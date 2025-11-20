प्राजक्ता माळी आणि गश्मीरने व्हिडीओ शेअर करत चाहत्यांना दिली आनंदाची बातमी, Video होतोय व्हायरल

Prajakta Mali : मराठी चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय जोडी म्हणून प्राजक्ता माळी आणि गश्मीर महाजनी यांची ओळख कायम राहिली आहे. 2024 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ‘फुलवंती’ या चित्रपटात दोघांनी एकत्र काम करत प्रेक्षकांची मनं जिंकली. त्यांच्या केमिस्ट्रीला प्रेक्षकांचा तुफान प्रतिसाद मिळाला होता. आता याच जोडीने त्यांच्या चाहत्यांसाठी आणखी एक मोठं सरप्राइज जाहीर केलं आहे.
प्राजक्ता माळी आणि गश्मीर महाजनी यांनी नुकताच सोशल मीडियावर एक खास व्हिडीओ शेअर करत सांगितले की, ‘फुलवंती’ आता तुम्हाला हिंदीमध्ये भाषेत बघता येणार आहे. विशेष म्हणजे, या चित्रपटाचं हिंदीत डबिंग स्वतः प्राजक्ता आणि गश्मीर यांनीच केलं आहे. त्यामुळे हिंदी प्रेक्षकांना त्यांच्या मूळ आवाजातच 'फुलवंती'चा आनंद घेता येणार आहे.
चित्रपटातील सर्व गाणीदेखील हिंदीत रेकॉर्ड करून प्रदर्शित करण्यात आली आहेत. मराठी प्रेक्षकांनंतर आता हिंदी भाषिक प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले.
हिंदी डबिंगसंदर्भात बोलताना गश्मीर महाजनी म्हणाला, 'मराठी चित्रपटसृष्टीचं कंटेंट राष्ट्रीय स्तरावर पोहोचायला हवं. ‘फुलवंती’ हिंदीत डब करण्यामागचा उद्देश हाच आहे. अधिकाधिक प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचावा.
प्राजक्ता आणि गश्मीरने हा व्हिडीओ शेअर करताच चाहत्यांकडून प्रचंड सकारात्मक प्रतिक्रिया उमटू लागल्या. मराठी चाहत्यांसह हिंदी प्रेक्षकांनीही यावर उत्साह व्यक्त केला.
व्हिडीओमध्ये प्राजक्ता आणि गश्मीर यांनी आणखी एक माहिती दिली. ते लवकरच एका नव्या प्रोजेक्टसह प्रेक्षकांसमोर येणार आहेत!. मात्र, प्रकल्पाची माहिती अद्याप गुप्त ठेवत त्यांनी चाहत्यांची उत्सुकता अधिक वाढवली आहे.
प्राजक्ता माळी सौंदर्य, अभिनय, आकर्षक व्यक्तिमत्त्व, दमदार सूत्रसंचालन आणि स्टायलिश फॅशन सेन्समुळे ती सोशल मीडियावर नेहमीच चर्चेत असते. ‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’मुळे तिने घराघरात आपली जागा निर्माण केली. तर डॅशिंग लूक, परफेक्ट स्क्रीन प्रेझेन्स आणि दमदार अभिनयामुळे गश्मीरनेही मोठी लोकप्रियता मिळवली आहे. ‘देऊळ बंद’, ‘काहे दिया परदेस’, ‘सरसेनापती हंबीरराव’ यांसारख्या चित्रपटांमधील त्याच्या भूमिकांना विशेष दाद मिळाली.
एकंदर पाहता ‘फुलवंती’चा हिंदी अवतार आणि येणाऱ्या नव्या प्रोजेक्टची घोषणा. या दोन बातम्यांनी प्राजक्ता–गश्मीर चाहत्यांचा उत्साह वाढवला आहे. मराठी चित्रपटसृष्टी राष्ट्रीय स्तरावर पोहोचत असल्याची ही आनंददायक पावलं आहेत.