'मी त्याच्याबरोबर...', 30 व्या वर्षी चुकून राहिली प्रेग्नेंट, केला गर्भपात, म्हणाली- आता मला मुलं नको आहेत

Kubbra Sait: लोकप्रिय वेब सिरीज ‘सेक्रेड गेम्स’ मधून प्रसिद्ध झालेली अभिनेत्री कुब्रा सैत हिने तिच्या वैयक्तिक आयुष्यातील संघर्षांविषयी मनमोकळेपणाने भाष्य केले आहे. अशनीर ग्रोव्हर होस्ट करत असलेल्या ‘राइज एंड फॉल’ या शोमध्ये तिने तिच्या गर्भपाताच्या अनुभवाबाबत आणि त्याचा तिच्या मानसिक आरोग्यावर झालेल्या परिणामाबाबत सविस्तर माहिती दिली.
पोटातील बाळाच्या वडिलांनी जबाबदारी न घेण्याची भूमिका घेतल्यामुळे तिला मानसिक आणि भावनिक त्रास सहन करावा लागल्याचे तिने सांगितले. त्यासोबतच तिने स्पष्टपणे सांगितले की तिला भविष्यकाळात मूल नको असेल.
या शोदरम्यान सहकंटेस्टंट्सशी संवाद साधताना कुब्राने सांगितले, 'मला मूल नको आहे. मला यामध्ये काहीच रस नव्हता. जेव्हा मी 30 वर्षांची होते, तेव्हा मी चुकून गर्भवती झाले आणि गर्भपात करून घेतला. तो काळ माझ्यासाठी अतिशय कठीण होता.' तिने हेही स्पष्ट केले की त्या काळात तिला आधार मिळाला नाही आणि पोटातील बाळाच्या वडिलांनी जबाबदारी घेण्यास नकार दिला.
कुब्राने सांगितले की, जेव्हा तिने त्या पुरुषासोबत बसून चर्चा केली तेव्हा त्याने उदासीनतेने प्रतिक्रिया दिली. त्यानंतर ती म्हणाली की, मी जे हवं ते करू शकते. मला जाणवलं की जर त्याला माझी काळजी नाही तर मी काय करू? मी हे एकटीने कसं सांभाळू? अशा परिस्थितीत तिने स्वतःलाच शांत करण्याचा प्रयत्न केला आणि कोणाशी ही हे शेअर न करण्याचा निर्णय घेतला.
'जेव्हा तुम्ही लहानपणीच छळाला बळी पडता आणि तुमचं कुटुंब असंतुलित असतं, तेव्हा तुम्ही बाहेरच्या आधारावर अवलंबून राहता. तो आधार योग्य असो वा अयोग्य, याचा विचार न करता तुम्ही त्यावर विसंबून राहता. मी स्वतःच कोसळले आणि स्वतःच उभी राहिले'.
शोमध्ये एका सहकंटेस्टंटने विचारले की जर पोटातील मुलाच्या वडिलांनी जबाबदारी स्वीकारली असती तर ती त्या मुलाला जन्म दिला असता का? त्यावर कुब्राने उत्तर दिले की, 'तेव्हा ही एक पूर्णपणे वेगळी चर्चा झाली असती. पण त्यानंतर मी आतून खूप व्यथित झाले होते. कारण मी हे कोणाशीही शेअर करू शकले नाही'.
