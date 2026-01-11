'कधी माझ्या छातीवर तर कधी मागे...' प्रसिद्ध अभिनेत्रीचं बालपणी झालेलं शोषण; 'अजूनही...'

Parvathy Thiruvothu: दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय आणि सशक्त अभिनयासाठी ओळखली जाणारी अभिनेत्री पार्वती थिरुवोथु हिने नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत तिच्या आयुष्यातील अत्यंत वेदनादायक सत्य उघड केले आहे. लहान वयातच तिला छेडछाड आणि लैंगिक शोषणाला सामोरे जावे लागले, असा धक्कादायक अनुभव तिने शेअर केला. तिचे हे वक्तव्य केवळ एका अभिनेत्रीची कहाणी नसून, समाजातील अनेक मुलींच्या आयुष्यात घडणाऱ्या कटू वास्तवाचे प्रतिबिंब आहे. अशा आठवणी कोणत्याही मुलाच्या वाट्याला येऊ नयेत, असेही तिने सांगितले.
नेमकं काय घडलं?
एका पॉडकास्टमध्ये बोलताना पार्वतीने सांगितले की, तिच्या बालपणात अनेकदा अनोळखी लोकांकडून तिला त्रास देण्यात आला. कधी सार्वजनिक ठिकाणी शरीरावर जोरात मारणे, तर कधी चिमटा काढणे, अशा घटना घडत होत्या. या प्रकारांमुळे ती मानसिकदृष्ट्या हादरून गेली होती आणि शारीरिक वेदनाही सहन कराव्या लागल्या. एक घटना आठवताना तिने सांगितले की, इतका जोरात मार बसला होता की वेदनेने तिच्या डोळ्यांत पाणी आले होते.
काय म्हणाली अभिनेत्री?
तिने हेही सांगितले की, ऑटोमध्ये चढताना, रेल्वे स्टेशनवर किंवा रस्त्यावर चालताना असे प्रकार घडायचे. त्या वेळी ती खूप लहान होती आणि नेमके काय घडते आहे, हे समजण्याइतकीही ती मोठी नव्हती. मात्र, त्या अनुभवांनी तिच्या मनात भीती निर्माण केली होती. अशा सततच्या छेडछाडीचा तिच्या व्यक्तिमत्त्वावर खोल परिणाम झाला.
पार्वती आईचा उल्लेख करत काय म्हणाली?
पार्वतीने तिच्या आईचाही उल्लेख केला. आईने तिला लहानपणापासूनच बाहेरच्या जगात कसे वावरायचे, याची शिकवण दिली. रस्त्यावर चालताना सावध राहणे, आजूबाजूला लक्ष ठेवणे, अशा गोष्टी तिला शिकवण्यात आल्या. एका आईला आपल्या मुलीला अशा गोष्टी शिकवाव्या लागतात, हेच किती भयावह आहे, असे पार्वतीने नमूद केले.
याशिवाय, तिला अनेकदा अश्लील वर्तनालाही सामोरे जावे लागले, असे तिने सांगितले. काही वेळा मागे वळून पाहिल्यावर काही पुरुष अश्लील कृत्य करत असल्याचे तिला दिसले. त्या वेळी त्याचा अर्थ कळत नव्हता, पण मोठी झाल्यावर या अनुभवांचा मनावर किती खोल परिणाम झाला आहे, हे जाणवले.
'ही' सामाजिक विकृतीच आहे
पार्वतीने मोकळेपणाने सांगितलेली ही कहाणी समाजाला विचार करायला लावणारी आहे. लहान वयात मुलींना भोगावे लागणारे हे वास्तव आजही बदललेले नाही. देशभारात दररोज कमीत कमी 2000 महिला विनयभंगाचं भोग बनतात. कोणीना कोणी हात मारुन जातं. स्वतःहुन धक्का लावून जातं. तिच्या या वक्तव्यामुळे अशा विषयांवर खुलेपणाने बोलणे किती गरजेचे आहे, हे पुन्हा एकदा अधोरेखित होते.