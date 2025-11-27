English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
दोन वेळा ब्रेकअप, 52 व्या वर्षी मलायका कथित बॉयफ्रेंडसोबत विमानतळावर, व्हिडीओमुळे चर्चांना उधाण

बोल्ड अभिनेत्री मलायका अरोरा अनेकदा कोणत्या ना कोणत्या कारणाने चर्चेत असते. अलिकडेच ती एका मीस्ट्री मॅनसोबत विमानतळावर दिसली, ज्यामुळे पुन्हा एकदा सोशल मीडियावर चर्चेा रंगली आहे.  

Updated: Nov 27, 2025, 03:31 PM IST
Malaika Arora: बॉलिवूड अभिनेत्री मलायका अरोरा तिच्या लव्ह लाईफमुळे नेहमीच चर्चेत असते. अर्जुन कपूरसोबत ब्रेकअप झाल्यानंतर ती अनेक वर्षे चर्चेत राहिली.  पण आता मलायका अरोराचे नाव पुन्हा एकदा एका मिस्ट्री मॅनसोबत जोडले जात आहे. अलीकडेच, ती तिच्या मिस्ट्री मॅनसोबत विमानतळावर दिसली.

आज सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे ज्यामध्ये मलायका अरोरा विमानतळावर पूर्णपणे कॅज्युअल लूकमध्ये दिसली. तिच्यासोबत मास्क घातलून चेहरा न दाखवणारा एक मुलगा दिसला. व्हिडिओ व्हायरल होताच सोशल मीडियावर विविध चर्चा सुरू झाल्या आहेत आणि या गूढ व्यक्तीबद्दल सर्वजण अंदाज लावत आहेत. 

"हा तोच कॉन्सर्टमधील माणूस आहे..."
"हा तोच कॉन्सर्टमधील माणूस आहे..."

हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होताच चाहत्यांनी कमेंट करायला सुरुवात केली. अनेकांनी अभिनेत्रीच्या लव्हलाईफबद्दल बोलले, तर काहींनी असे सुचवले की हा तोच कॉन्सर्टमधील माणूस आहे ज्याच्यासोबत मलायका अरोराचा व्हिडिओ याआधी देखील व्हायरल झाला होता. व्हायरल व्हिडिओमध्ये, तिचा गूढ माणूस अभिनेत्रीला पाहताना दिसत आहे.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

जवळजवळ सर्व नेटकऱ्यांनी कमेंट केली की हा माणूस तोच व्यक्ती आहे ज्याच्यासोबत अभिनेत्री कॉन्सर्टमध्ये दिसली होती. दरम्यान, दुसऱ्या नेटकऱ्याने त्या माणसाचे नावही उघड केले. त्या तरुणाची ओळख हर्ष मेहता अशी आहे. त्याचं वय अवघ 33 वर्ष असल्यामुळे काही नेटकरी मलायकावर टीकादेखील करत आहेत. 

चाहत्यांच्या एकाहून एक कमेंट्स

​comments ​

हर्ष मेहता हा डायमंड मर्चंन्ट असून गेल्या काही महिन्यांपासून त्या दोघाना एकासोबत स्पोट केलं जात आहे. ग्रॅमी पुरस्कार विजेत्या गायक एनरिक इग्लेसियसचा एक कॉन्सर्ट मुंबईत आयोजित करण्यात आला होता. अर्जुन कपूरसोबत ब्रेकअप झाल्यानंतर मलायका रुमर्ड बॉयफ्रेंड हर्ष मेहता या कॉन्सर्टमध्ये मस्ती करताना दिसली.  दोघांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला.

