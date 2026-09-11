'तुला माझ्यासोबत झोपायचं असेल तर...', कास्टिंग डायरेक्टरसमोर ठेवलेल्या या अटीवर अभिनेत्रीने दाखवले धाडस!

अनेक अभिनेत्रीनी त्याच्या करिअरची सुरुवातीच्या वेळचे काही किस्स कास्टिंग काउचबद्दल सांगितले आहे. अनेक अशा अभिनेत्री आहेत ज्यांनी उघडपणे सांगितले आहेत. मुलाखतींमध्ये किंवा पॅाडकास्टमध्ये अभिनेत्री कोणाला न घाबरता अशा प्रकारचे किस्से सांगतात. अभिनेत्री खुशी मुखर्जीने एक किस्सा सांगितला आहे हा किस्सा तिच्या आयुष्यातील न विसरणारा आहे. अभिनेत्री खुशी मुखर्जी तिच्या बोल्ड स्टाईल आणि स्पष्टवक्त्या मतांसाठी ओळखली जाते. आज ती ज्या स्थानावर आहे, तिथे पोहोचण्यासाठी तिला बऱ्याच टीकेला सामोरे जावे लागले आहे.
एका पॉडकास्टमध्ये खुशी मुखर्जीने कास्टिंग काउचबद्दल भाष्य केले. तिच्या मते, अनेक कास्टिंग डायरेक्टर्सना इंडस्ट्रीतून हद्दपार केले पाहिजे. खुशीने सांगितले की, तिने असे कधीही म्हटले नाही की इंडस्ट्रीमध्ये काम मिळवण्यासाठी मुलीला 1 महिन्याच्या करारावर सही करावी लागेल किंवा 1 महिना झोपावे लागेल. अभिनेत्री म्हणाली की, तिलाही भूमिकांच्या बदल्यात तडजोड करण्याचे प्रस्ताव येतात. ती अशा कास्टिंग डायरेक्टर्सना सडेतोड उत्तर देते. खुशी म्हणाली, "मी त्यांना सांगतेय, जर तुम्हाला माझ्यासोबत झोपायचं असेल, तर एक काम करा. एक डमी व्यक्ती आणा असे स्पष्ट उत्तर अभिनेत्रीने अनेक डायरेक्टरला दिले आहे.
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पुढे अभिनेत्री म्हणाली आहे की, माझा फोटो काढा आणि ती खुशी आहे असं भासवून त्या मुलीच्या चेहऱ्यावर ठेवा." खुशी कास्टिंग डायरेक्टर्सवर चिडली आणि म्हणाली - आजकाल इंडस्ट्रीमध्ये काही असे उद्धट कास्टिंग डायरेक्टर्स आहेत जे म्हणतात की त्यांच्याशी तडजोड करावी लागेल, आपल्याला त्यांच्यासोबत हे सगळं सुद्धा करावं लागेल. ही मागणी ऐकून मला धक्का बसला आहे. ती मुलगी काही फिरणारी वस्तू आहे का? असा प्रश्न अभिनेत्री खुशी मुखर्जीने केला.
पुढे अभिनेत्री म्हणाली की, तिला कामासाठी अनेक ठिकाणी सगळीकडे तडजोड करावी लागेल. खुशी अशा कास्टिंग डायरेक्टर्सवर प्रचंड संतापली आहे. ती म्हणते की हे लोक निरुपयोगी आहेत. ते रस्त्यावरून वर येऊन स्टार बनले आहेत. म्हणूनच ते अनैतिक मार्गांचा अवलंब करतात. अशा प्रकारचे कास्टिंग दिग्दर्शक कलाकारांचा अपमान करतात. ते कोणाला त्यांच्यासोबत झोपायला कसे सांगू शकतात? हे नैतिकतेच्या विरोधात आहे. हे पूर्णपणे चुकीचे आहे.