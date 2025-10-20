English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
अप्सरा पेक्षा कमी नाही ही अभिनेत्री, पाकिस्तानशी आहेत खास संबंध, मुस्लिम असूनही ऐकते हनुमान चालीसा

बॉलिवूडमध्ये असे काही अभिनेते-अभिनेत्री आहेत ज्यांनी खास ओळख निर्माण केली आहे पण ते प्रेक्षकांमध्ये प्रसिद्धी मिळवू शकले नाहीत.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Oct 20, 2025, 05:41 PM IST
अप्सरा पेक्षा कमी नाही ही अभिनेत्री, पाकिस्तानशी आहेत खास संबंध, मुस्लिम असूनही ऐकते हनुमान चालीसा

Bollywood Actress: बॉलिवूडमध्ये अभिनेत्री नरगिस फाखरीने अनेक चित्रपटांमध्ये आपल्या ग्लॅमरस भूमिकांनी प्रेक्षकांचे मनोरंजन केले आहे. मॉडेलिंगमध्ये मिळालेल्या यशानंतर 2011 साली नरगिसला तिच्या करिअरची पहिली संधी रणबीर कपूरसोबत चित्रपट ‘रॉकस्टार’ मध्ये लीड अभिनेत्री म्हणून मिळाली. या चित्रपटामुळे तिला प्रचंड लोकप्रियता मिळाली आणि तिच्या करिअरचा प्रवास एका नवीन टप्प्यावर पोहोचला.

मात्र, काही काळानंतर नरगिसच्या करिअरची गाडी मंदावली आणि आजही ती अनेक चित्रपटांमध्ये सेकंड लीड रोल साकारते. नरगिस आज आपला 46 वा वाढदिवस साजरा करत आहे.

बालपण आणि मॉडेलिंग करिअर

नरगिस फाखरीचा जन्म न्यूयॉर्कमध्ये झाला. परंतु पाकिस्तानशीही तिचा नातेवाईक संबंध आहेत. तिच्या वडिलांचे नाव मोहम्मद फाखरी होते. जे पाकिस्तानचे मूल निवासी होते आणि आईचे नाव मारिया ए. फाखरी आहे. वडील -माते यांचा नंतर तलाक झाला आणि वडीलांचे निधन झाले. आई-वडील वेगवेगळ्या देशातील असल्यामुळे नरगिसला पाकिस्तान आणि अमेरिका या दोन्ही देशांचे नागरिकत्व मिळाले.

16 व्या वर्षी नरगिसने मॉडेलिंग सुरू केली. तिने पाकिस्तानी शोमध्ये मॉडेलिंग केली आणि 2004 मध्ये अमेरिका नेक्स्ट मॉडेल शोमध्ये भाग घेतला. त्यानंतर भारतात किंगफिशर कॅलेंडर आणि इतर मोठ्या ब्रँडसाठी मॉडेलिंग सुरू झाली आणि तिचा चेहरा सर्वत्र दिसू लागला.

फिल्म इंडस्ट्रीत पदार्पण

मॉडेलिंगमध्ये यश मिळाल्यानंतर नरगिसने 2011 मध्ये ‘रॉकस्टार’ चित्रपटाद्वारे बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केले. हा चित्रपट प्रचंड यशस्वी ठरला आणि नरगिससाठी तसेच रणबीर कपूरसाठीही एक मीलाचा दगड ठरला. त्यानंतर तिने ‘मद्रास कॅफे’, ‘मैं तेरा हीरो’, ‘अजहर’, आणि ‘अमावस’ सारख्या हिट चित्रपटांमध्ये काम केले.

नरगिसने 2015 मध्ये हॉलिवूड चित्रपट ‘स्पाय’ मध्येही काम केले. साउथ इंडस्ट्रीमध्येही तिने हात आजमावला आणि ‘रश्ना: द रे ऑफ लाइट’, ‘साहसम’ सारख्या चित्रपटांमध्ये काम केले.

कारकिर्दीत थोडे अंतर

काही काळानंतर नरगिसने ठरवले की ती बॉलिवूडपासून थोडी अंतर ठेवेल. कारण सतत काम करण्यामुळे तिला खूप ताण आला होता आणि ती तिच्या कुटुंब आणि मित्रांना मिस करत होती. तिने सांगितले की आता ती काही वेळ फक्त स्वतःच्या आनंदासाठी वेळ देणार आहे.

नरगिसने गुप्त पद्धतीने आपल्या बॉयफ्रेंडशी लग्न केले आणि सहा महिन्यांपर्यंत लग्नाची माहिती लोकांना कळू दिली नाही. आता ती आपल्या पती टोनी बेग सोबत मीडियासमोर दिसते.

वडील पाकिस्तानचे आणि आई चेक रिपब्लिकची असली तरी नरगिस कोणत्याही एका धर्माचे पालन करत नाही. एका अलीकडील मुलाखतीत तिने सांगितले की तिला हनुमान चालीसा आणि गायत्री मंत्र वाचणे आवडते पण ती कोणत्याही धर्माशी बांधील नाही.

