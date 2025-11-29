English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
बॉलिवूडची अप्सरा, लग्नाच्या 11 व्या दिवशी झाली विधवा, दुसऱ्या लग्नाच्या वेळी 7 महिन्याची प्रेग्नेंट, ओळखलं का?

बॉलिवूडची सौंदर्य क्वीन अभिनेत्री जी लग्नाच्या 11 दिवसांमध्ये झाली विधवा. दुसऱ्या लग्नाच्या वेळी होती 7 महिन्यांची प्रेग्नेंट. ओळखलं का?   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Nov 29, 2025, 08:13 PM IST
बॉलिवूडची अप्सरा, लग्नाच्या 11 व्या दिवशी झाली विधवा, दुसऱ्या लग्नाच्या वेळी 7 महिन्याची प्रेग्नेंट, ओळखलं का?

Leena Chandavarkar : हिंदी चित्रपटसृष्टीत 70 च्या दशकात अनेक सुंदर अभिनेत्री आल्या. पण त्यापैकी एक होती अप्सरेसारखी मोहक सौंदर्य लाभलेली लीना चंदावरकर. चित्रपटांमध्ये काम करत त्यांनी बॉलिवूडमध्ये स्वतःची छाप उमटवली. ‘मन की मीत’ या चित्रपटातून त्यांनी मोठ्या पडद्यावर पदार्पण केले आणि पहिल्याच चित्रपटातून त्या रातोरात स्टार बनल्या.

करिअर तेजात होतं, नाव, प्रसिद्धी, सौंदर्य  सर्व काही मिळत होतं. मात्र, प्रेमाच्या बाबतीत मात्र, लीना यांचे नशीब फारच फाटके ठरले. प्रोफेशनल लाईफ जितकी यशस्वी, तितकीच वैयक्तिक आयुष्यभर गोंधळ, दु:ख आणि एकटेपणाने भरलेले होते.

प्रेमासाठी करिअर सोडले

बॉलिवूडमध्ये नाव कमावत असताना लीना चंदावरकर यांचे मन गोवा येथील प्रसिद्ध राजकीय घराण्यातील वारस सिद्धार्थ बंडोडकर यांच्यावर आले. दोघांचे प्रेम जुळले आणि केवळ 25 वर्षांच्या वयात लीनाने करिअर सोडून सिद्धार्थ यांच्याशी लग्न केले. जणू नव्या आयुष्याची सुरुवात. पण नियतीला काहीतरी वेगळंच मंजूर होतं.

लग्नाच्या अवघ्या 11 दिवसांनी सिद्धार्थ यांचे अपघाती निधन झाले आणि लीना विधवा झाल्या. यातच धक्का कमी पडला म्हणून की काय, त्या स्वतःच्या सासर-मायकेतूनही भावनिक आधारापासून वंचित राहिल्या. दोन्ही घरांनी त्यांना प्रेम दिले नाही, उलट टोमणेच दिले. लीना पूर्णपणे खचून गेल्या.

पुन्हा उभं राहण्याचा प्रयत्न 

पतीच्या निधनानंतर लीनाने पुन्हा काम करण्याचा निर्णय घेतला. त्याच काळात त्यांच्या आयुष्यात आले गायक, अभिनेता आणि संगीतकार किशोर कुमार. दोघांच्या पहिल्या भेटीतच किशोर कुमार यांनी त्यांना प्रपोज केले होते.

घरी अपमानास्पद शब्द ऐकून त्रस्त झालेल्या लीनाला अचानक आठवला तोच प्रपोजल. त्यांनी किशोर कुमार यांना फोन केला आणि विचारलं 'तुमचा प्रपोजल अजूनही आहे का? असेल तर माझं उत्तर ‘हो’ आहे.' किशोर कुमार यांनी क्षणाचाही विलंब न लावता होकार दिला. मात्र, लीना यांनी दुसऱ्यांदा लग्न करायचे म्हटल्यावर त्यांच्या घरच्यांनी जोरदार विरोध केला. तरीही लीनाने धाडस करत किशोर कुमार यांच्याशी विवाह केला.

आनंदाचे काही वर्ष

दोघांचे लग्नानंतरचे आयुष्य आनंदी होते. त्यांना एक मुलगा झाला. मात्र आनंदाचे ते दिवसही जास्त काळ टिकले नाहीत. लग्नाला 7 वर्षे पूर्ण होत असतानाच किशोर कुमार यांचे निधन झाले आणि लीना पुन्हा एकदा एकाकी झाल्या. 37 व्या वर्षापासून आजपर्यंत त्या मुलासह एकट्याच जीवन जगत आहेत. त्यांनी पुन्हा कधीच प्रेमाकडे वळून पाहिले नाही.

