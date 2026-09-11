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'तुला माझ्यासोबत झोपायचं असेल तर...', कास्टिंग डायरेक्टरसमोर ठेवलेल्या या अटीवर अभिनेत्रीने दाखवले धाडस!

एका पॉडकास्टमध्ये खुशी मुखर्जीने कास्टिंग काउचबद्दल भाष्य केले. तिच्या मते, अनेक कास्टिंग डायरेक्टर्सना इंडस्ट्रीतून हद्दपार केले पाहिजे असे धक्कादायक वक्तव्य अभिनेत्रीने केले आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Sep 11, 2026, 09:14 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 09:14 PM IST
'तुला माझ्यासोबत झोपायचं असेल तर...', कास्टिंग डायरेक्टरसमोर ठेवलेल्या या अटीवर अभिनेत्रीने दाखवले धाडस!
Image Credit: खुशी मुखर्जीने कास्टिंग काउचबद्दल भाष्य केले (Photo - Social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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