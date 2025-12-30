‘उपचारच नाही असा आजार झालाय...’, असह्य वेदना अन् रुग्णालयाच्या फेऱ्या; ‘या’ अभिनेत्रीनं वळवल्या नजरा

Actress Suffers Rare Diseas : रिअॅलिटी शोसह बॉलिवूड आणि टेलिव्हिजन विश्वात प्रसिद्ध असणाऱ्या एका अभिनेत्रीनं तिच्या वैयक्तिक जीवनाबाबत महत्त्वाचे खुलासे करत एक वेगळ्याच प्रकारचा संघर्ष सर्वांसमोर आणला आहे. एका लोकप्रिय क्रिकेटरची बहीण आणि एक कलाकार म्हणून आपली वेगळी ओळख असणाऱ्या या अभिनेत्रीनं हल्लीच एका मुलाखतीदरम्यान आतापर्यंतच्या जीवनात नात्यांमुळं किती वेदना सोसाव्या लागल्या हेसुद्धा सांगितलं.
नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत खासगी जीवनावर उजेड टाकून महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर भाष्य करणारी ही महिला कलाकार म्हणजे मालती चाहर. क्रिकेटपटू दीपक चाहरची बहीण असणाऱ्या मालतीनं आपल्यासोबत इयत्ता सातवीत असताना काही वेगळंच घडल्याचं सांगत ती मासिक पाळी होती, असं म्हटलं. आपल्याला एका गंभीर आजारपणाचा सामना करावा लागत असून, या आजाराचं नाव ‘एडेनोमायोसिस’ (adenomyosis) असल्याचं मालतीनं सांगितलं. हा एक मासिक पाळीशीच संबंधित आजार असून, त्याच्यावर उपचार नाही.
हा एक असा आजार आहे, ज्यामुळं मालतीला दर महिन्याला असह्य वेदनांचा सामना करावा लागतो. इतकंच नव्हे, तर तिला सतत रुग्णालयाच्या फेऱ्याही माराव्या लागतात. या सामान्य वेदना नसून, त्याचा दैनंदिन जीवनावरही थेट परिणाम होतो. हा एक असा आजार आहे ज्यामध्ये मासिक पाळीदरम्यान अपेक्षेहून अधिक रक्तस्त्राव होतो. एडेनोमायोसिस या आजारात गर्भाशयातील अंतर्गत भागाच्या एंडोमेट्रियम पेशी मांसपेशींमध्ये सामावतात. ज्यामुळं गर्भाशय मोठं होतं आणि त्याला सूज येते. यामुळं मासिक पाळीदरम्यान प्रचंड वेदना आणि रक्तस्त्राव होता.
हा एक असा आजार आहे, ज्या स्थितीत मासिक पाळी अनेक दिवसांसाठी सुरू असते. याशिवाय पाळीच्या काही दिवस आधी पोटाच्या वेदना आणि कंबरदुखी सुरू होऊन पाळीदरम्यान इतका रक्तस्त्राव होतो, ज्यामुळं कित्येकदा शरीरातील रक्ताचं प्रमाणही कमी होतं.
बालपणीच्या एका कटू आठवणीविषयी बोलताना आपल्या घरी आई- बाबांमध्ये रोज होणारी भांडणं ही नवी बाब नव्हती. पण, मोठं होताना मला आणि भावाला याचा सामना करावा लागला. दीपक (भाऊ) क्रिकेट प्रशिक्षणासाठी घरापासून दूर असल्यानं त्याच्यावर याचा फार परिणाम झाला नाही. पण, आपण घरी असल्यानं या गोष्टींचा अधिक परिणाम झाल्याचं मालती म्हणाली. अनेकदा सेलिब्रिटींच्या जीवनशैलीकडे पाहून चाहत्यांना हेवा वाटतो. मात्र, त्याची दुसरी बाजूसुद्धा असते हेच मालतीनं या मुलाखतीमध्ये सांगितलं.