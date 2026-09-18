'एका दिवसाचे किती घेते विचारायचा, अन्...' अभिनेता पारस चाब्रावर अभिनेत्रीचे गंभीर आरोप, फोटोही केला शेअर! म्हणाली 'तुझं सत्य...'

अभिनेता त्याच्या वैयक्तिक जीवनामुळे आणि त्याच्या वादग्रस्त वक्तव्यामुळे चर्चेत पाहायला मिळतो. मागील काही काळापासून तो सध्या युट्यूबवर पॅाडकास्ट करतो आणि मागील काही वर्षामध्ये तो त्याच्या पॅाडकास्टमध्ये धार्मिक गोष्टी सांगत असतो. अनेकदा त्याने अनेक धर्माबद्दल त्याचबरोबर त्याच्या पॅाडकास्टमध्ये आलेल्या सेलिब्रेटीबद्दल वादग्रस्त देखील विधाने केली आहे. आता मागील काही वर्षांपासून धार्मिक गोष्टी करणारा पारस चाब्रावर अभिनेत्री नेहल वडोलियाने धक्कादायक विधाने केली आहे. यासंदर्भात तिने सोशल मिडियावर एक पोस्ट केली आहे त्याचबरोबर तिने फोटो देखील शेअर केला आहे नक्की प्रकरण काय यासंदर्भात सविस्तर माहीती वाचा.
अभिनेत्रीने सोशल मिडियावर एक पोस्ट शेअर केली आहे यामध्ये तिने अभिनेता पारस चाब्रा आणि अभिनेत्री नेहल वडोलिया दोघेही व्हिडिओ कॅालवर बोलतानाचा एक फोटो शेअर केला आहे. या फोटोच्या खाली लिहीले आहे की, अब्रा छाब्रा, तू स्वतःला खूप मोठा ज्योतिषी समजून लोकांच्या पत्रिका बघत फिरतोस. माझ्या भविष्याबद्दल तू जी काही बडबड केली होतीस, ती तुला आठवते का? आज आपण तुझ्या पत्रिकेबद्दल बोलूया. अरे अहंकारी माणसा 'बिग बॉस'नंतर जेव्हा आपण भेटलो होतो, तेव्हा तू काय म्हणाला होतास? "नेहा, मला तुझा फोटो पाठव; मी तुझ्यासाठी एक गाणं तयार करेन." आणि मग, अगदी माझ्या पायाशी बसून तू म्हणालास, "माझं वजन वाढलंय आणि तू खूपच बारीक झाली आहेस, आपण एकत्र कसे दिसू?" जेव्हा मी तुला सांगितलं की मी 'सिंगल' नाहीये, तेव्हा तू स्वतःची शेखी मिरवायला सुरुवात केलीस.
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पुढे अभिनेत्री म्हणाली की, मी आजकाल किती मानधन घेते हे विचारू लागलास आणि मी वेब सिरीज करतेय याचा उल्लेख करू लागलास. तो म्हणतो, "मी दिवसाचे 3 लाख रुपये घेतो." मी त्याला ठणकावून सांगितले, "मी आरडाओरडा करेन आणि मोठा गदारोळ माजवेन मग खोलीवर आलेले हॉटेलचे कर्मचारीही ती घटना लक्षात ठेवतील." आता तो पॉडकास्टर्सनाही धमकावत आहे. खरं सांगायचं तर, केवळ 'राधारानी'चा नामजप केल्याने आयुष्य बदलत नाही; त्यासाठी तुमची स्वतःची मानसिकता बदलावी लागते. त्याला प्रेमासाठी अशी मुलगी हवी असते जी त्याच्यावर पैसे खर्च करेल, किंवा आईसमोर मिरवण्यासाठी मुलगी हवी असते, किंवा जगाला दाखवण्यासाठी मुलगी हवी असते. अरे, आधी हे तर ठरव की तुला आयुष्यात नक्की काय हवंय. तो मूर्ख माणूस आहे.
तो मूर्ख आहे. कोणीतरी विशालला अद्दल घडवली पाहिजे; त्याची वृत्ती (अॅटिट्यूड) खूपच खराब आहे. तुम्हाला स्वतःबद्दल नक्की काय वाटतं, हेच मला समजत नाही. जर 'मोठा माणूस' असणं म्हणजे हेच असेल, तर जमिनीवर बसून जेवण केलेलं काय वाईट? मला अशा ठिकाणी राहण्याची अजिबात इच्छा नाही. हेच वास्तव आहे. आधी वस्तुस्थितीची खात्री केल्याशिवाय त्यांच्यावर विश्वास ठेवू नका. मी पूर्वी नक्कीच कमकुवत होतो, पण आता तसा नाही. माझ्या शब्दांबद्दल किंवा चुकांबद्दल माफी मागताना मला अजिबात संकोच वाटत नाही—चुका कोणाकडूनही होऊ शकतात, पण पहिली पायरी म्हणजे आपण चूक केली आहे हे मान्य करणे. विश्वास निर्माण होण्यास वेळ लागतो—आणि ही गोष्ट अशा लोकांकडे सहसा नसते, जे पैशाला इतर कशापेक्षाही जास्त महत्त्व देतात आणि अहंकारी असतात.
या पोस्टनंतर सोशल मिडियावर नेटकऱ्यांच्या अनेक प्रतिक्रिया समोर येत आहेत. त्याचबरोबर अनेक नेटकऱ्यांच्या मिश्र प्रतिक्रिया समोर आल्या आहेत. काहीजण याला एआय आहे असेही म्हणत आहेत.