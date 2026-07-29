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मर्डर सिनेमातील अभिनेत्री दिसणार Traitors मध्ये! शोचा नवा प्रोमो प्रदर्शित, Video viral

सस्पेन्स, ड्रामा आणि माइंड गेम्स आवडत असतील, तर तुमच्यासाठी एक आनंदाची बातमी आहे! प्राइम व्हिडिओने त्यांच्या सर्वात लोकप्रिय आणि धमाकेदार रिॲलिटी शो, 'द ट्रेटर्स'च्या दुसऱ्या सीझनची घोषणा केली आहे. मागील सिझनची मोठ्या प्रमाणात चर्चा पाहायला मिळाली होती आता या नवा सिझन येणार आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 29, 2026, 03:17 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 03:27 PM IST
मर्डर सिनेमातील अभिनेत्री दिसणार Traitors मध्ये! शोचा नवा प्रोमो प्रदर्शित, Video viral
Image Credit: मर्डर सिनेमातील अभिनेत्री दिसणार Traitors मध्ये! (Photo - Social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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