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'एका दिवसाचे किती घेते विचारायचा, अन्...' अभिनेता पारस चाब्रावर अभिनेत्रीचे गंभीर आरोप, फोटोही केला शेअर! म्हणाली 'तुझं सत्य...'

आता मागील काही वर्षांपासून धार्मिक गोष्टी करणारा पारस चाब्रावर अभिनेत्री नेहल वडोलियाने धक्कादायक विधाने केली आहे. यासंदर्भात तिने सोशल मिडियावर एक पोस्ट केली आहे त्याचबरोबर तिने फोटो देखील शेअर केला आहे नक्की प्रकरण काय? वाचा सविस्तर. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Sep 18, 2026, 05:44 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 05:44 PM IST
'एका दिवसाचे किती घेते विचारायचा, अन्...' अभिनेता पारस चाब्रावर अभिनेत्रीचे गंभीर आरोप, फोटोही केला शेअर! म्हणाली 'तुझं सत्य...'
Image Credit: अभिनेत्रीच्या पारस चाब्रावर गंभीर आरोप (Photo - Social media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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