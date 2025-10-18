अप्सरेपेक्षा कमी सुंदर नव्हती 'ही' अभिनेत्री, ड्रायव्हरने 17 चाकूचे वार करुन केली हत्या, संपूर्ण देश हारदला होता

Rani Padmini was called beauty queen death at 23 : भारतीय चित्रपटसृष्टीत अशा अनेक अभिनेत्री आहेत ज्यांनी अशा कठीण प्रसंगांना तोंड दिले आहे. अशाच एका दक्षिण भारतीय अभिनेत्री राणी पद्मिनी होत्या, ज्या एखाद्या स्वर्गीय देवतेपेक्षा कमी दिसत नव्हत्या. पद्मिनी ही डबिंग कलाकार इंद्रा कुमारीची मुलगी होती आणि तिचा जन्म 1962 मध्ये झाला होता. इंद्राला तिची मुलगी एके दिवशी चित्रपटसृष्टीतील एक प्रमुख नायिका बनावी असे वाटत होते. तिने तिच्या मुलीचे नाव पद्मिनी ठेवले कारण तिला नर्तक आणि अभिनेत्री पद्मिनीची खूप आवड होती. म्हणूनच, तिने लहानपणापासूनच तिच्या मुलीला नृत्य शिकवायला सुरुवात केली आणि ती मोठी झाल्यावर तिला मुंबईत आणले.
इंदिरा आणि तिची मुलगी पद्मिनी यांनी मुंबईत खूप संघर्ष केला, पण काहीही काम झाले नाही. आई आणि मुलगी टिकून राहिली. १९८१ मध्ये पद्मिनीला 'वलंगम वीणायम' या चित्रपटातून मल्याळम चित्रपटसृष्टीत ब्रेक मिळाला. या चित्रपटात तिने एक छोटीशी भूमिका साकारली. त्यानंतर पद्मिनीला 'शंकरशम' हा चित्रपट मिळाला. त्यानंतर पद्मिनीसाठी चित्रपटसृष्टीचे दरवाजे उघडले. तिने दक्षिणेतील सुपरस्टार मोहनलाल आणि मामूटी यांच्यासोबतही काम केले आहे. त्यानंतर ती कॉलिवुडमध्ये गेली आणि माइक मोहन, कार्ती आणि राजकुमार सेतुपती सारख्या स्टार्ससोबत काम करू लागली. तमिळ चित्रपटसृष्टीत, पद्मिनीने तिचे नाव पद्मिनी वरून राणी पद्मिनी असे बदलले. तिने कन्नड, मल्याळम आणि तमिळ चित्रपटसृष्टीतील सुमारे ६० चित्रपटांमध्ये काम केले.
पद्मिनी हळूहळू प्रगती करत गेली आणि तिची आर्थिक परिस्थिती सुधारली. पैसे कमावल्यानंतर, तिने चेन्नईतील अण्णा नगर येथे सहा खोल्यांचा एक आलिशान बंगला खरेदी केला आणि तिच्या आईसोबत राहायला गेली. त्यानंतर अभिनेत्रीने वर्तमानपत्रात एक जाहिरात दिली, ज्यामध्ये स्वयंपाकी, चौकीदार आणि ड्रायव्हरची मागणी केली. एके दिवशी, पद्मिनी शूटिंगवरून घरी परतत असताना, तिच्या ड्रायव्हरने काही कारणास्तव तिच्या गालावर थाप मारली. अभिनेत्रीने ताबडतोब त्याला कामावरून काढून टाकले.
बदला घेण्याच्या इच्छेने प्रेरित झालेल्या ड्रायव्हरने स्वयंपाकी आणि चौकीदाराच्या मदतीने अभिनेत्रीचे घर लुटण्याचा कट रचला. यासाठी, ड्रायव्हरने एक मोठा चाकू खरेदी केला आणि तो चोरी करण्यासाठी अभिनेत्रीच्या घरी गेला. इंद्राने ड्रायव्हरला पाहिले आणि तिच्यावर वार केला. आईच्या ओरडण्याचा आवाज ऐकून पद्मिनी तिथे पोहोचली तेव्हा ड्रायव्हरने अभिनेत्रीच्या छातीवर 17 वेळा वार केले. या अपघातात अभिनेत्रीचा वयाच्या 23 व्या वर्षी मृत्यू झाला.