पैसे वाचवण्यासाठी करायची बसने प्रवास, आता ही अभिनेत्री आहे 60 ते 66 कोटींची मालकीण

Bollywood Actress: बॉलिवूडमध्ये अशा अनेक अभिनेत्री आहेत, ज्यांना प्रचंड संघर्ष केल्यानंतर लोकप्रियता मिळाली आहे. तर काहींना विना संघर्ष करता भरपूर काही मिळालं आहे. मात्र, बॉलिवूडमधील अशी एक अभिनेत्री जी पैसे वाचवण्यासाठी चक्क बसने प्रवास करायची. कोण आहे ही अभिनेत्री?
ही अभिनेत्री दुसरी तिसरी कोणी नसून ती राधिका आपटे आहे. नुकताच राधिकाने तिचा 40 वा वाढदिवस साजरा केला. वेगळ्या आणि धाडसी भूमिकांमुळे तिने प्रेक्षकांची मने जिंकली आणि मराठीसह हिंदी चित्रपटसृष्टीत आपलं वेगळं स्थान निर्माण केलं. परंतु, तिच्या या यशामागे असलेला संघर्ष अनेकांसाठी प्रेरणादायी ठरतो.
राधिका आपटेचा जन्म तमिळनाडू येथे एका मराठी कुटुंबात झाला. तिचे वडील डॉ. चारुदत्त आपटे हे वैद्यकीय क्षेत्रात कार्यरत आहेत. शिक्षणासाठी ती पुण्यात आली आणि फर्ग्युसन महाविद्यालयातून तिने पदवी पूर्ण केली. लहानपणापासूनच अभिनयाची आवड असलेल्या राधिकेने स्वतःचा खर्च भागवण्यासाठी रंगभूमीवर काम करायला सुरुवात केली. ती आर्थिक दृष्ट्याही स्वावलंबी राहिली आणि वडिलांकडून आर्थिक मदत न घेता स्वतःच्या कमाईवर पुढे गेली. पैसे वाचवण्यासाठी ती बसने प्रवास करायची.
राधिकाने 2005 मध्ये शाहिद कपूरच्या ‘लाइफ हो तो ऐसी’ या चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केले. त्यानंतर ‘अंतहीन’ या चित्रपटातही काम केले. मराठी चित्रपटांमध्ये ‘पुणे 52’, ‘पोस्टकार्ड’, ‘मीडियम स्पायसी’, ‘समानंतर’ यांसारख्या चित्रपटांतून तिने वेगवेगळ्या भूमिका साकारल्या. मात्र, खरी लोकप्रियता तिला ‘बदलापूर’ आणि ‘हंटर’ या चित्रपटांमुळे मिळाली.
फक्त मराठी आणि हिंदी चित्रपटांपुरतेच न थांबता राधिकेने दक्षिण भारतीय आणि बंगाली चित्रपटांमध्येही आपली ओळख निर्माण केली. त्याशिवाय ओटीटी क्षेत्रातही ती प्रचंड लोकप्रिय झाली. ‘लस्ट स्टोरीज’, ‘सेक्रेड गेम्स’, ‘घोल’ यांसारख्या वेब सीरिजमधून तिच्या अभिनयाचे अनेकांनी कौतुक केले.
सीएनबीसीच्या रिपोर्टनुसार, राधिका आपटे 60 ते 66 कोटी रुपयांच्या संपत्तीची मालकीण आहे. चित्रपटांमधून मिळणाऱ्या मानधनाबरोबरच जाहिराती आणि ब्रँड एंडोर्समेंटमधूनही तिची मोठी कमाई होते.
FAQ
1. राधिका आपटे कोण आहे आणि ती कशामुळे प्रसिद्ध आहे?
राधिका आपटे ही मराठी आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेत्री आहे, जी आपल्या धाडसी आणि वैविध्यपूर्ण भूमिकांसाठी प्रसिद्ध आहे. तिने ‘बदलापूर’, ‘हंटर’, ‘पार्च्ड’, ‘लस्ट स्टोरीज’, आणि ‘सेक्रेड गेम्स’ यांसारख्या चित्रपट आणि वेब सीरिजमधून लोकप्रियता मिळवली. मराठी चित्रपट ‘समानंतर’, ‘पुणे 52’, आणि ‘मीडियम स्पायसी’ मधील तिच्या भूमिकांनी तिला विशेष ओळख दिली.
2. राधिका आपटे यांचा जन्म आणि पार्श्वभूमी काय आहे?
राधिका आपटे यांचा जन्म 7 सप्टेंबर 1985 रोजी वेल्लोर, तमिळनाडू येथे मराठी कुटुंबात झाला. तिचे वडील डॉ. चारुदत्त आपटे पुण्यातील सह्याद्री रुग्णालयाचे प्रमुख न्यूरोसर्जन आहेत. तिने पुण्याच्या फर्ग्युसन कॉलेजमधून अर्थशास्त्र आणि गणितात पदवी घेतली. लहानपणापासून अभिनयाची आवड असलेल्या राधिकेने रंगभूमीवर काम सुरू केले आणि स्वावलंबी राहण्यासाठी स्वतःच्या कमाईवर अवलंबून होती.
3. राधिका आपटे यांनी अभिनयाची सुरुवात कशी केली?
राधिकाने 2005 मध्ये शाहिद कपूरसोबत ‘वाह! लाइफ हो तो ऐसी’ या हिंदी चित्रपटातून पदार्पण केले, ज्यामध्ये तिने छोटी भूमिका साकारली. त्याच वर्षी ती मराठी चित्रपट ‘समानंतर’मध्ये दिसली. तिने पुण्यात रंगभूमीवर ‘ब्रेन सर्जन’ आणि ‘दॅट्स माय लव्ह स्टोरी’ यांसारख्या नाटकांमधून काम केले. खरी ओळख तिला ‘बदलापूर’ (2015) आणि ‘हंटर’ (2015) यांसारख्या चित्रपटांमधून मिळाली