English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • ‘उपचारच नाही असा आजार झालाय...’, असह्य वेदना अन् रुग्णालयाच्या फेऱ्या; ‘या’ अभिनेत्रीनं वळवल्या नजरा

‘उपचारच नाही असा आजार झालाय...’, असह्य वेदना अन् रुग्णालयाच्या फेऱ्या; ‘या’ अभिनेत्रीनं वळवल्या नजरा

Actress Suffers Rare Diseas : बॉलिवूड आणि टेलिव्हिजन विश्वात चर्चेत असणाऱ्या या अभिनेत्रीला नेमकं झालंय काय? या आजाराचं नाव काय?   

सायली पाटील | Updated: Dec 30, 2025, 11:52 AM IST
‘उपचारच नाही असा आजार झालाय...’, असह्य वेदना अन् रुग्णालयाच्या फेऱ्या; ‘या’ अभिनेत्रीनं वळवल्या नजरा
actress Malti Chahar Suffers For Period Related Diseas Adenomyosis

Actress Suffers Rare Diseas : रिअॅलिटी शोसह बॉलिवूड आणि टेलिव्हिजन विश्वात प्रसिद्ध असणाऱ्या एका अभिनेत्रीनं तिच्या वैयक्तिक जीवनाबाबत महत्त्वाचे खुलासे करत एक वेगळ्याच प्रकारचा संघर्ष सर्वांसमोर आणला आहे. एका लोकप्रिय क्रिकेटरची बहीण आणि एक कलाकार म्हणून आपली वेगळी ओळख असणाऱ्या या अभिनेत्रीनं हल्लीच एका मुलाखतीदरम्यान आतापर्यंतच्या जीवनात नात्यांमुळं किती वेदना सोसाव्या लागल्या हेसुद्धा सांगितलं. 

Add Zee News as a Preferred Source

नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत खासगी जीवनावर उजेड टाकून महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर भाष्य करणारी ही महिला कलाकार म्हणजे मालती चाहर. क्रिकेटपटू दीपक चाहरची बहीण असणाऱ्या मालतीनं आपल्यासोबत इयत्ता सातवीत असताना काही वेगळंच घडल्याचं सांगत ती मासिक पाळी होती, असं म्हटलं. आपल्याला एका गंभीर आजारपणाचा सामना करावा लागत असून, या आजाराचं नाव ‘एडेनोमायोसिस’ (adenomyosis) असल्याचं मालतीनं सांगितलं. हा एक मासिक पाळीशीच संबंधित आजार असून, त्याच्यावर उपचार नाही. 

हा एक असा आजार आहे, ज्यामुळं मालतीला दर महिन्याला असह्य वेदनांचा सामना करावा लागतो. इतकंच नव्हे, तर तिला सतत रुग्णालयाच्या फेऱ्याही माराव्या लागतात. या सामान्य वेदना नसून, त्याचा दैनंदिन जीवनावरही थेट परिणाम होतो. हा एक असा आजार आहे ज्यामध्ये मासिक पाळीदरम्यान अपेक्षेहून अधिक रक्तस्त्राव होतो. एडेनोमायोसिस या आजारात गर्भाशयातील अंतर्गत भागाच्या एंडोमेट्रियम पेशी मांसपेशींमध्ये सामावतात. ज्यामुळं गर्भाशय मोठं होतं आणि त्याला सूज येते. यामुळं मासिक पाळीदरम्यान प्रचंड वेदना आणि रक्तस्त्राव होता. 

हा एक असा आजार आहे, ज्या स्थितीत मासिक पाळी अनेक दिवसांसाठी सुरू असते. याशिवाय पाळीच्या काही दिवस आधी पोटाच्या वेदना आणि कंबरदुखी सुरू होऊन पाळीदरम्यान इतका रक्तस्त्राव होतो, ज्यामुळं कित्येकदा शरीरातील रक्ताचं प्रमाणही कमी होतं. 

बालपणीची एक कटू आठवण... 

बालपणीच्या एका कटू आठवणीविषयी बोलताना आपल्या घरी आई- बाबांमध्ये रोज होणारी भांडणं ही नवी बाब नव्हती. पण, मोठं होताना मला आणि भावाला याचा सामना करावा लागला. दीपक (भाऊ) क्रिकेट प्रशिक्षणासाठी घरापासून दूर असल्यानं त्याच्यावर याचा फार परिणाम झाला नाही. पण, आपण घरी असल्यानं या गोष्टींचा अधिक परिणाम झाल्याचं मालती म्हणाली.  अनेकदा सेलिब्रिटींच्या जीवनशैलीकडे पाहून चाहत्यांना हेवा वाटतो. मात्र, त्याची दुसरी बाजूसुद्धा असते हेच मालतीनं या मुलाखतीमध्ये सांगितलं. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
Malti chaharwho is Malti ChaharMalti Chahar ageadenomyosis diseaseperiod pain

इतर बातम्या

मुंबईत भाजपाचं चाललंय काय? शिंदेंच्या आमदाराच्या गुजराती पत...

मुंबई बातम्या