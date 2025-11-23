English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
अभिनेत्री मुक्ता बर्वेचं वक्तव्य: एकटेपण आवडतं, लग्न आणि रिलेशनशिपवर प्रतिक्रिया

Mukta Barve : नावाजलेली मराठी अभिनेत्री मुक्ता बर्वे, सध्या चित्रपटामुळे चर्चेत  

कावेरी पिंपळे | Updated: Nov 23, 2025, 06:57 PM IST
मराठी मनोरंजन विश्वातील लोकप्रिय अभिनेत्री मुक्ता बर्वे सध्या तिच्या नव्या चित्रपट ‘असंभव’ मुळे चर्चेत आहे. नुकताच हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला आला असून त्याच्या लोकप्रियतेमुळे अभिनेत्री वेगवेगळ्या माध्यमांशी संवाद साधताना दिसत आहे. मुलाखतीत तिला वैयक्तिक आयुष्याबाबतही प्रश्न विचारण्यात आले. तिला विचारले गेले की, 'पूर्वी लग्नाळू मुलांना, मुलगी त्यांच्यापेक्षा यशस्वी, अधिक पैसे कमावणारी किंवा समाजात मोठं नाव असलेली नको वाटायची; तुला कधी असे अनुभव आले का?' यावर मुक्ता बर्वे म्हणाली, 'नाही, मी लग्नच केले नाही आणि रिलेशनशिपमध्ये अशा समस्यांचा मला सामना करावा लागला नाही. मला वाटतं की हा सगळा गोंधळ फक्त लग्नसंस्थेत असतो. प्रत्येकजण आपापल्या स्वभावानुसार शिक्षण घेतो, नोकरी करतो किंवा नवीन कौशल्य शिकतो; त्यामुळे काहीतरी स्पर्धात्मक दृश्य उद्भवू शकते, पण माझ्या बाबतीत असे काही झाले नाही.'

एकटेपणा आणि स्वतःसाठी वेळ

मुक्ता बर्वेने एकटेपणाविषयीही आपली मते मांडली. तिला विचारण्यात आले की, हल्ली अनेक तरुण-तरुणी त्यांच्या सोयीसाठी उशिरा लग्न करतात किंवा स्वतःसाठी काही काळ एकटे राहतात. यावर मुक्ता म्हणाली, 'माझ्या स्वभावावर आहे. मला एकटं राहायला खूप आवडतं. मला माझी कंपनी खूप प्रिय आहे. एका वेळेनंतर मला इतरांची उपस्थिती नको वाटते. मला ड्रायव्हरची किंवा कोणी भेटायला येईल का याची काळजी करण्याची गरज वाटत नाही. माझ्या कामात मी इतकी गुंतलेली असते की त्यातून मला मजा येते. एकटेपणा हा प्रत्येकाच्या स्वभावानुसार बदलतो आणि मी त्याचा आनंद घेत आहे.'

काम आणि वैयक्तिक आयुष्यात समतोल

मुक्ता बर्वेने पुढे सांगितले 'मी अशा क्षेत्रात काम करते जिथे सतत लोक असतात आणि प्रत्येकाचे मत असते. त्यामुळे मी ब्रेक घेते, फिरायला जाते, वाचायला घेते, पण दिवसेंदिवस मी घराबाहेर सतत पडत नाही. सतत गप्पा मारत बसणे मला आवडत नाही. दिवसेंदिवस मी घरात बसून वेब सीरिज आणि सिनेमांचा आनंद घेत असते. काम आणि वैयक्तिक आयुष्यात समतोल राखणे मला खूप महत्त्वाचे वाटते.'

लग्नसंस्था आणि समाजातील स्पर्धात्मकता

मुलाखतीत तिने समाजातील लग्नसंस्थेतून येणाऱ्या स्पर्धात्मकतेवरही भाष्य केले. तिने सांगितले की 'पूर्वी लोक लग्न करताना आपापसात तुलना करत असत. कोण जास्त यशस्वी आहे, कोण जास्त पैसे कमावते, यावरून निर्णय घेतले जात. आजकाल लोक वेगळं काहीतरी शिकतात, नोकरी सोडून नवीन कौशल्ये शिकतात. त्यामुळे असे स्पर्धात्मक दृश्य काही ठिकाणी असू शकते, पण माझ्या बाबतीत नाही.'

FAQ
मुक्ता बर्वेने रिलेशनशिपबाबत काय सांगितले?
मुक्ता बर्वेने सांगितले की, तिला रिलेशनशिपमध्ये कधीच कोणतीही समस्या आली नाही. तिला दुसऱ्या व्यक्तीच्या यश किंवा सामाजिक स्थानामुळे त्रास झालेला नाही.

अभिनेत्रीला एकटेपणा आवडतो का?
हो, मुक्ता बर्वेने स्पष्ट केले की तिला एकटं राहायला खूप आवडतं. तिला स्वतःसाठी वेळ देणे आणि कामात गुंतलेले राहणे पसंत आहे.

मुक्ता आपल्या वैयक्तिक आणि प्रोफेशनल लाइफमध्ये कसा समतोल राखते?
ती म्हणाली की काम आणि वैयक्तिक आयुष्यात समतोल राखणे महत्त्वाचे आहे. दिवसेंदिवस ती घरात बसून वेब सीरिज, सिनेमे पाहते, ब्रेक घेते आणि स्वतःसाठी वेळ काढते.

