमुळेही ती सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरली आहे. या जाहिरातीतील कृतीच्या पोशाखावर काही सोशल मीडिया युजर्सनी नाराजी व्यक्त केली. आता अभिनेत्री आणि खासदार कंगना रनौतनेही या जाहिरातीवर अप्रत्यक्षपणे टीका केली आहे.
कंगना रनौत आपल्या स्पष्टवक्तेपणासाठी ओळखली जाते. कोणताही विषय असो, आपलं मत व्यक्त करण्यास ती मागे हटत नाही. यावेळी तिने कोणाचंही नाव न घेता रक्षाबंधनाच्या जाहिरातीतील पोशाखावर प्रश्न उपस्थित केला. कंगनाने सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटले की, आजच्या महिलांकडे कपड्यांचे असंख्य पर्याय आहेत. वेस्टर्न ड्रेसपासून साडीपर्यंत आणि बिकिनीपासून सलवार-कमीजपर्यंत प्रत्येक प्रकारचे कपडे उपलब्ध आहेत.
मग भावाला राखी बांधताना बिकिनी किंवा अंतर्वस्त्रांसारखा पोशाख घालण्याची गरज काय, असा सवाल तिने केला. तिच्या मते, ही जाहिरात मुद्दाम वाद निर्माण करण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आली असून ती अत्यंत आक्षेपार्ह आहे.
रक्षाबंधनासाठी तयार करण्यात आलेल्या या जाहिरातीत कृतीने इंडो-वेस्टर्न लूक केला आहे. तिने ब्रालेटसदृश ब्लाउज-केप आणि ड्रेप्ड स्कर्ट परिधान केला आहे. या लूकमुळे काही सोशल मीडिया युजर्सनी जाहिरातीवर टीका केली. काहींनी रक्षाबंधनासारख्या पारंपरिक सणासाठी असा पोशाख योग्य नसल्याचे म्हटले.
एका युजरने जाहिरातीवर प्रतिक्रिया देताना विचारले की, रक्षाबंधनाच्या प्रसंगी पूजेची थाळी, तिलक आणि पारंपरिक वातावरण कुठे आहे? भावासमोर अशा प्रकारचा पोशाख का दाखवण्यात आला आहे, असाही सवाल करण्यात आला.
काही युजर्सनी तर हा जाहिरात मोहिमेचा भाग म्हणून जाणूनबुजून वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप केला. एका युजरच्या मते, जाहिरात तयार करणाऱ्या एजन्सीला आणि ब्रँडला या लूकमुळे प्रतिक्रिया उमटतील याची पूर्ण कल्पना असावी. त्यामुळे अधिक लक्ष वेधून घेण्यासाठीच अशा पद्धतीने जाहिरात तयार केली असावी, असा दावा करण्यात आला.
दरम्यान, या संपूर्ण वादामुळे कृती सेननची रक्षाबंधन जाहिरात सोशल मीडियावर चांगलीच चर्चेत आली आहे. एका बाजूला काही जणांनी जाहिरातीवर आक्षेप घेतला आहे, तर दुसरीकडे कंगनाच्या प्रतिक्रियेमुळे या वादाला आणखी हवा मिळाली आहे.