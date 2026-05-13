मरणासन्न मावशीची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी 'या' अभिनेत्री केलेलं 15 व्या वर्षी लग्न, 18 व्या वर्षी झाली आई; मुलाखतीत सांगितला किस्सा

Actress on Marriage: बॉलिवूडची दिगज्ज अभिनेत्रीने अलीकडेच दिलेल्या एका मुलाखतीमध्ये तिच्या लग्नाबद्दलचा किस्सा सांगितलं आहे. तिच्या मावशीमुळे तिला वयाच्या अवघ्या 15 व्या वर्षी लग्न करावे लागले.
Actress Moushumi Chatterjee Marraige Story: ज्येष्ठ अभिनेत्री मौसमी चॅटर्जी (Moushumi Chatterjee) यांनी नुकत्याच एका मुलाखतीत आपल्या वैयक्तिक आयुष्याशी संबंधित अनेक भावनिक आणि खास आठवणी सांगितल्या. रुपेरी पडद्यावर यशाच्या शिखरावर पोहोचत असतानाच त्यांनी अतिशय कमी वयात लग्नाचा निर्णय घेतला होता. त्या काळात अभिनेत्री करिअरच्या सुरुवातीलाच लग्न करण्याचं टाळत असत, मात्र मौसमी यांनी कुटुंबाच्या भावना आणि नात्यांना प्राधान्य देत हा मोठा निर्णय घेतला. त्यांच्या या आठवणी सध्या चाहत्यांमध्ये चर्चेचा विषय ठरत आहेत. सन १९६७ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या बालिका वधू (Balika Badhu) या चित्रपटातून मौसमी चॅटर्जी यांनी अभिनयविश्वात पदार्पण केलं. पहिल्याच चित्रपटातून त्यांच्या अभिनयाची प्रचंड चर्चा झाली. त्यांच्या निरागस चेहऱ्याने, सहज अभिनयाने आणि स्क्रीनवरील उपस्थितीने प्रेक्षक अक्षरशः भारावून गेले. चित्रपट यशस्वी ठरल्यानंतर त्या रातोरात लोकप्रिय झाल्या आणि अनेक निर्माते-दिग्दर्शक त्यांच्यासोबत काम करण्यासाठी उत्सुक झाले.
मुलाखतीत बोलताना मौसमी म्हणाल्या की, त्या वेळी त्या दहावीत शिक्षण घेत होत्या. “मी अजून शाळेत होते, पण ‘बालिका बधू’ प्रदर्शित झाल्यानंतर माझ्याबद्दल घराघरांत चर्चा सुरू झाली होती. अनेक कुटुंबांकडून लग्नासाठी विचारणा होत होती. प्रत्येकाला मला त्यांच्या घरची सून बनवायचं होतं,” असं त्या हसत म्हणाल्या. त्या काळात त्यांच्या सौंदर्याची आणि लोकप्रियतेची मोठी चर्चा होती.
त्यांनी सांगितलं की, त्यांच्या सासऱ्यांचे नाव हेमंत मुखर्जी (Hemanta Mukherjee) होते आणि ते त्या चित्रपटाचे संगीत दिग्दर्शक होते. चित्रपटाच्या कामादरम्यान दोन्ही कुटुंबांमध्ये जवळीक वाढली आणि नंतर लग्नाचा विषय पुढे आला. मात्र या लग्नामागे एक अतिशय भावनिक कारण होतं.
मौसमींच्या मोठ्या आत्यांना कॅन्सर झाला होता आणि त्या आजाराच्या शेवटच्या टप्प्यात होत्या. मौसमींचं त्यांच्या आत्यांवर खूप प्रेम होतं. त्या म्हणाल्या, “माझ्या आत्यांची शेवटची इच्छा माझं लग्न पाहण्याची होती. त्यांनी माझ्या सासऱ्यांचा हात धरून विचारलं होतं की, ‘मला तिचं लग्न पाहायला मिळेल का?’ त्यावेळी सगळे भावूक झाले. त्यानंतर फार वेळ न दवडता लग्न ठरलं आणि महिन्याभरात आमचं लग्न पार पडलं.”
वयाच्या अवघ्या पंधराव्या वर्षी मौसमी यांनी निर्माता जयंत मुखर्जी (Jayanta Mukherjee) यांच्यासोबत लग्न केलं. इतक्या लहान वयात लग्न झाल्यानंतर त्यांना मुंबईत यावं लागलं. मात्र त्या काळात त्या अजूनही एका सामान्य किशोरवयीन मुलीसारखंच आयुष्य जगत होत्या. त्यांनी सांगितलं की, लग्नानंतर त्या मुंबईत आल्यावर दिवसभर बाहुल्यांच्या घरासोबत खेळायच्या. त्यांच्याकडे एक छोटंसं कुत्रंही होतं आणि त्या त्याच्यासोबत वेळ घालवत असत.
मौसमी म्हणाल्या की, “माझे वडील माझ्यासाठी आई-वडील दोन्ही होते. त्यांनी मला खूप जपलं. मुंबईत आल्यानंतर मला कधीच एकटं वाटू नये याची सगळ्यांनी काळजी घेतली. माझ्या सासऱ्यांनीही मला प्रत्येक गोष्ट मिळेल याची काळजी घेतली.” त्या काळातील आठवणी सांगताना त्यांच्या आवाजात आजही भावुकता जाणवत होती.
लग्नानंतरही मौसमी यांनी अभिनय क्षेत्रात आपली वेगळी ओळख कायम ठेवली. हिंदी आणि बंगाली चित्रपटसृष्टीत त्यांनी अनेक गाजलेल्या भूमिका साकारल्या. अनुराग या चित्रपटातील अंध मुलीची भूमिका आजही प्रेक्षकांच्या लक्षात आहे. त्यानंतर रोटी कपडा और मकान, अंगूर, मंझिल अशा अनेक चित्रपटांमधून त्यांनी अभिनयाची वेगळी छाप सोडली.
त्यांनी राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन यांसारख्या दिग्गज कलाकारांसोबत काम केलं. त्यांच्या अभिनयातील सहजता आणि भावनिक ताकद यामुळे त्या त्या काळातील अत्यंत लोकप्रिय अभिनेत्री ठरल्या.
अलीकडच्या काळातही त्या अभिनय क्षेत्रात सक्रिय दिसल्या. शूजित सरकार दिग्दर्शित पिकू या क्षेत्रामध्ये त्यांनी दीपिका पदुकोण यांच्या आत्याची भूमिका साकारली होती. या चित्रपटात इरफान खान आणि अमिताभ बच्चन यांच्याही महत्त्वाच्या भूमिका होत्या. त्यांच्या अभिनयाचं त्या चित्रपटातही मोठं कौतुक झालं.
मौसमी चॅटर्जी यांच्या आयुष्यातील हा किस्सा अनेकांना भावनिक करून गेला आहे. प्रसिद्धी, यश आणि करिअरच्या शिखरावर असतानाही त्यांनी कुटुंबाच्या भावनांना दिलेलं महत्त्व आजही लोकांच्या मनाला स्पर्श करून जातं.