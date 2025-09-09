लोकप्रिय अभिनेत्रीला 3 वेळा पक्षघाताचा अटॅक, ओळखणंही झालं कठीण, अन् नंतर करुण अंत

Nishi Singh Bhadli: टीव्ही जगतातील असाच एक चेहरा ज्याने नेहमीच आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांची मने जिंकली. खलनायक म्हणून लोकांचे मनोरंजन करण्यात ती यशस्वी झाली. तीन वर्षांपूर्वी जेव्हा या अभिनेत्रीने तिचा वाढदिवस साजरा केला तेव्हा तिला वाटले नव्हते की ती फक्त दोन दिवसांनी मरेल. तिला तीन वेळा अर्धांगवायूचा झटका आला होता, तिची प्रकृती खूप वाईट झाली होती आणि अभिनेत्रीला ओळखणे कठीण झाले होते. तिला पाहून कोणीही म्हणू शकत नव्हते की ही तीच सुंदर अभिनेत्री आहे जिने लाखो चाहत्यांची मने जिंकली.
जेव्हा या अभिनेत्रीला अर्धांगवायूचा झटका आला तेव्हा ती अल्सरमुळे बोलू शकत नव्हती आणि तिच्या शरीराची डावी बाजू पूर्णपणे अर्धांगवायू झाली होती. ज्यामुळे तिला वाचवता आले नाही आणि तिचा मृत्यू झाला. आम्ही अभिनेत्री निशी सिंह भडलीबद्दल बोलत आहोत. जी 'इश्कबाज' आणि 'कुबूल है' सारख्या मोठ्या टीव्ही शोमध्ये दिसली आणि लोकांनाही आवडली.
निशी सिंग भाडली ही एक लोकप्रिय टीव्ही अभिनेत्री होती. २०२२ मध्ये वयाच्या ५० व्या वर्षी तिने अखेरचा श्वास घेतला. त्यानंतर पती संजय सिंग भाडली यांनी निशीच्या प्रकृतीबद्दल एक वेदनादायक खुलासा केला. त्यांनी 'ईटाइम्स'ला सांगितले की, माझी पत्नी आणि अभिनेत्री निशीला तीन वेळा अर्धांगवायू झाला होता. निशीच्या मृत्यूच्या दोन दिवस आधी आम्ही तिचा ५० वा वाढदिवस साजरा केला.
जेव्हा निशी सिंग भाडलीची तब्येत आणखी बिघडू लागली तेव्हा तिच्या १८ वर्षांच्या मुलीनेही तिचे शिक्षण सोडले. जेणेकरून ती तिच्या आईची काळजी घेऊ शकेल. त्याच वेळी, पती संजय देखील निशीमुळे कोणतेही काम करू शकत नव्हता. त्याशिवाय, उपचारांचा महागडा खर्च. सर्व बचत अभिनेत्रीच्या उपचारांवर खर्च झाली. त्यानंतर पती संजयला निशीच्या उपचारासाठी लोकांकडून पैसे मागावे लागले, जेणेकरून तो वैद्यकीय बिल भरू शकेल.
संजयने सांगितले होते की, २०१९ मध्ये पत्नी निशीला पहिल्यांदाच अर्धांगवायूचा झटका आला होता. त्यादरम्यान निशी कोणालाही ओळखू शकली नाही. पण ती हळूहळू बरी झाली, पण काही काळ बरी झाल्यानंतर तिला पुन्हा अर्धांगवायूचा झटका आला, ज्यामध्ये निशीच्या शरीराचा डावा भाग अर्धांगवायू झाला.
निशी सिंगला चार वर्षे अर्धांगवायू झाला आणि त्यानंतर २०२२ मध्ये तिचे निधन झाले. तिच्या निधनाने इंडस्ट्रीतील तिच्या मित्रांना धक्का बसला. निशी सिंगच्या कारकिर्दीबद्दल बोलायचे झाले तर, टीव्ही शो व्यतिरिक्त तिने चित्रपटांमध्येही काम केले. ती कमल हासनच्या 'हे राम' चित्रपटात दिसली. त्याच वेळी, तिने दीपा मेहताच्या 'मान्सून वेडिंग' मध्ये डबिंग आर्टिस्ट म्हणूनही काम केले होते. तिची एक कास्टिंग कंपनी देखील होती, ज्या अंतर्गत ती अनेक चित्रपटांसाठी कास्टिंग देखील करत असे.