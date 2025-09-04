English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

वाढलेले केस आणि दाढी, रस्त्यावर भीक मागतोय हा प्रसिद्ध कलाकार, ओळखलं का?

अनेक मालिकांमध्ये काम करणाऱ्या एका प्रसिद्ध कलाकाराचा रस्त्यावर भीक मागतानाचा व्हिडीओ सध्या खूपच व्हायरल झाला आहे. कोण आहे हा कलाकार?   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Sep 4, 2025, 03:49 PM IST
वाढलेले केस आणि दाढी, रस्त्यावर भीक मागतोय हा प्रसिद्ध कलाकार, ओळखलं का?

Marathi Actress: टीव्ही इंडस्ट्रीतील लोकप्रिय अभिनेत्री नारायणी शास्त्री पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. नुकताच तिचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला आहे. यामध्ये तिला पाहून चाहते अक्षरशः थक्क झाले आहेत. कारण या व्हिडीओमध्ये नारायणी भिकारीच्या रूपात दिसत आहे. तिचा हा लूक इतका वेगळा आहे की अनेकांना सुरुवातीला तिला ओळखताही आले नाही.

Add Zee News as a Preferred Source

हा व्हिडीओ नारायणी शास्त्रीने स्वतः तिच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर शेअर केला आहे. त्यासोबत तिने कॅप्शनमध्ये लिहिले आहे की, 'सिरियस नोटवर सांगायचं झालं तर मी माझं प्रोफेशन कधीच बदलू शकत नाही. मला माझ्या कामाबद्दल ही गोष्ट खूप आवडते की मी काहीही बनू शकते' असं तिने म्हटलं आहे. 

व्हिडीओमध्ये कसा आहे लूक?

व्हिडीओमध्ये नारायणी रस्त्यावर बसलेली दिसत आहे. तिच्या हातात डफली आहे आणि ती आनंदात डफली वाजवत आहे. तिने जुने व फाटके कपडे घातले आहेत. केस वाढलेले आहेत तसेच दाढी-मिशादेखील लावल्या आहेत. डोळ्यावर काळा चष्मा असल्यामुळे तिचा हा लूक आणखी वेगळा दिसतो आहे. ती 'दिलबर तुझे मिलने को' हे गाणं गाताना दिसत आहे. तिच्या चेहऱ्यावर समाधान आणि आनंद झळकत आहे.

नारायणीच्या या कॅप्शनवरून स्पष्ट होते की तिचा हा लूक तिच्या एखाद्या आगामी प्रोजेक्टसाठी केलेला आहे. मात्र, तिच्या चाहत्यांना हा लूक पाहून एक क्षणासाठी धक्का बसला आणि सोशल मीडियावर याची जोरदार चर्चा रंगली.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

नारायणी शास्त्रीचा प्रवास

नारायणी शास्त्रीने टीव्ही इंडस्ट्रीमध्ये आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण केली आहे. तिची कारकीर्द ‘कहानी सात फेरों की’ या मालिकेतून झाली. त्यानंतर तिने ‘बाबुल की दुआएं लेती जा’, ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’, ‘संजीवनी’, ‘कुसूम’, ‘पिया का घर’, ‘आहट’, ‘ममता’, ‘घर की लक्ष्मी बेटियां’, ‘जरा नचके दिखा’, ‘नमक हराम’, ‘लाल बनारसी’ अशा अनेक मालिकांमध्ये काम केले आहे. सध्या ती ‘Noyontara’ या शोमध्ये दिसत असून तिच्या भूमिकेला प्रेक्षकांकडून भरपूर प्रतिसाद मिळत आहे.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
Narayani ShastribollywoodTELEVISIONTV Celebritiesनारायणी शास्त्री

इतर बातम्या

बाळासाहेब ठाकरेंच्या नातवाची दमदार एन्ट्री, 'निशांची...

मनोरंजन