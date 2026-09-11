'हो, मी गरोदर आहे...' अभिनेत्री नीना गुप्ता वयाच्या 67 व्या वर्षी आई होणार? म्हणाल्या, 'मी कोणाच्याही...'

मनोरंजन विश्वामधील प्रसिद्ध अभिनेत्री निना गुप्ता तिच्या वादग्रस्त वक्तव्यामुळे अनेकदा चर्चेत पाहायला मिळाली. अनेकदा ती मुलाखतींमध्ये देखील तिच्या स्पष्ट वक्तेपणामुळे देखील चर्चेत असते. ती तिच्या अभिनयामुळे चर्चेत असतेच पण ती सडेतोड उत्तर देण्यामध्ये देखील मागे पुढे पाहत नाही. निना गुप्ता या अनावश्यक वैयक्तिक प्रश्नांची उत्तरे देण्यास कधीही कचरत नाहीत. आता अभिनेत्रीने नुकतेच ढवळाढवळ करणाऱ्या नातेवाईकांबद्दल त्याचबरोबर शारीरिक अपमान करणाऱ्या नेटकऱ्यांबद्दल उघडपणे भाष्य केले आहे आणि यावर अभिनेत्रीने धक्कादायक विधान केल्यानंतर पुन्हा एकदा सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.
न्यूज 18 शी बोलताना अभिनेत्री निना गुप्ताला एक विचारले की, तुमचं लग्न कधी होणार यांसारखे प्रश्न केल्यानंतर यावर तुम्ही उत्तर काय देता? असे विचारल्यानंतर पुन्हा एकदा विनोदी शैलीमध्ये अभिनेत्री उत्तर दिले आहे. यावेळी निना गुप्ता म्हणाल्या की, मी तुमच्या वडिलांचं जेवण खात नाही. तुमची अडचण काय आहे? तुमचं लग्न झालं आहे की नाही?" त्यांच्या उत्तरावरून हे स्पष्ट होते की, इतरांच्या वैयक्तिक आयुष्यात ढवळाढवळ करणारे लोक त्यांना आवडत नाहीत. त्याचचबरोबर त्यांनी ट्रोल किंवा टीका करणाऱ्या व्यक्तींना देखील त्यांनी स्पष्ट उत्तर दिले आहे.
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मागील काही काळापासून नीना गुप्ता यांच्या वजनाबद्दल अनेकजण टिपणी करत आहेत. ट्रोलर्सला उत्तर देताना निना गुप्ता म्हणाल्या की, एकदा त्यांनी साडी नेसली होती आणि त्यावेळी त्यांनी कमरेच्या येथील साडी थोडी सावरली आणि त्यामुळे ते थोडे जास्त कापड दिसत होते. यावर काही लोकांनी त्यांच्या वजनावर प्रश्न उपस्थित करायला सुरुवात केली. पुढे त्या म्हणाल्या होत्या की, मी आधी साडी नेसली होती आणि फक्त मी साडी सावरली आणि कमरेसमोर कापड थोडे जमा झाले. अनेकांच्या त्यावर टिपण्या आल्या की, मी 60 वर्षाच्या वयात असताना गरोदर आहे का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.
नीनाने सांगितले की, त्यानंतर तिने आपल्या टीमला लोकांना सांगण्याचे निर्देश दिले की ती खरंच गरोदर आहे. ती पुढे म्हणाली, "ज्या कोणाला अशा प्रकारच्या बॉडी-शेमिंग कमेंट्सचा अनुभव येतो, त्यांना माझा सल्ला आहे की, जेव्हा कोणी त्यांच्या शरीरावर किंवा वजनावर टिप्पणी करेल, तेव्हा त्यांना सांगा, 'हो, मी गरोदर आहे.'" नीना गुप्ता लवकरच ‘चुंबक’ या कॉमेडी-ड्रामा वेब सीरिजमध्ये दिसणार आहे. ही मालिका शहरी भागात राहणाऱ्या पाच कुटुंबांची कथा आहे.