'मला सेक्सी म्हणाले अन् बाथरुमबाहेर जवळ येऊन...', अभिनेत्रीचा प्रसिद्ध दिग्दर्शकावर खळबळजनक आरोप, 'माझाच प्रियकर मुद्दामून...'

अभिनेत्री नेहल वडोलियाने ज्येष्ठ दिग्दर्शक सुभाष घई यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. सुभाष घई यांनी संमतीशिवाय आपलं चुंबन घेतल्याचा गौप्यस्फोट तिने केला आहे. यानंतर सुभाष घई यांनीही आरोपांना प्रत्युत्तर दिलं असून, हे निराधार असल्याचं म्हटलं आहे. तसंच आपली कायदेशीर टीम अशा कोणत्याही बदनामीकारक प्रयत्नांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यास तयार असल्याचं सांगितलं आहे.
सुभाष घई यांनी निवेदनात नेहल वडोलियाचं नाव घेतलेलं नाही. त्यांनी म्हटलं आहे की, "मी हे स्पष्ट करू इच्छितो की खोट्या आरोपांद्वारे माझी किंवा माझ्या कंपन्यांची आणि टीम सदस्यांची प्रतिष्ठा खराब करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला कायद्यानुसार जबाबदार धरलं जाईल. आमची कायदेशीर टीम अशा कोणत्याही बदनामीकारक प्रयत्नांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यास तयार आहे".
"जर तक्रारीत तथ्य असेल तर पोलिसांशी किंवा योग्य कायदेशीर अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधणे हाच योग्य मार्ग आहे. प्रसिद्धीसाठी खोटे दावे करत सोशल मीडियाचा वापर करणं हे केवळ जनतेची दिशाभूल करणारं नाही तर बेकायदेशीर देखील आहे," असं 80 वर्षीय सुभाष घई म्हणाले आहेत.
अॅडल्ड वेब सीरिज गंदी बात आणि दुनालीसाठी प्रसिद्ध असलेली अभिनेत्री नेहल वडोलिया हिने 2021 मध्ये 26 वर्षांची असताना गलाट्टा इंडियाला दिलेल्या मुलाखतीत सुभाष घईंवर गैरवर्तन केल्याचा आरोप केला होता. 14 सप्टेंबर रोजी गलाट्टा इंडियाच्या यूट्यूब चॅनलवर प्रकाशित झालेल्या मुलाखतीत नेहल वडोलियाने दावा केला की, तिने नुकतंच सुभाष घईंच्या मॅनेजरला डेट करणं सुरू केलं होतं जो तिला एके दिवशी त्यांच्या घरी घेऊन गेला होता.
"तो म्हणाला, 'मी तुला सुभाष घईंच्या घरी घेऊन जाणार आहे, कदाचित ते तुझ्यासाठी काहीतरी करू शकतील. म्हणून, मी त्यांच्या घरी गेले. आम्ही मद्यपान करत होतो. त्यांनी (सुभाष घई) माझ्यासाठी वाइन ओतली आणि मी आधीच दोन ग्लास प्यायल्यानंतर हे घडलं," असं अभिनेत्रीने गलाट्टा इंडियाला सांगितलं.
नेहल वडोलियाच्या म्हणण्यानुसार, सुभाष घई तिला म्हणाले की तिचं हास्य सुंदर असून ती खूप सेक्सी आहे. "मी नंतर एका वेगळ्या खोलीत गेले जिथे एक वॉशरूम होतं. जेव्हा मी बाहेर आले तेव्हा मला त्या खोलीत सुभाषजी दिसले. मला वाटले की कदाचित त्यांनाही वॉशरूममध्ये जायचं असेल. एक वेळ अशी आली की ते मला धडकणार होते. मी फक्त माझं डोकं हलवलं. ते माझ्या इतका जवळ होते की मला फक्त त्यांचे मोठे चष्मे, त्याचे मफलर दिसत होते," असा दावाही तिने केला.
"मला खूप धक्का बसला. त्यांचे डोळे बंद होते. पण मी बाजूला सरकताच त्यांचे ओठ माझ्या गालाला स्पर्श झाले. त्याने मला किस केलं. मी माझ्या बॉयफ्रेंडला सांगितलं की ते मला ओठांवर किस करणार होते. मी त्याला म्हणालो, 'तू मला इथे का आणलंस? तू त्यांचा मॅनेजर आहेस; याचा अर्थ तुला या सर्व गोष्टी आधीच माहित होत्या,'" असंही तिने सांगितलं.
पोलिसांकडे या घटनेची तक्रार का केली नाही असं विचारले असता, अभिनेत्री म्हणाली की तिला "या घटनेनंतर इतका धक्का बसला होता की तिला काहीही कळलं नाही. पोलिसांकडे जाणं हे माझ्या मनात कधीच आलं नाही असंही ती पुढे म्हणाली.
सुभाष घईंवर अनुचित वर्तनाचे आरोप होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. 2018 मध्ये #MeToo मोहिमेदरम्यान, अभिनेत्री-मॉडेल केट शर्माने मुंबईतील वर्सोवा पोलिस स्टेशनमध्ये सुभाष घई यांच्याविरोधात विनयभंगाची तक्रार दाखल केली होती. केट शर्माने आरोप केला होता की चित्रपट निर्मात्याने तिला घरी बोलावले तेव्हा जबरदस्तीने चुंबन घेण्याचा आणि मिठी मारण्याचा प्रयत्न केला.
त्यावेळी सुभाष घई यांनी हे आरोप फेटाळून लावले होते. "कोणत्याही ओळखीच्या व्यक्तीला बदनाम करणे, कोणत्याही सत्यतेशिवाय भूतकाळातील काही कथा आणणे किंवा खोटे आरोप खोटे ठरवणे ही एक फॅशन बनत चालली आहे हे दुःखद आहे. मी अशा सर्व खोट्या आरोपांना ठामपणे नाकारतो," असं ते म्हणाले होते.