प्रेम की सूड? 'असंभव' चित्रपटाच्या टीझरने वाढवली प्रेक्षकांची उत्कंठा, तीन चेहऱ्यांमागचं सत्य काय?

टीझरपासूनच सोशल मीडियावर चर्चेत आलेला 'असंभव' चित्रपटाचा टीझर प्रदर्शित झाला आहे. त्यानंतर चाहत्यांची उत्सुकता आणखी वाढली आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Oct 17, 2025, 06:42 PM IST
Asambhav : 'असंभव' या चित्रपटाच्या काही दिवसांपूर्वी झळकलेल्या पोस्टर्सनी  प्रेक्षकांच्या मनात असंख्य प्रश्न निर्माण केले होते. रहस्याची चाहूल देणारं ते पोस्टर पाहून सगळेच ‘नेमकं काय?’ या विचारात पडले होते आणि आता त्याच कुतूहलाला आणखी उंची देत चित्रपटाचा थरारक टीझर प्रदर्शित झाला आहे. पहिल्या नजरेतच जाणवतं हा फक्त एक चित्रपट नसून मन हेलावून टाकणारा एक अनुभव आहे.

टीझरमध्ये मुक्ता बर्वे सोबत काहीतरी अघटित घडताना दिसत आहे. तिची घाबरलेली नजर, हवेलीतील गूढ शांतता आणि अचानक घडणाऱ्या घटनांमुळे प्रेक्षकांची उत्कंठा कमालीची वाढली आहे. मुक्ता बर्वे दुहेरी भूमिकेत आहे का? हा प्रश्नही सतत मनात घोळतो. दुसरीकडे प्रिया बापटही एका गूढ भूमिकेत झळकतेय. तिचं पात्र काहीतरी लपवतंय असं जाणवतं. हवेलीत काही गुपितं दडलेली आहेत. कुणाचा तरी खून होताना दिसतो पण कोणाचा आणि का? सचित पाटील स्वतः या गूढाच्या शोधात आहे तर संदीप कुलकर्णीचा या सगळ्याशी काय संबंध आहे?  असे अनेक प्रश्न सध्या प्रेक्षकांना पडले आहेत. 

या टीझरमधून स्पष्ट होतंय की ‘असंभव’ रहस्यपट असून भावना, थरार आणि अप्रत्यक्षित घटनांनी भरलेला एक मनोवैज्ञानिक प्रवास आहे. या चित्रपटात काहीतरी वेगळं, नवं आणि विचार करायला लावणारं आहे. हे काही सेकंदांतच जाणवतं. प्रेक्षकांना कधीही न पाहिलेला सिनेमॅटिक अनुभव देणारा हा चित्रपट आहे. चित्रपटातील कलाकारांचा अभिनय, नैनितालमधील निसर्गरम्य ठिकाणांवर झालेलं चित्रीकरण आणि तांत्रिक बाजूंची भव्यता हे सगळंच अप्रतिम दिसत आहे. 

सचित पाटील चित्रपटाबाबत काय म्हणाले?  

सचित पाटील चित्रपटाबद्दल बोलताना सांगितले की,  'असंभव' हा माझ्यासाठी केवळ रहस्यपट नाही तर मानवी मनाच्या गाभ्यात डोकावण्याचा प्रयत्न आहे. प्रत्येक पात्रात एक गूढ आहे आणि ते उलगडत जाताना प्रेक्षकांचं मन हादरणार आहे. टीमने पूर्ण समर्पणाने काम केलं असून हा चित्रपट केवळ पाहाण्याचा नसून अनुभवण्याचा आहे' असं ते म्हणाले.  

या चित्रपटाचं सहदिग्दर्शन पुष्कर श्रोत्री यांनी केलं असून, प्रमुख भूमिकेत सचित पाटील, मुक्ता बर्वे, प्रिया बापट आणि संदीप कुलकर्णी आहेत. 'असंभव'ची निर्मिती मुंबई पुणे फिल्म्स एंटरटेनमेंटच्या सचित पाटील आणि नितीन प्रकाश वैद्य यांनी केली आहे. तर सह-निर्मिती एरिकॉन टेलिफिल्म्सच्या शर्मिष्ठा राऊत, तेजस देसाई आणि पी अँड पी एंटरटेनमेंटचे मंगेश परुळेकर तसेच संजय पोतदार यांनी केली आहे.

FAQ

‘असंभव’ चित्रपटाची रिलीज डेट काय?

हा मराठी रहस्य थ्रिलर चित्रपट २१ नोव्हेंबर २०२५ रोजी प्रदर्शित होणार आहे. टीझर जुलै २०२५ मध्ये रिलीज झाला असून, तो प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता निर्माण करत आहे.

चित्रपटातील मुख्य कलाकार कोण कोणते?

प्रमुख भूमिकेत सचित पाटील, मुक्ता बर्वे (दुहेरी भूमिका असण्याची शक्यता), प्रिया बापट आणि संदीप कुलकर्णी आहेत. मुक्ता बर्वे आणि प्रिया बापट यांच्या गूढ भूमिका टीझरमध्ये विशेष आकर्षण ठरल्या आहेत.

चित्रपटाचे दिग्दर्शन कोणाकडून?

सहदिग्दर्शन पुष्कर श्रोत्री यांचे असून, सचित पाटील यांनीही दिग्दर्शनात हातभार लावला आहे. निर्मिती मुंबई पुणे फिल्म्स एंटरटेनमेंटच्या सचित पाटील आणि नितीन प्रकाश वैद्य यांची आहे. सह-निर्मिती एरिकॉन टेलिफिल्म्स (शर्मिष्ठा राऊत, तेजस देसाई) आणि पी अँड पी एंटरटेनमेंट (मंगेश परुळेकर, संजय पोतदार) यांची आहे.

