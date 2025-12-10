English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
"कपडे काढून झोप..." Dhurandhar चित्रपटातील सारा अर्जुनच्या वडिलांनी सांगितला ह्रदयद्रावक प्रसंग

'धुरंधर' या चित्रपटातील अभिनयाने चाहत्यांना भुरळ घालणारी सारा अर्जुन ही सुप्रसिद्ध अभिनेता राज अर्जुनची मुलगी आहे. आज हे दोघे बापलेक यशाच्या शिखरावर असले तरी त्यांचा सिनेप्रवास खूप खडतर होता. या कठीण प्रवासातील एक किस्सा तर तुमची झोप उडवेल.    

Updated: Dec 10, 2025, 12:53 PM IST
Photo credits - Social Media

Sara Arjun's Father Raj Arjun: रणवीर सिंग (Ranveer Sing) आणि अक्षय खन्ना (Akshay Khanna) यांच्या 'धुरंधर' चित्रपटाचे सर्वत्र कौतुक होत असताना 19 वर्षीय सारा अर्जुन (Sara Arjun) देखील बरीच लोकप्रियता मिळवत आहे. या चित्रपटात ती रणवीरसोबत स्क्रिन शेअर करत आहे. सारा ही बॉलिवूडमध्ये अलीकडेच जाणती झाली पण ती लहान वायातच दक्षिणेतील एक प्रसिद्ध नाव बनली होती.  तिचे वडील राज अर्जून देखील एक अभिनेते आहेत. राज अर्जूनने हिंदी, तमिळ, तेलुगू आणि मल्याळम चित्रपटांमध्ये काम केले आहे. राज अर्जुनने 2004 मध्ये त्याच्या अभिनय कारकिर्दीला सुरुवात केली. तब्बल 14 वर्षांच्या प्रयत्नांनंतर 'सिक्रेट सुपरस्टार' या चित्रपटातून त्याला लोकप्रियता मिळाली.  त्याने 'सिक्रेट सुपरस्टार', 'डियर कॉम्रेड' आणि 'राउडी राठोड' सारख्या चित्रपटांमध्ये काम केले आहे. त्याला कधीच मुख्य भुमिका मिळाली नाही मात्र त्याने साहायक अभिनेता असूनही प्रेक्षकांच्या मानात वेगळेच स्थान मिळवले. 

एक काळ असा पण होता की...
राज अर्जुनचा चित्रपटसृष्टीत कोणताही गॉडफादर नव्हता. खूप मेहनत करुन त्याने इंडस्ट्रीत स्वतःची वेगळी जागा बानवली एवढेच नाही तर साराला एक अव्वल अभिनेत्री बनवले. कधी काळी त्याला सहा वर्षे काम न करता बेरोजगार घालवावे लागले आणि तो पूर्णपणे निराश झाला. राज अर्जुनने एका मुलाखतीत त्याच्या संघर्षांबद्दल सांगितले की तो काळ आठवला तरी त्याचा अजूनही थरकाप उडतो. त्याचा जन्म भोपाळमध्ये झाला. त्याचे वडील क्रॉकरीचा व्यवसाय करत होते. त्याच्या वडिलांची इच्छा होती की त्याने त्याच व्यवसायात करिअर करावे, पण त्याला तर अभिनेता व्हायचे होते. 

अभिनेता होण्याचे स्वप्न घेऊन राज अर्जुन मुंबईत पोहोचला आणि त्याचा संघर्ष येथूनच सुरू झाला. एका लहान व्यावसायिक कुटुंबातील असल्यामुळे राज अर्जुनला चित्रपट मिळविण्यासाठी त्याला खूप संघर्ष करावा लागला. राज अर्जुनने एकदा माध्यमांना सांगितले होते की जेव्हा तो मुंबईत पीजीमध्ये राहत होता, तेव्हा तो एका रात्री अभिनेता कुमुद मिश्राच्या घरी गेला होता. पण त्याला परत येण्यास उशीर झाला, ज्यामुळे त्याला पीजीमध्ये प्रवेश जाऊ दिले नाही. त्यानंतर राज अर्जुनला रेल्वे स्टेशनवर रात्र काढावी लागली. त्यावेळी रेल्वे स्थानकावरील निर्वासितांनी त्याला कपडे काढून नाहीतर फाडून झोप असे सांगतले, करण अर्ध्या रात्री इथे पाहून पोलिस गुन्हेगार समजून घेऊन जातील. 

साराची यशस्वी कारकिर्द
चार दिवसांमध्ये या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घातला आहे. या चित्रपटामध्ये रणवीर सिंग, अक्षय खन्ना, संजय दत्त आणि सारा अर्जुन यांच्या प्रमुख भूमिका असलेल्या आदित्य धर दिग्दर्शित या चित्रपटाने आत्तापर्यंत रग्गड पैसे कमावले आहेत. अभिनेत्री साराने अवघ्या 20 व्या वर्षी चित्रपटसृष्टीत इतकी मोठी कामगिरी केली  हा मानमिळवणे काही सोपे नाही. मात्र, सारा अर्जुनने बालकलाकार म्हणून कामाला सुरुवात केली. ती एकेकाळी देशातील सर्वात श्रीमंत बाल कलाकारांपैकी एक बनली. साराने 100 हून अधिक जाहिरातींमध्ये आणि चित्रपटांमध्ये काम केले आहे. सारा अर्जुन आता रणवीर सिंग अभिनीत मोठ्या बजेटच्या धुरंधर चित्रपटात झळकली आणि तोंडभर कौतूकास पात्र ठरली

