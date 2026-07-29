/मर्डर सिनेमातील अभिनेत्री दिसणार Traitors मध्ये! शोचा नवा प्रोमो प्रदर्शित, Video viral

The Traitors season 2 : अनेक रिऑलिटी सध्या सुरु आहेत, यामध्ये अलायन्स, लॅाकअप असे अनेक शो आजच्या युवा पिढीला पाहायला आवडत असतात. आता नवा रिऑलिटी शो येणार आहे, मागील सिझन या रिऑलिटी शोचा गाजला होता आता पुन्हा एकदा या शोमध्ये दमदार स्पर्धेक सहभागी होणार आहे. करण जोहरचा सस्पेन्स, ड्रामा आणि माइंड गेम्सने भरपूर असलेला शो 'द ट्रेटर्स' पुन्हा प्रेक्षकांसाठी येणार आहे. सस्पेन्स, ड्रामा आणि माइंड गेम्स आवडत असतील, तर तुमच्यासाठी एक आनंदाची बातमी आहे! प्राइम व्हिडिओने त्यांच्या सर्वात लोकप्रिय आणि धमाकेदार रिॲलिटी शो, 'द ट्रेटर्स'च्या दुसऱ्या सीझनची घोषणा केली आहे. मागील सिझनची मोठ्या प्रमाणात चर्चा पाहायला मिळाली होती आता या नवा सिझन येणार आहे.
विश्वास आणि विश्वासघाताचा हा अंतिम खेळ प्रेक्षकांना खिळवून ठेवण्यासाठी परत आला आहे, ज्याचा प्रीमियर १३ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. या नवीन सीझनसाठी प्रसिद्ध चित्रपट निर्माता करण जोहर सूत्रसंचालक म्हणून परत येत आहे. आता या शोचा एक नवा प्रोमो सोशल मिडियावर व्हायरल झाला आहे, यामध्ये पहिल्या दोन स्पर्धेकांचा चेहरा दाखवण्यात आला आहे. होस्ट करण जोहरने मुनवर फारुकीची ओळख 'नागपाड्याहून आलेला रिॲलिटी टीव्हीचा बादशाह' म्हणून करून दिली आणि त्याचा चेहरा देखील दाखवण्यात आला. यामध्ये दुसऱ्या स्पर्धकाचा चेहरा देखील दाखवण्यात आला आहे.
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करण जोहरने दुसऱ्या स्पर्धकाची ओळख देताना 2004 सालच्या गाजलेल्या ' मर्डर ' या चित्रपटाचा संदर्भ देत म्हटले, "ती खुनासाठी ओळखली जाते ." "पण ती या खेळातही खून करेल का...?" असे विचारत त्याने शोमधील ट्विस्ट आणि अपेक्षित रणनीतीबद्दल संकेत दिले. दुसरी स्पर्धेक ही मल्लिका शेरावत आहे, त्यामुळे आता चाहते तिला या शोमध्ये पाहण्यासाठी उत्सुक आहेत. हा रिॲलिटी शो मानसशास्त्रीय डावपेच आणि मनाच्या खेळांवर अवलंबून असतो. स्पर्धकांना आपापसात हे ओळखावे लागते की, त्यांचा खरा जोडीदार कोण आहे आणि गद्दार असल्याचे भासवून कोण त्यांचा विश्वासघात करत आहे. हे त्यांना ओळखायचे असते.
प्राइम व्हिडिओ इंडियाचे प्रमुख निखिल मधोक म्हणाले की, पहिल्या सीझनला प्रेक्षकांनी दिलेल्या प्रेमाने इतिहास रचला. दरम्यान, या नवीन सीझनमध्ये खेळ अधिक तीव्र होईल, भावना आणि नाट्यमयतेची पातळी दुप्पट होईल आणि नवीन खेळाडूंच्या प्रवेशामुळे प्रत्येक वळणावर नवीन आश्चर्ये पाहायला मिळतील.