मानसी नाईकच्या एक्स नवऱ्याचा मुंबईत भीषण अपघात, रिक्षाचालक गंभीर जखमी, व्हिडीओ Viral

Pradeep Kherara Accident: मराठी लोकप्रिय अभिनेत्री मानसी नाईकचा माजी पती प्रदीप खरेरा आणि त्याची पत्नी विशाखा याच्या रिक्षाचा मुंबईत अपघात झाला. या अपघातात दोघेही जखमी झाले असून रिक्षाचालक गंभीर जखमी झाल्याची माहिती समोर आली आहे. अपघातानंतरचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून त्यात प्रदीप खरेराने घटनेची माहिती दिली आहे.
प्रदीप खरेरा हा आपल्या पत्नी विशाखासोबत रिक्षाने प्रवास करत होता. त्याचवेळी मागून आलेल्या एका कारने तो बसलेल्या रिक्षाला धडक दिली. ही घटना मुंबईतील एका प्रसिद्ध असणाऱ्या रस्त्यावर घडली. धडकेनंतर रिक्षा उलटण्याची शक्यता होती. परंतु देवाची कृपा असल्याने मोठा अनर्थ टळला. या अपघातात प्रदीप आणि त्याची पत्नी किरकोळ जखमी झाले. मात्र रिक्षाचालक बेशुद्ध पडल्याचे व्हिडीओमध्ये दिसत आहे.
'आम्ही दोघे रिक्षाने जात होतो. एका ओला कारने आमच्या रिक्षाला जोरात धडक दिली. कार चालक दारू पिऊन गाडी चालवत होता. त्याच्या तोंडातून दारूचा वास येत होता आणि त्याला नीट उभेही राहता येत नव्हते. देवाने मोठा अनर्थ होऊ दिला नाही पण रिक्षाचालक बेशुद्ध पडला आहे. रिक्षाचालक 70 वर्षांचा असून या वयातही काम करत आहेत याचा त्याला खूप वाईट वाटले.
पुढे तो म्हणाला की, 'या वयातही तो माणूस काम करत आहे म्हणजे नक्कीच त्यामागे काही कारण असेल. तुमच्या दारूच्या नादात एक चांगला माणूस मरेल. त्यामुळे दारू प्यायची असेल तर बाहेर फिरू नका. घरीच थांबा असं त्याने म्हटलं आहे.
प्रदीपने या अपघाताच्या माध्यमातून समाजाला एक महत्त्वाचा संदेश दिला. त्याने लोकांना सुरक्षिततेची जाणीव करून दिली आणि मद्यपानानंतर वाहन चालवण्याच्या धोक्याबाबत सावध केले.
प्रदीप खरेरा हा एक मॉडेल आणि बॉक्सर म्हणून ओळखला जातो. काही वर्षांपूर्वी त्याने अभिनेत्री मानसी नाईकशी लग्न केले होते. मात्र त्यांच्या वैवाहिक आयुष्यात मतभेद निर्माण होऊन त्यांचा घटस्फोट झाला. त्यानंतर त्याने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर विशाखा जाटनीसोबत दुसरे लग्न केले.
प्रदीपच्या व्हिडिओने अनेकांच्या मनावर परिणाम केला आहे. दारू पिऊन गाडी चालवण्याचे दुष्परिणाम समोर आणले आणि समाजाने जबाबदारीने वागण्याची गरज असल्याचे अधोरेखित केले. त्याच्या या विनंतीला अनेकांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून हा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणावर शेअर होत आहे.