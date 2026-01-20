English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
अभिनेत्री मुनमुन दत्ताचा लग्नाबद्दल खुलासा ; 'विदेशातील मुलांबरोबर…' जाणून घ्या काय म्हणाली ती?

Munmun Dutta reveals about being comfortable with Foreigners : ग्लॅमरस 38 वर्षीय मुनमुन अजूनही सिंगल असून, तिचे चाहते तिच्या लग्नाबाबत नेहमी विचारतात.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 20, 2026, 09:47 AM IST
अभिनेत्री मुनमुन दत्ताचा लग्नाबद्दल खुलासा ; 'विदेशातील मुलांबरोबर…' जाणून घ्या काय म्हणाली ती?

‘तारक मेहता का उल्टा चष्मा’ या लोकप्रिय मालिकेतून घराघरात पोहोचलेली अभिनेत्री मुनमुन दत्ता तिच्या सहज सुंदर आणि ग्लॅमरस अभिनयामुळे प्रेक्षकांच्या मनात कायमस्वरूपी स्थान निर्माण केले आहे. अभिनयाव्यतिरिक्त, तिचं वैयक्तिक आयुष्य आणि पसंतीचे मुद्दे देखील वेळोवेळी चर्चेत राहतात. 38 वर्षीय मुनमुन अद्याप सिंगल आहे, आणि चाहत्यांना नेहमी तिचं लग्न कधी होणार याची उत्सुकता असते.

मुलाखतीदरम्यान मुनमुनला लग्नाबाबत प्रश्न विचारण्यात आला. तिने स्पष्टपणे सांगितले 'मी लग्न करेन की नाही हे मला माहीत नाही. जर माझ्या नशिबात लग्नाचा योग असेल तर होईलच. पण, लग्नाच्या मागे धावणारी मुलगी मी नाही. माझा नवरा अमुक असा असावा किंवा माझे लग्न अशा एखाद्या मुलाशी व्हावे, हे माझे कधीच स्वप्न नव्हते.'

तिने पुढे तिच्या वैयक्तिक पसंतीबाबत खुलासा करत सांगितले की तिला कोणत्या प्रकारच्या मुलांशी नाते जुळते 'मला ती मुलं आवडतात, जी चांगली दिसतात, ज्यांना उत्तम प्रकारे बोलता येते, जे समजदार असतील, आणि ज्यांच्याकडे आर्थिक स्थिरता असेल. मी खोटे बोलणाऱ्याबरोबर नाही, त्यामुळे एका मुलात हे सर्व गुण असले पाहिजेत.' मुलांबाबत तिने आणखी सांगितले की तिला विदेशातील मुलांशी चांगली बॉण्डिंग वाटते. मुनमुन म्हणाली, 'ते वेगळ्या ठिकाणी जन्मतात, वेगळ्या ठिकाणी राहतात, त्यांच्या विचारांत प्रगल्भता असते. अशी लोकं महिलांबरोबर प्रेमाने आणि आदराने वागतात. जवळजवळ सगळ्या महिला माझ्या या मताशी सहमत असतील.'

चाहत्यांची प्रतिक्रिया

मुलाखतीनंतर सोशल मीडियावर चाहत्यांनी मुनमुनच्या वक्तव्यांवर जोरदार प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. अनेकांनी तिच्या स्वाभाविक आणि स्वतंत्र विचारांचे कौतुक केले आहे, तर काहींनी तिच्या पसंतीवर चर्चा केली आहे. तिच्या या खुलाशीनंतर चाहत्यांमध्ये तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबत उत्सुकता आणि प्रेम अधिक वाढले आहे.

पार्श्वभूमी आणि महत्व

मुनमुन दत्ता ही फक्त ‘तारक मेहता’ फेमिनिन चेहरा नाही, तर तिचा अभिनय, ग्लॅमरस पर्सनॅलिटी आणि प्रेक्षकांशी साधलेला संबंध तिला अत्यंत लोकप्रिय बनवतो. तिच्या करिअरमध्ये प्रोफेशनल कामगिरीसह तिच्या वैयक्तिक पसंतीबाबत खुलासे तिला चाहत्यांमध्ये अजून जवळ आणतात. मुलाखतीत मुनमुनने स्पष्टपणे सांगितले की, ती लग्नाच्या मागे धावत नाही आणि तिच्या नवऱ्याबाबत किंवा लग्नाबाबत कोणतेही ठराविक स्वप्न नाही. तिची ही प्रामाणिकता आणि खुलेपण चाहत्यांमध्ये सकारात्मक चर्चा निर्माण करत आहे.

कावेरी पिंपळे

कावेरी पिंपळे सध्या 'झी २४ तास डिजिटल'मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

