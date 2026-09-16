'दाऊदने मला आमंत्रित केले...' दाऊदसोबतचा तो फोटो ज्याने अभिनेत्रीचे टाकले आयुष्य बदलून!

अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम याचे नाव त्या काळामध्ये अनेक अभिनेत्रीसोबत जोडले जात होते. पण 'राम तेरी गंगा मैली' या चित्रपटामुळे प्रसिद्धी मिळवलेल्या अभिनेत्री मंदाकिनीचा दाऊद इब्राहिम फोटो चर्चेचा विषय होता. व्हायरल झालेला अभिनेत्री मंदाकिनी आणि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम याच्या फोटोबद्दल कहाणी सांगितली आहे. यामध्ये तिने हा फोटो कधी आणि कुठे काढला. त्याचबरोबर या फोटोवर टिपणी करणाऱ्यांना देखील अभिनेत्रीने उत्तर दिले आहे. आता अभिनेत्री या फोटोबद्दल काय म्हणाली यासंदर्भात सविस्तर माहिती वाचा.
अभिनेत्री मंदाकिनी यांचा डॉन दाऊद इब्राहिमसोबतचा व्हायरल झालेल्या फोटोबद्दल बोलताना अभिनेत्री म्हणाली की, तो फोटो दुबईमध्ये काढण्यात आला होता आणि ती दाऊद इब्राहिमला भेटायला गेली नव्हती. पुढे अभिनेत्री यावर म्हणाली की, दाऊदने तिला आमंत्रित केले नव्हते आणि ती एका शोसाठी दुबईला गेली होती, त्यानंतर ती क्रिकेट सामना पाहायला गेली जिथे तो फोटो काढण्यात आला होता. तिने एका मुलाखतीत सांगितले की, त्या फोटोमुळे निर्माण झालेल्या अटकळी आणि अफवांवर तिचे कोणतेही नियंत्रण नव्हते. तिने पुढे सांगितले की, एक कलाकार म्हणून ती अनेक लोकांना भेटते आणि त्यांच्यात कोणताही भेदभाव करत नाही.
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पुढे अभिनेत्रीने सांगितले की, एखाद्या आपल्या मुद्द्यावर लोक काय म्हणतात किंवा लिहीतात यावर आपण कोणीही नियंत्रण ठेवू शकत नाही. एक कलाकार हजारो लोकांना भेटतो आणि आमच्यासाठी ते सर्व समान असतात. तिथे खूप लोक होते... कोणाचे फोटो काढावेत आणि कोणाचे नाही हे मला कळत नव्हतं... आम्ही तिथे एका शोसाठी गेलो होतो. मला दाऊदने आमंत्रित केलं नव्हतं." या फोटोमुळे मोठा गोंधळ झाला होता आणि त्यामुळे अनेक तर्कवितर्क लावले जात आहेत. अभिनेत्रीने असेही सांगितले की तिच्या या एका फोटोमुळे अभिनेत्रीच्या करिअरवर देखील मोठा परिणाम झाला होता.
अभिनेत्रीने तिच्या करिअरबद्दल सांगताना म्हणाली की, "या वादामुळे मोठे नुकसान झाले. नंतर मला कळले की हे सर्व हाताळण्यासाठी एका टीमची गरज असते. मी त्या अफवा सर्वत्र नाकारल्या." 1993 च्या मुंबई बॉम्बस्फोटानंतर दाऊद दुबईला पळून गेला. पोलीस त्याच्या मागावर होते, पण जेव्हा मंदाकिनी आणि दाऊद एका क्रिकेट सामन्यात एकत्र दिसले, तेव्हा संपूर्ण देशाला धक्का बसला. त्यांच्या प्रेमसंबंधांच्या अफवा पसरल्या. त्यानंतर, पोलिसांनी मुंबई हल्ल्यांचा सूत्रधार दाऊद इब्राहिमबद्दल मंदाकिनीची चौकशी केली . मात्र, नंतर मंदाकिनीला या प्रकरणात निर्दोष ठरवण्यात आले. त्यानंतर, मंदाकिनीने त्या डॉनपासून स्वतःला दूर ठेवण्यास सुरुवात केली.