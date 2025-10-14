मोठ्या प्रोजेक्टसाठी इंटीमेट सीन नाकारल्यामुळे अभिनेत्री गमावली संधी !

आजकालच्या चित्रपटांमध्ये किंवा टीव्ही मालिकांमध्ये इंटीमेट सीन अत्यंत स्पष्ट आणि अगदी सर्सास दाखवले जात आहेत. कथानकानुसार अनेक वेळा कलाकारांना अशा सीन देणे आवश्यक ठरते. मात्र, अशा सीनच्या शूटिंगदरम्यान बऱ्याच कलाकारांना मानसिक दडपण आणि अस्वस्थता जाणवते. यामागे अनेक कारणं असतात कुटुंबीयांची प्रतिक्रिया, सहकलाकारांचा पाठिंबा, सामाजिक दृष्टिकोन आणि चाहत्यांच्या अपेक्षा. या कारणांमुळे अनेक कलाकार अशा ऑफर्स नाकारतात किंवा भूमिका स्वीकारण्यास मागे हटतात. याबाबत नुकतंच बॉलिवूड अभिनेत्री सोनम बाजवाने 'फिल्म कंपॅनियन'ला दिलेल्या मुलाखतीत खुलासा केला. तिने सांगितले की, इंटीमेट सीन आणि किसिंग सीनमुळे तिने अनेक भूमिका नाकारल्या आहेत. तिनं सांगितले, 'मी काही बॉलिवूड चित्रपटांच्या ऑफर्स नाकारल्या, कारण मनात सतत हा विचार येई की पंजाबमधील माझे प्रेक्षक आणि चाहत्यांना हे मान्य होईल का? आपले चित्रपट बहुतेक वेळा संपूर्ण कुटुंबाबरोबर पाहिले जातात. याआधी मला चित्रपटांमध्ये किसिंग सीन किंवा इंटीमेट सीन करण्याची भीती वाटायची. लोक काय विचार करतील? हे फक्त अभिनयासाठी आहे, आणि माझे कुटुंबीय याबद्दल समजून घेतील का?'
सोनमने पुढे सांगितले की, काही वर्षांपूर्वी तिने या विषयावर तिच्या आई-वडिलांशी चर्चा केली. त्यावेळी तिने विचारले की, अशा सीनसाठी तयारी करणे योग्य ठरेल का. यावर तिच्या आई-वडिलांनी उत्तर दिले, 'हे फक्त चित्रपटांसाठी असेल तर ठीक आहे.' हे ऐकून तिला धक्का बसला आणि तिला वाटले की याआधी का बोलले नाही. 'मला त्यांच्याशी बोलायला लाज वाटत होती, पण त्यांनी अगदी सहजपणे स्वीकारले,' असेही तिनं सांगितले. सोनमने तिच्या करिअरबाबतही अनुभव शेअर केला. २०१९ मध्ये तिने ‘बाला’ चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये एन्ट्री केली. त्यानंतर तिने ‘स्ट्रीट डान्सर-3’, ‘हाऊसफुल्ल-5’ तसेच ‘बागी-4’ या चित्रपटांमध्ये काम केले. तिला प्रेक्षकांच्या पसंतीसाठी आणि अभिनय कौशल्यासाठी ओळखले जाते. लवकरच ती ‘एक दीवाने की दीवानियत’ या चित्रपटातून पुन्हा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.
सोनम बाजवाचा हा खुलासा दर्शवतो की, चित्रपटसृष्टीतील काही भूमिका स्वीकारताना कलाकारांच्या निर्णयामागे केवळ अभिनयाची आवड नाही, तर सामाजिक, कौटुंबिक आणि मानसिक घटकही महत्त्वाचे असतात. चाहत्यांसाठी हे जाणून घेणे मनोरंजक आहे, कारण यातून चित्रपटसृष्टीतील कलाकारांना येणाऱ्या दडपणाचा अनुभव समजतो आणि त्यांच्या निर्णयांचा आदर करावा लागतो. सोनमच्या खुलास्यानंतर आता चाहत्यांना तिच्या कामाची आणि करिअरच्या निवडीच्या निर्णयाची एक नवीन दृष्टी मिळाली आहे. यामुळे प्रेक्षकांना तिच्या व्यक्तिमत्वाची आणि व्यावसायिक दृष्टिकोनाची अधिक माहिती मिळते, आणि कलाकारांचा संघर्ष देखील स्पष्ट होतो.
