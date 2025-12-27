English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Akshaye Khanna ट्रेंडिंला आहेस म्हणून... किशोरी शहाणेंनी शेअर केलेल्या या पोस्टची सर्वत्र चर्चा

अभिनेत्री किशोरी शहाणे या अष्टपैलू अभिनेत्री सोशल मीडियावर सक्रिय असतात. अलीकडेच त्यांनी अक्षय खन्ना आणि त्यांच्या एका जुन्या चित्रपटाचा कॉमेडी सीन शेअर केला आहे. ही पोस्ट पाहून तुमचं हसूच थांबणार नाही. तसेच त्या पोस्टवरील कॉप्शनही खूप खास आहे. 

Updated: Dec 27, 2025, 10:01 AM IST
Akshaye Khanna And Kishori Shahane: 'धुरंधर'मुळे सध्या चर्चेत असणाऱ्या अक्षय खन्नाचा एक खास व्हिडिओ अभिनेत्री किशोरी शहाणे यांनी शेअर केला. त्यांनी एका हिंदी सिनेमात एकत्र काम केले होते, त्यावेळचा हा व्हिडिओ आहे.

रणवीर सिंग अभिनीत Dhurandhar चित्रपट हा सध्या सिनेसृष्टी गाजवत आहे. यावर्षी सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या या चित्रपटामध्ये अक्षय खन्नाने लक्षणीय कामगिरी केली होती. खलनायकाच्या भूमिकेत असला तरी त्याने चाहत्यांना त्याचा लूक आणि हावभावांनी वेड लावलं. या चित्रपटातील त्याच्या कामानंतर त्याचे जुने इंटरव्यु, व्हिडीओ खूप चर्चेत आले आहेत. अशात मराठी अभिनेत्री किशोरी शहाणेंनी देखील त्याचा एक जूना व्हिडीओ शेअर केला. हा व्हिडीओ पाहून तूम्हीदेखील खळखळून हसाल.

किशोरी शहाणे आणि अक्षय खन्ना यांनी 2006 साली आलेल्या 'शादी से पहले' चित्रपटात काम केले होते. अक्षय खन्ना, आएशा टाकिया, सुनील शेट्टी, आफताब शिवदसानी, मल्लिका शेरावत अशी स्टारस्टास्ट या चित्रपटात होती. तर किशोरी यांनी अक्षयच्या सासूची भूमिका साकारली होती. किशोरी यांनी अलिकडेच या सासू-जावयामधील मजेशीर सीन सोशल मीडियावर शेअर केला. सध्या धीरगंभीर भूमिकांमुळे चर्चेत असलेल्या अक्षयचं एक वेगळं रुप या व्हिडिओत पाहायला मिळालं.

या सीनमधील सासू आणि जावयाचा संवाद खूपच गमतीशीर आहे. किशोरी यांनी अक्षयसोबतचा व्हिडिओ शेअर करताना असे कॅप्शन दिले , 'कारण अक्षय खन्ना ट्रेंडिंग आहे म्हणून... आमचा एक मजेशीर सीन आठवला. आम्ही 'शादी से पहले' चित्रपटात एकत्र काम केलं होतं.
अभिनेत्रीने शेअर केलेल्या व्हिडिओवर अनेकांनी हसण्याची तर अनेकांनी हार्ट इमोजी कमेंट केली आहे. अनेकांनी या व्हिडिओ मजेदार असल्याचे म्हटले. किशोरी यांच्या चाहत्यांनी त्यांच्या अभिनयाचे कौतुकही केले आहे.

अभिनेता अक्षय खन्ना 'छावा' आणि 'धुरंधर'च्या यशानंतर इतर बिग बजेट चित्रपटांमध्ये काम करणार असं सांगितलं जातयं. दरम्यान किशोरी सध्या हिंदी मालिका विश्वात सक्रिय असून  त्या बॅक टू बॅक विविध मालिकांमध्ये झळकल्या. सध्या त्या 'माना के हम यार नही' मालिकेत काम करत आहेत. स्टार प्लसवर ही मालिका संध्याकाळी 7 वाजता प्रसारित होते. शिवाय त्या सोशल मीडियावर विशेष सक्रिय आहेत. सीरियलमध्ये त्या आजीची भूमिका साकारत असल्या तरी ट्रेंडिंग रील्स बनवण्यासाठी त्या विशेष लोकप्रिय आहेत. मालिकेच्या सेटवरुनही त्यांचे विविध रील्स व्हायरल होतात. 

