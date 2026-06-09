'झोपेत असताना डोक्यावर रॉड मारला, तोंडातून रक्त येईपर्यंत मारत होते', अभिनेत्री मंजरी रडून रडून हैराण, VIDEO व्हायरल, नेमका काय प्रकार?

Manjari Fadnis Instagram Video: बॉलिवूड आणि मराठी अभिनेत्री मंजरी फडणीसने एक व्हिडीओ शेअर करत कशाप्रकारे सोयायटीमधील श्वानाची निर्दयीपणे हत्या करण्यात आली याबद्दल सविस्तरपणे सांगितलं आहे. हे सांगताना तिला सतत अश्रू अनावर होत होते. प्राणीप्रेमी असणाऱ्या मंजरीने सांगितलं की, माइकी त्यांच्या सोसायटीत 2019-2020 पासून राहत होता. पण तो अचानक बेपत्त झाला होता. त्याचा शोध घेण्याचा पूर्ण प्रयत्न करण्यात आला, पण तो सापडला नाही. अखेर सोसायटीमधील काहींनी त्याची हत्या केल्याचं उघड झालं असं तिने सांगितलं आहे.
मंजरी फडणीसने लिहिलं आहे की, "आमच्या माइकीची निर्दयीपणे हत्या करण्यात आली आहे. आम्ही त्याच्यासाठी लढणार आहोत. हे कोणत्याही सोसायटीमधील श्वानासोबत कधीच होता कामा नये. लोकांना जनावराला हानी करताना भीती वाटली पाहिजे. प्राण्यांवरील क्रूरतेविरुद्ध आपल्याला अधिक कडक कायद्यांची गरज आहे .
मंजरी फडणीसने संपूर्ण घटनाक्रम उलगडताना सांगितलं की, "हा व्हिडीओ मला कधीच बनवावा लागू नये अशी इच्छा होती. पण मला वाटतं की हे करणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे." सोसायटीमधील काही रहिवाशांनी कबूल केलं आहे की, 'मायकी' (Mikey) तळघरात झोपलेला असताना त्याच्या डोक्यावर काठी किंवा लोखंडी सळईने प्रहार करण्यात आला होता.
"अचानक झालेल्या हल्ल्याने तो गोंधळला होता. त्यांनी त्याला ओढत 'बी1' (B1) आणि लॉबी यांच्यामधील जिना असलेल्या भागात नेलं आणि त्याच्या तोंडातून रक्त येईपर्यंत त्याला मारहाण केली. घाबरल्याने त्याने लघवी आणि विष्ठा केली. तो अर्धमेल्या अवस्थेत असतानाच त्यांनी त्याला एका गोणीत कोंबलं आणि इमारतीच्या मागील बाजूला असलेल्या एका मोकळ्या जागेत फेकून दिलं," असं तिने पुढे सांगितलं आहे.
मंजरीने यावेळी मायकीबद्दल बोलताना तो फार गोड मुलगा होता असं म्हटलं आहे. तसंच त्याला अनेकदा आंघोळ घालण्यासाठी व स्वच्छ करण्यासाठी घरी घेऊन येत असल्याची आठवण सांगितली आहे. यावेळी तिने सुप्रीम कोर्टाला तुम्ही अशा नराधमांना बेकायदेशीर कृत्य करण्यासाठी मोकळीक दिल्याची खंतही व्यक्त केली. तसंच आपण मृतदेहाचा शोध घेत असल्याचं सांगितलं आहे. व्हिडिओचा शेवट करताना ती म्हणाली की, "तो आता राहिला नाही."
मंजरी फडणीस अखेरीच 2025 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'पुणे हायवे' (Pune Highway) या चित्रपटात दिसली होती. तिने हिंदी, तेलगू आणि इतर प्रादेशिक चित्रपटसृष्टींमध्येही काम केलं आहे. 'जाने तू... या जाने ना' (Jaane Tu... Ya Jaane Na) मधील भूमिका तिच्या कारकिर्दीतील एक महत्त्वाची भूमिका ठरली; याव्यतिरिक्त त्या 'ग्रँड मस्ती' (2013), 'किस किसको प्यार करूँ' (2015) आणि 'बारोट हाऊस' (2019) यांसारख्या चित्रपटांमध्येही झळकली होती.