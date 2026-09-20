मल्लिका शेरावतने अस्खलित मराठीत केलं तुकाराम मुंढेंचं कौतुक, व्हिडीओ व्हायरल; म्हणाली, “तुमच्या नजरेतून..."

महाराष्ट्राचे अन्न आणि औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे सध्या त्यांच्या कारवाईमुळे चर्चेत आहेत. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सवर कारवाई करत त्यांनी प्रशासनाची धडाकेबाज कार्यपद्धत दाखवून दिली आहे. त्यांच्या कामाची दखल सामान्य नागरिकांसोबतच मनोरंजन क्षेत्रातील कलाकारांनीही घेतली आहे. आता बॉलिवूड अभिनेत्री मल्लिका शेरावत हिने तुकाराम मुंढे यांच्या कामाचे कौतुक केले आहे. विशेष म्हणजे, तिने सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या व्हिडीओमध्ये चक्क मराठीतून त्यांचे आभार मानले. मल्लिकाचा हा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरत आहे.
मल्लिका शेरावत सोशल मीडियावर सक्रिय असते आणि ती आपल्या चाहत्यांसोबत विविध पोस्ट आणि व्हिडीओ शेअर करत असते. नुकताच तिने इन्स्टाग्रामवर एक व्हिडीओ पोस्ट केला आहे. या व्हिडीओमध्ये मल्लिका तुकाराम मुंढे यांच्या कामाचे कौतुक करताना दिसत आहे. “तुकाराम जी, तुम्ही जे काम करता, ते खूप छान काम करता,” असं ती मराठीत म्हणताना दिसते. यानंतर मल्लिका कॅमेऱ्यासमोर आपण काय खात आहोत, हेही दाखवते. ती इडली आणि चटणी खाताना दिसत आहे.
अन्नाच्या गुणवत्तेबाबत होत असलेल्या कारवाईचा उल्लेख करत मल्लिकाने तुकाराम मुंढे यांचे आभार मानले. ती म्हणाली की, त्यांच्या कडक नियमांमुळे नागरिकांच्या सुरक्षिततेला मदत होत आहे. “तुमच्यामुळे मी आता शांतपणे जेवण करू शकते. कारण तुमचे जे काही स्ट्रिक्ट रुल्स आहेत, ते आम्हा सर्वांना सुरक्षित ठेवत आहेत. तुमच्या नजरेतून काहीच सुटत नाही. थँक यू सो मच तुकाराम जी,” असं मल्लिका व्हिडीओमध्ये म्हणताना दिसते. तिच्या या मराठीतील संवादामुळे व्हिडीओला विशेष लक्ष मिळत आहे.
मल्लिकाचा हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून, नेटकऱ्यांकडून तिच्या मराठी बोलण्याचेही कौतुक केले जात आहे. एका चाहत्याने कमेंट करत “मॅम, तुम्ही मराठी खूप छान बोलता” असं म्हटलं आहे. तुकाराम मुंढे यांच्या कामाचे कौतुक करण्यासाठी मल्लिकाने मराठी भाषेचा केलेला वापर चाहत्यांना विशेष आवडला आहे.
मल्लिका शेरावत अलीकडेच करण जोहरच्या ‘द ट्रेटर्स’ या रिअॅलिटी शोच्या दुसऱ्या सीझनमध्ये सहभागी झाली होती. या शोदरम्यान तिने अनेक वैयक्तिक आणि इंडस्ट्रीशी संबंधित गोष्टींवर भाष्य केले होते. त्यामुळे शोच्या काळातही तिची सोशल मीडियावर मोठी चर्चा झाली होती. आता तुकाराम मुंढे यांच्यावरील तिच्या मराठीतील कौतुकाच्या व्हिडीओमुळे मल्लिका पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे.