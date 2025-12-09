English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
‘तो कावळा आई जे...’; प्रिया बापटने पुनर्जन्माचा उल्लेख करत सांगितला घरातील 'तो' अनुभव

Priya Bapat Mother Rebirth: एका चित्रपटाच्या प्रमोशनदरम्यान प्रियाने तिच्या आईच्या निधनानंतरचा हा किस्सा सांगताना पुनर्जन्मचा उल्लेख केला. ती नक्की काय म्हणाली पाहूयात...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Dec 9, 2025, 12:18 PM IST
प्रियाने मुलाखतीत सांगितला अनुभव (प्रातिनिधिक फोटो)

Priya Bapat Mother Rebirth: मराठीबरोबरच हिंदीमध्येही आपल्या अभिनयाचा डंका वाजवणाऱ्या मोजक्या मराठी अभिनेत्रींपैकी एक म्हणजे प्रिया बापट! मराठी चित्रपट, नाटक आणि वेब सीरीजमधून प्रेक्षकांच्या भेटीस येणारी प्रिया ही अनेकांना गर्ल नेक्स्ट डोअर भूमिका अगदी सहज साकारताना दिसते. 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर', 'सिटी ऑफ ड्रीम्स'सारख्या प्रोजेक्ट्समुळे प्रिया घरोघरात पोहचली आहे. मात्र सध्या प्रिया ही तिच्या अभिनयामुळे नाही तर एका भावनिक विधानामुळे चर्चेत आहे. तिने तिच्या आईच्या आठवणी शेअर करताना घराच्या खिडकीत येणाऱ्या एका कावळ्याचा किस्सा सांगितलाय.

आई-वडिलांच्या लग्नाच्या वाढदिवशी...

प्रिया बापट ही सध्या 'असंभव' चित्रपटांमुळे चर्चेत आहे. याच चित्रपटाच्या प्रमोशनदरम्यान दिलेल्या मुलाखतीमध्ये तिने आईच्या निधनानंतर एका कावळ्याच्या भेटीचा आईच्या आत्म्याचे रूप म्हणून वर्णन केले आहे. प्रियाने 'असंभव' चित्रपटाच्या प्रमोशनदरम्यान 'लेट्सअप'ला दिलेल्या मुलाखतीत ही आगळीवेगळी आठवण सांगितली. प्रियाची आई तीन वर्षांपूर्वी वारली. त्यानंतर प्रिया नवीन घरात शिफ्ट झाल्यावर तिला एक वेगळाच अनुभव आला. आई-वडिलांच्या लग्नाच्या वाढदिवशी पहिल्यांदा एक कावळा तिच्या घराच्या खिडकीत आला. 

सकाळी 8 वाजता...

प्रियाने सांगितल्याप्रमाणे, हा कावळा प्रियाच्या आईला आवडायच्या त्याच गोष्टी खातो. प्रियाच्या आईला जे विशिष्ट पदार्थ आवडायचे तेच हा कावळा खातो. त्यामुळेच प्रियाला वाटते की हा कावळा आईच्या रूपात तिला भेटण्यासाठी येतो. "तो साय, गोड पदार्थ खातो. याच गोष्टी माझ्या आईला आवडायच्या. तो आरडाओरडा करत नाही. तो काव काव करत नाही, काही नाही... तो एकटा येतो आणि खिडकीत शांतपणे बसतो. तो दिवसभरातून बरोबर दोनदा येतो. सकाळी 8 वाजता, सकाळी आठच्या आधीही येत नाही आणि नंतरही येत नाही. कारण तो वेळ आहे जेव्हा मी उठलेली असते. बाबा ब्रेकफास्ट करत असतात," असं प्रिया म्हणाली.

पुनर्जन्माचा उल्लेख

पुढे बोलताना प्रियाने हा कावळा त्यांच्या किचनच्याच खिडकीत येतो. बाकी कुठेही येत नाही, असंही सांगितलं. "अशावेळेला त्या कावळ्याला खायला घातलं ना की मला असं वाटतं की मी आईसाठी काहीतरी केलं. सो पुनर्जन्म असं म्हणणार नाही पण एनर्जी एग्झिस्ट करते असं मला वाटतं," असं प्रियाने सांगितलं.

यापूर्वी प्रियाने केलेला वास्तूपुरुषाचा उल्लेख

प्रियाने 'अंधेरा' सीरिजच्या प्रमोशनदरम्यान दिव्या अग्रवालच्या पॉडकास्टमध्ये तिला आलेला वास्तूपुरुषाचा अनुभव शेअर केला होता. "दादरमध्ये माझा जन्म झाला, तिथेच मी लहानाची मोठी झाले. एकदा मला असं जाणवलं की, कोणीतरी खिडकीतून आतमध्ये शिरलं. तो आत्मा आजुबाजूला होता, आम्हाला केवळ बघत होता," असं ती म्हणालेली. तिला घुंगरांचा "छन छन" असा आवाज ऐकू येत होता आणि पावलांचा आवाज जाणवत होता, असा दावाही तिने केला. ही घटना पहाटे चार वाजता घडली. आवाज थोडावेळ आला, स्थिर झाला आणि नंतर शांत झाला. प्रियाने आई-बाबांना सांगितले तर तिच्या बाबांनी, "मलाही असंच जाणवलं की कोणीतरी माझ्या बाजूला येऊन बसलं आहे. मग ते कोणी होतं ते उठून निघून गेलं," असं सांगितलं. याचसंदर्भातून प्रिया पुढे, "असं म्हणतात ती वास्तूपुरुष असतो. कोकणात याविषयी अनेकदा बोललं जातं. जे तुमच्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी, तुमचं संरक्षण करण्यासाठी येतात," असं म्हणाली. हा अनुभव भितीदायक नाही तर शांत करणारा होता असंही ती म्हणाली.

 

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

