'माझ्या नावावर कोणतीही बेनामी मालमत्ता नाही...' आयकर विभागाच्या धाडीच्या बातमीवर अभिनेत्री संतापली!

दाक्षिणात्य आणि बॉलिवूड अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंग तिच्या अभिनयामुळे त्याचबरोबर वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत असते. अलिकडेच अनेक वृत समोर आली होती की, अलीकडेच आयकर विभागाच्या धाडींच्या वृत्तांमुळे चर्चेत आली आहे. नुकतेच, रकुल प्रीत सिंग, तिचे सासरे वासू भगनानी आणि पॅनोरमा स्टुडिओसह 12 ठिकाणी आयकर विभागाने धाडी टाकल्याचे वृत्त समोर आले आहे. पण यासंदर्भात कोणतीही अधिकृत माहिती आलेली नव्हती, या वादानंतर, रकुल प्रीत सिंगने आता आपली पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. तिने आयकर विभागाच्या धाडींच्या वृत्तांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून सत्य समोर आणण्याचे आवाहन केले आहे.
बॉलिवूड अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंगने तिच्या इंस्टाग्रामवर एक पोस्ट शेअर केली आहे यामध्ये तिने लिहीले आहे की, स्वतःला पत्रकार म्हणवणारे काही ऑनलाइन व्यक्ती आणि काही मुख्य प्रवाहातील पत्रकार तथ्य-तपासणी न करता बातम्यांना सनसनाटी स्वरूप देत आहेत, हे पाहून खूप दुःख होत आहे. त्यामुळे, मला हे स्पष्ट करायचे आहे की, अलीकडे झालेली धाड किंवा झडती माझ्याशी संबंधित नव्हती." त्यामुळे फिरत असलेल्या वृतांवर अभिनेत्रीने स्पष्ट नकार दिला आहे. तिने पुढे लिहिले, "मी लष्करी पार्श्वभूमीतून आले आहे. चित्रपटसृष्टीत माझा कोणी गॉडफादर नव्हता. मी माझ्या स्वतःच्या मेहनतीने इथपर्यंत पोहोचले आहे. मी एक जबाबदार नागरिक आहे आणि वयाच्या विसाव्या वर्षापासून माझे सर्व कर वेळेवर भरत आहे."
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पुढे अभिनेत्री पोस्टमध्ये म्हणाली आहे की, मी माझ्या मेहनतीने प्रगती केली आहे आणि एक जबाबदार, कायद्याचे पालन करणारा नागरिक म्हणून, मी वयाच्या 20व्या वर्षापासून माझे सर्व आवश्यक कर भरत आलो आहे. मी स्वतःच्या किंवा कोणत्याही प्रोडक्शन हाऊसच्या वतीने कोणत्याही बेकायदेशीर परदेशी रेमिटन्समध्ये गुंतलेलो नाही. मला हे देखील स्पष्ट करायचे आहे की, भारतात किंवा परदेशात, कोणाच्याही वतीने माझ्या नावावर कोणतीही बेनामी मालमत्ता नाही. मला कधीही कोणतीही मालमत्ता भेट म्हणून मिळालेली नाही, आणि तत्त्वतः मी अशा महागड्या भेटवस्तू स्वीकारत नाही.
अभिनेत्रीने शेअर केलेली पोस्ट सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आहे. रकुल प्रीत सिंगचा 'रामायण' हा चित्रपट या दिवाळीत प्रदर्शित होणार आहे . या चित्रपटात रकुलने शूर्पणखेची भूमिका साकारली आहे. रणबीर कपूर प्रभू रामाच्या, यश रावणाच्या आणि साई पल्लवी सीतेच्या भूमिकेत दिसणार आहेत.