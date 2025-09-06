English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
या अभिनेत्रीने सख्या भावासोबत चित्रपटात केला रोमान्स, विरोधात लोकांनी रस्त्यावर केलं आंदोलन, शेवटी..

Bollywood Actress : बॉलिवूडमधील या अभिनेत्रीने आपल्या सख्या भावासोबत एका चित्रपटात रोमँटिक सीन दिल्याने मोठा वाद निर्माण झाला होता. लोकांनी रस्त्यांवर उतरून आंदोलन केलं होतं.    

सोनेश्वर पाटील | Updated: Sep 6, 2025, 02:31 PM IST
या अभिनेत्रीने सख्या भावासोबत चित्रपटात केला रोमान्स, विरोधात लोकांनी रस्त्यावर केलं आंदोलन, शेवटी..

Bollywood Actress : हिंदी चित्रपटसृष्टीतील 1950 आणि 60 च्या दशकातील लोकप्रिय अभिनेत्री मीनू मुमताज यांनी आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांवर खोल ठसा उमटवला. मात्र त्यांच्या करिअरपेक्षा अधिक त्या एका वादग्रस्त घटनेमुळे चर्चेत राहिल्या. त्या कॉमेडियन महमूद यांची धाकटी बहीण आहेत आणि एका चित्रपटात त्यांनी आपल्या सख्या भावासोबत रोमॅंटिक सीन दिल्यामुळे मोठा गोंधळ निर्माण झाला होता.

मीनू मुमताज यांनी 1955 मध्ये केवळ 13 वर्षांच्या वयात नानाभाई भट्ट यांच्या 'हकीम' या चित्रपटातून अभिनय क्षेत्रात पदार्पण केले. त्यावेळी त्यांच्या आईला त्यांच्या चित्रपटातील कारकिर्दीला विरोध असला तरी कुटुंबाचा आर्थिक आधार बनण्यासाठी त्यांनी अभिनय सुरू ठेवला. 14 व्या वर्षापर्यंत त्यांनी अनेक यशस्वी चित्रपटांमध्ये काम केले आणि त्यांच्या सौंदर्याने व अभिनयाने प्रेक्षकांचे मन जिंकले.

वादग्रस्त सीन 

मीनू यांच्या करिअरमधील सर्वात मोठा वाद 1958 मध्ये आलेल्या 'हावडा ब्रिज' या चित्रपटामुळे निर्माण झाला. या चित्रपटातील 'कोरा रंग सुनारिया कली' या गाण्यात त्यांनी आपल्या मोठ्या भावासोबत महमूदसोबत रोमँटिक भूमिका केली होती. चित्रपट प्रदर्शित होताच प्रेक्षक चकित झाले. 

'हे दोघे खऱ्या आयुष्यात भाऊ-बहीण आहेत' ही बाब समोर येताच प्रेक्षकांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. रस्त्यांवर आंदोलन झाली. या कास्टिंगची नैतिकता आणि सामाजिक संवेदनशीलता यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले.

वैवाहिक जीवन आणि विदेशगमन

या वादानंतर मीनू मुमताज यांचे आयुष्य पूर्णतः बदलले. 1963 मध्ये त्यांनी चित्रपट दिग्दर्शक एस. अली अकबर यांच्याशी विवाह केला आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या इच्छेनुसार त्यांनी अभिनयाला अलविदा केलं. काही काळानंतर त्या देश सोडून परदेशात स्थायिक झाल्या.

2003 मध्ये त्यांना अचानक दृष्टीस अंधुकपणा जाणवू लागला. तपासणीदरम्यान त्यांना ब्रेन ट्यूमर असल्याचे समोर आले. यामुळे त्यांच्या स्मरणशक्तीवर परिणाम झाला आणि त्यांनी ओळखीच्या लोकांनाही विसरण्यास सुरुवात केली. परंतु शस्त्रक्रियेनंतर त्यांची स्मरणशक्ती हळूहळू परत आली.

FAQ

1. मीनू मुमताज कोण होत्या?

मीनू मुमताज या 1950 आणि 60 च्या दशकातील हिंदी चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेत्री आणि नृत्यांगना होत्या. त्या प्रसिद्ध कॉमेडियन महमूद यांच्या धाकट्या बहिणी होत्या आणि त्यांच्या सौंदर्य, नृत्य, आणि अभिनयामुळे प्रेक्षकांमध्ये प्रसिद्ध होत्या.

2. मीनू मुमताज यांनी अभिनयाची सुरुवात कशी केली?

मीनू मुमताज यांचा जन्म 26 एप्रिल 1942 रोजी मुंबईत झाला. त्यांनी वयाच्या 13व्या वर्षी (1955) नानाभाई भट्ट यांच्या ‘हकीम’ चित्रपटातून अभिनय क्षेत्रात पदार्पण केले. कुटुंबाच्या आर्थिक गरजांमुळे, त्यांच्या आईच्या विरोधानंतरही त्यांनी अभिनय सुरू ठेवला आणि लवकरच यशस्वी अभिनेत्री बनल्या.

3. मीनू मुमताज यांनी अभिनय का सोडला?

1963 मध्ये मीनू मुमताज यांनी चित्रपट दिग्दर्शक सय्यद अली अकबर यांच्याशी लग्न केले. कुटुंबाच्या इच्छेनुसार त्यांनी अभिनय सोडला आणि चित्रपटसृष्टीपासून पूर्णपणे दूर गेल्या. लग्नानंतर त्या कॅनडाला स्थायिक झाल्या आणि वैयक्तिक आयुष्यावर लक्ष केंद्रित केले.

 

