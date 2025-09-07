English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

मानसी नाईकच्या एक्स नवऱ्याचा मुंबईत भीषण अपघात, रिक्षाचालक गंभीर जखमी, व्हिडीओ Viral

Pradeep Kherara Accident:  मराठी अभिनेत्री मानसी नाईकच्या एक्स पतीचा मुंबईत अपघात झाला आहे. यामध्ये तो आणि त्याची पत्नी विशाखा जखमी झाले आहेत.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Sep 7, 2025, 04:20 PM IST
मानसी नाईकच्या एक्स नवऱ्याचा मुंबईत भीषण अपघात, रिक्षाचालक गंभीर जखमी, व्हिडीओ Viral

Pradeep Kherara Accident:  मराठी लोकप्रिय अभिनेत्री मानसी नाईकचा माजी पती प्रदीप खरेरा आणि त्याची पत्नी विशाखा याच्या रिक्षाचा मुंबईत अपघात झाला. या अपघातात दोघेही जखमी झाले असून रिक्षाचालक गंभीर जखमी झाल्याची माहिती समोर आली आहे. अपघातानंतरचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून त्यात प्रदीप खरेराने घटनेची माहिती दिली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

प्रदीप खरेरा हा आपल्या पत्नी विशाखासोबत रिक्षाने प्रवास करत होता. त्याचवेळी मागून आलेल्या एका कारने तो बसलेल्या रिक्षाला धडक दिली. ही घटना मुंबईतील एका प्रसिद्ध असणाऱ्या रस्त्यावर घडली. धडकेनंतर रिक्षा उलटण्याची शक्यता होती. परंतु देवाची कृपा असल्याने मोठा अनर्थ टळला. या अपघातात प्रदीप आणि त्याची पत्नी किरकोळ जखमी झाले. मात्र रिक्षाचालक बेशुद्ध पडल्याचे व्हिडीओमध्ये दिसत आहे.

प्रदीपच्या व्हिडिओमध्ये काय? 

'आम्ही दोघे रिक्षाने जात होतो. एका ओला कारने आमच्या रिक्षाला जोरात धडक दिली. कार चालक दारू पिऊन गाडी चालवत होता. त्याच्या तोंडातून दारूचा वास येत होता आणि त्याला नीट उभेही राहता येत नव्हते. देवाने मोठा अनर्थ होऊ दिला नाही पण रिक्षाचालक बेशुद्ध पडला आहे.  रिक्षाचालक 70 वर्षांचा असून या वयातही काम करत आहेत याचा त्याला खूप वाईट वाटले.

पुढे तो म्हणाला की, 'या वयातही तो माणूस काम करत आहे म्हणजे नक्कीच त्यामागे काही कारण असेल. तुमच्या दारूच्या नादात एक चांगला माणूस मरेल. त्यामुळे दारू प्यायची असेल तर बाहेर फिरू नका. घरीच थांबा असं त्याने म्हटलं आहे. 

प्रदीपने या अपघाताच्या माध्यमातून समाजाला एक महत्त्वाचा संदेश दिला. त्याने लोकांना सुरक्षिततेची जाणीव करून दिली आणि मद्यपानानंतर वाहन चालवण्याच्या धोक्याबाबत सावध केले.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

प्रदीप खरेरा काय करतो?

प्रदीप खरेरा हा एक मॉडेल आणि बॉक्सर म्हणून ओळखला जातो. काही वर्षांपूर्वी त्याने अभिनेत्री मानसी नाईकशी लग्न केले होते. मात्र त्यांच्या वैवाहिक आयुष्यात मतभेद निर्माण होऊन त्यांचा घटस्फोट झाला. त्यानंतर त्याने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर विशाखा जाटनीसोबत दुसरे लग्न केले.

प्रदीपच्या व्हिडिओने अनेकांच्या मनावर परिणाम केला आहे. दारू पिऊन गाडी चालवण्याचे दुष्परिणाम समोर आणले आणि समाजाने जबाबदारीने वागण्याची गरज असल्याचे अधोरेखित केले. त्याच्या या विनंतीला अनेकांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून हा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणावर शेअर होत आहे.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
actressMarathi Actressmansi naikhusbandrickshaw

इतर बातम्या

Horoscope : 8 सप्टेंबरचा दिवस कसा असेल? आठवड्याचा सुरुवात क...

भविष्य