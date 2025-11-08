English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
ग्लॅमरस क्वीन मोनालिसाचा बिकिनी लुक व्हायरल, समुद्रकिनाऱ्यावरील फोटोशूट चर्चेत

अभिनेत्री मोनालिसाच्या बिकिनी लुकने सोशल मीडियावर धुमाकूळ घातला आहे. तिच्या हटके आणि लुकने सर्वांचे लक्ष वेधलं आहे.    

सोनेश्वर पाटील | Updated: Nov 8, 2025, 05:39 PM IST
ग्लॅमरस क्वीन मोनालिसाचा बिकिनी लुक व्हायरल, समुद्रकिनाऱ्यावरील फोटोशूट चर्चेत

Monalisa : भोजपुरी चित्रपटसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेत्री मोनालिसा सोशल मीडियाची खऱ्या अर्थाने क्वीन बनली आहे. तिच्या ग्लॅमरस स्टाइलमुळे आणि बोल्ड फोटोंमुळे ती सतत चर्चेत असते. अलीकडेच मोनालिसाने तिच्या बिकिनी लुकमधील काही फोटो शेअर केले असून ते सध्या सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत आहेत.

मोनालिसाने इन्स्टाग्रामवर निळ्या रंगाच्या बिकिनीमधील आपले काही फोटो शेअर केले आहेत. या फोटोंमध्ये ती समुद्रकिनाऱ्यावर किंवा पूलाजवळ शांत मूडमध्ये पोज देताना दिसत आहे. तिच्या आत्मविश्वासपूर्ण अंदाजाने आणि आकर्षक स्मितहास्याने चाहत्यांची मनं जिंकली आहेत.

तिने या लुकसाठी हलका मेकअप केला असून केसांची एक साधीशी वेणी घातली आहे. तिचा हा नैसर्गिक आणि मोहक लुक चाहत्यांना भलताच आवडला आहे. तिच्या फोटोंवर चाहते कमेंट्सचा वर्षाव करत आहेत. ज्यामध्ये कोणी तिला 'सूर्याची किरणंही फिकी वाटतात' असं म्हणतंय तर कोणी 'ग्लॅमरस क्वीन मोनालिसा' असं संबोधत आहे.

सतत बोल्ड लुकने असते चर्चेत 

या आधी मोनालिसा एका डीपनेक ड्रेसमध्ये परदेशात सुट्टीचा आनंद घेताना दिसली होती. त्या फोटोंमध्येही तिने अत्यंत साधा मेकअपमध्ये आपला ग्लॅमरस अंदाज दाखवला होता. हे फोटोही सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाले होते.

मोनालिसाने आपला अभिनय प्रवास भोजपुरी चित्रपटसृष्टीतून सुरू केला. तिच्या दमदार अभिनयामुळे ती लवकरच या इंडस्ट्रीची टॉप अभिनेत्रींपैकी एक बनली. त्यानंतर तिने टीव्हीवरही आपला ठसा उमटवला. हिंदी टीव्ही मालिकांमध्ये आणि रिअॅलिटी शोमध्ये तिच्या उपस्थितीने ती घराघरात प्रसिद्ध झाली.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सोशल मीडिया स्टार

आज मोनालिसा सोशल मीडियावर प्रचंड लोकप्रिय आहे. तिच्या इन्स्टाग्रामवर लाखो फॉलोअर्स आहेत आणि ती जवळपास दररोज नवीन लुक, डान्स व्हिडिओ किंवा फोटोशूट्स शेअर करत असते. तिची प्रत्येक पोस्ट काही तासांतच व्हायरल होते आणि चाहत्यांकडून हजारो लाईक्स आणि कमेंट्स मिळवते.

थोडक्यात, मोनालिसाने पुन्हा एकदा सिद्ध केलं आहे की ती केवळ भोजपुरी इंडस्ट्रीची नव्हे तर डिजिटल दुनियेचीही स्टाईल आयकॉन आहे. तिच्या या नव्या बिकिनी अवताराने चाहत्यांच्या हृदयात पुन्हा एकदा खळबळ उडवली आहे.

FAQ

मोनालिसा कोण आहे?

मोनालिसा ही भोजपुरी चित्रपटसृष्टीतील एक लोकप्रिय आणि यशस्वी अभिनेत्री आहे. तिचं खरं नाव अंतरा बिस्वास आहे. ती केवळ भोजपुरी सिनेमांपुरती मर्यादित नसून हिंदी टीव्ही शो, वेब सिरीज आणि रिअॅलिटी शोमधूनही प्रेक्षकांच्या मनात घर करून बसली आहे.

मोनालिसाने अभिनय क्षेत्रात पदार्पण कधी आणि कसे केलं?

मोनालिसाने 1990 च्या दशकाच्या शेवटी मॉडेलिंग आणि छोट्या भूमिकांमधून आपला प्रवास सुरू केला. नंतर ती भोजपुरी चित्रपटसृष्टीत मुख्य अभिनेत्री म्हणून झळकली आणि थोड्याच काळात सुपरहिट हिरोईन बनली.

भोजपुरी सिनेसृष्टीत मोनालिसाचे स्थान काय आहे?

ती भोजपुरी इंडस्ट्रीतील सर्वाधिक लोकप्रिय आणि सर्वाधिक मानधन घेणाऱ्या अभिनेत्रींपैकी एक मानली जाते. तिच्या नावावर डझनभर सुपरहिट चित्रपट आहेत आणि ती बऱ्याच मोठ्या हिरोंसोबत काम केलेली आहे.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

